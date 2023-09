St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein mit neuem Geschäftsführer und neuer Pflegedirektorin (Pressemitteilung).

Zum 1. September 2020 übernimmt Olaf Henrich die Geschäftsführung des St. Elisabeth Krankenhauses Lahnstein. Er folgt in dieser Position auf Dr. Jan Schlenker von der Borchers & Kollegen Managementberatung GmbH, der das Haus seit Oktober 2019 mit seinem Team interimsweise führte. Das Direktorium um Olaf Henrich wurde bereits im

Sommer um Susanne Kuczkowski in der Position der Pflegedirektorin ergänzt.

Olaf Henrich ist seit gut 40 Jahren im Krankenhausbereich tätig. Nach einer Ausbildung

zum Fachkrankenpfleger im Anästhesie-Intensivbereich und einem berufsbegleitenden

Studium der Betriebswirtschaftslehre war er mit verschiedenen Führungspositionen bei der

Marienhaus Gruppe sowie im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein betraut. Zuletzt war Olaf

Henrich als Geschäftsführer der DRK Krankenhausgesellschaft Thüringen-Brandenburg für

1.750 Mitarbeitende verantwortlich. Ehrenamtlich engagiert sich Olaf Henrich seit langem

im Rettungsdienst. Der gebürtige Hermeskeiler ist verheiratet und hat drei erwachsene

Kinder. Zudem ist er aktives Mitglied der römisch-katholischen Kirche.

Olaf Henrich: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe im St. Elisabeth Krankenhaus

Lahnstein. Diese ist verknüpft mit der spannenden Herausforderung, ein vergleichsweise

kleines Haus mit einer großen Bedeutung für die Stadt und die Region auch weiterhin auf

wirtschaftlich soliden Füßen zu halten. Denn auch wenn wir in einem großen Verbund

organisiert sind, so zählt in erster Linie eine positive Fortführungsperspektive vor Ort, die

einher geht mit Vertrauen der Patientinnen und Patienten in die medizinisch-pflegerische

Kompetenz. Hieran erfolgreich zu arbeiten, ist unser gemeinsames Ziel.“

Susanne Kuczkowski ist neue Pflegedirektorin im St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein

Susanne Kuczkowski verstärkt bereits seit Juli 2020 das Direktorium des St. Elisabeth

Krankenhauses Lahnstein. Frau Kuczkowski arbeitete zunächst in der Intensivpflege,

anschließend als Referentin der Pflegedirektion. Ihre Ausbildung hat die gebürtige

Essenerin im Krankenhaus Huyssens-Stift in Essen absolviert und danach pflegerische

Stationen in verschiedenen Krankenhäusern, von Essen über Düsseldorf nach Solingen,

Hilden und Geesthacht absolviert. Ein Bachelorstudiengang in Berlin rundet ihr Portfolio

ab.

Krankenhausdirektorium mit Chefarzt PD Dr. med. Arian Mobascher nun wieder

komplett

Der neue Geschäftsführer, Olaf Henrich, und die neue Pflegedirektorin, Susanne

Kuczkowski, bilden gemeinsam mit PD Dr. med. Arian Mobascher das neue Direktorium des

St. Elisabeth Krankenhauses Lahnstein. Der langjährige Ärztliche Direktor und Chefarzt der

Lahnsteiner Psychiatrie zeigt sich erfreut über die personelle Neuaufstellung.

PD Dr. Arian Mobascher: „Das St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein ist strukturell gut

aufgestellt und gewinnt durch Olaf Henrich jetzt auch in der Führungsspitze wieder eine

personelle Stabilität und Nachhaltigkeit. Die im Mai dieses Jahres durch Stadt und Land

zugesicherte Rückendeckung macht uns zuversichtlich, auch weiterhin als Standort in der

Gesundheitslandschaft der Stadt und der Region zu überzeugen.“

Neue Stabilität nach Interims-Phase

Das St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein wurde seit Oktober 2019 interimsweise durch Dr.

Jan Schlenker und Team von der Managementberatung Borchers & Kollegen geführt. Dr.

Schlenker übergibt die Geschicke des Hauses im Rahmen einer Übergangsphase im

September 2020 an Olaf Henrich.

Das St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein befindet sich in Trägerschaft des Elisabeth

Vinzenz Verbundes (EVV). Geschäftsführer des EVV sind Dr. Sven U. Langner und Olaf Klok.

Dr. Sven U. Langner: „Wir freuen uns, in Herrn Henrich einen überaus erfahrenen

Geschäftsführer gewonnen zu haben, der über die nötige Umsicht verfügt, das Strategieund Leistungskonzept des St. Elisabeth Krankenhaus weiterzuentwickeln und so die Position

der Klinik am Gesundheitsmarkt in der Region zu stabilisieren. Für die anstehenden

Aufgaben wünschen wir ihm viel Erfolg und Gottes Segen. Herrn Dr. Schlenker und Team

gebührt unser großer Dank für seine Managementleistungen rund um den Standort

Lahnstein sowie die schwierige Phase der Katholische Kliniken Lahn GmbH (KKL), der durch

eine umfassende Umstrukturierung eine neue Perspektive gegeben werden konnte. Die

erfolgreiche Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Schlenker führen wir in reduzierter Form

weiterhin in Lahnstein aber auch an anderen Standorten unseres Verbundes fort.“

