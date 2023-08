Wechsel in der Medizinischen Geschäftsführung am Klinikum Karlsruhe (Pressemitteilung).

Zum 1. September hat Prof. Michael Geißler die Medizinische Geschäftsführung des Klinikums übernommen. Er folgt damit auf Prof. Uwe Spetzger, der die Position seit Januar 2019 interimsweise neben seiner Funktion als Direktor der Neurochirurgischen Klinik ausgeübt hat. Wir freuen uns, mit Prof. Geißler einen hervorragenden

Mediziner und Klinikmanager mit strategischem Weitblick für unser Klinikum gewonnen zu

haben“, betonte Dr. Frank Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, bei

der feierlichen Übergabe der Geschäftsführung. „In der aktuellen Situation ist

es für uns von großer Bedeutung, nach Prof. Spetzger einen weiteren

renommierten Experten in der Verantwortung zu haben, der gerade als

Infektiologe hohe Kompetenz im Umgang mit der Corona-Pandemie mitbringt und

diese in den vergangenen Monaten am Klinikum und im Corona-Krisenstab der Stadt

Esslingen eindrucksvoll angewendet hat.“

Neben der Bewältigung der Corona-Pandemie, die noch über viele Monate große

Anstrengungen erfordern wird, will Geißler sein Augenmerk zunächst primär auf

die Inbetriebnahme des neuen Betten- und Funktionshauses Haus M legen und die

Optimierung der Arbeitsprozesse vorantreiben. „Bei einer ersten Besichtigung

war ich sehr beeindruckt vom Potential dieses modernen und absolut zeitgemäßen

Neubaus. Diese Gebäudestruktur ist für die Etablierung gut funktionierender,

strukturierter Arbeitsprozesse insbesondere bei komplexen interdisziplinären

medizinischen Bereichen wie Intensivstation und Operationsbereich unabdingbar.

Mit dem neuen Herzstück des Klinikums sind wir im Interesse unserer Patienten

und Mitarbeiter für die Zukunft bestens gerüstet,“ betont Geißler bei seinem

Amtsantritt.

„Ob beim Bergsteigen oder im Boot auf dem Meer, beides leidenschaftliche

Hobbies von mir, man muss stets das Ziel vor Augen haben und auch bei

undurchsichtigen oder stürmischen Verhältnissen Ruhe und Durchblick bewahren.

Dabei ist man auf ein verlässliches und motiviertes Team angewiesen. Das ist in

der Medizin und der Gesundheitspolitik sowie an einem so großen und

leistungsfähigen Klinikum wie in Karlsruhe nicht anders. Ich freue mich daher

sehr auf die Zusammenarbeit mit den Beschäftigten am Klinikum und dem

Aufsichtsrat.“ so Geißler weiter.

Im engen Schulterschluss mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer Markus Heming

will Geißler das Klinikum als verlässlichen Partner für die Patientinnen und

Patienten in der Region verfestigen. „Wir haben uns bereits kennengelernt und

festgestellt, dass wir inhaltlich und persönlich die gleichen Ziele im Blick

haben.“

Auch Heming freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit seinem neuen

Partner. „Mit dem Neubau, den vielen weiteren angestoßenen Projekten und

unseren engagierten Mitarbeitenden sind wir bestens aufgestellt, um die die

Weiterentwicklung des Klinikums gemeinsam voranzubringen und zeitgemäße

Rahmenbedingungen für die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten bieten

zu können.“

Im Fokus wird zudem die beschleunigte Digitalisierung der Klinikprozesse hin

zum papierlosen Krankenhaus stehen. „Eine zeitgemäße digitale Infrastruktur

wird viele Vorteile für die Patientinnen und Patienten sowie unsere

Mitarbeitenden bringen“, erklärte Geißler. „Einen weiteren Schwerpunkt sehe ich

in der Neustrukturierung der konservativen Fächer, denen ich mich als

Internist, Onkologe/Hämatologe und Gastroenterologe sehr verbunden fühle. Hier

wollen wir räumliche und fachliche Synergieeffekte erzielen.“

Der Aufsichtsrat hatte Geißler Ende 2019 zum Medizinischen Geschäftsführer

gewählt. Seit 2015 verantwortete Geißler als Ärztlicher Direktor des Klinikums

Esslingen unter anderem die medizin-strategische Planung, die

Wettbewerbsfähigkeit und Optimierung medizinischer Leistungsprozesse, die

Digitalisierungsstrategie, Maßnahmen zur Fachkräfte-Gewinnung und -Bindung

sowie die Personalentwicklung des Hauses. Diese Expertise soll künftig dem

Städtischen Klinikum Karlsruhe zugutekommen. „Die Umsetzung und Vermittlung

gesamtunternehmerischer Ziele basierend auf Innovation, Wettbewerbsfähigkeit

und Mitarbeiterzufriedenheit sind für mich von großer Bedeutung.“

Geißler ist einer der renommiertesten Onkologen Deutschlands. Neben seinem

Engagement in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien arbeitete er

an bedeutenden wissenschaftlichen Studien mit, die in der Krebsforschung

wichtige Erkenntnisse lieferten.

Geißler hat in Mainz Humanmedizin studiert und seine klinische und

wissenschaftliche Ausbildung am Universitätsklinikum Freiburg und der Harvard

Medical School, Boston, USA durchlaufen.

2005 berief ihn das Klinikum Esslingen zum Chefarzt der Klinik für Allgemeine

Innere Medizin, Onkologie/Hämatologie, Gastroenterologie und Infektiologie, die

Geißler deutlich ausbaute. Daneben gründete er den Onkologischen Schwerpunkt

Esslingen und trieb die Entwicklung des Cancer Center Esslingen voran. Geißler

hat zahlreiche Publikationen auf den Gebieten Immuntherapie, Leber-, Magen-,

Darm-, Bauchspeicheldrüsenkrebs sowie Virushepatitis verfasst. Er ist

Mitverfasser der nationalen Therapieleitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft

für Dickdarmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Leberkrebs und Magenkrebs.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist für ihn die Musik. Er studierte als

Cellist bei Heinrich Hecker, Ulrich Voß und Boris Pergamenschikow und

absolvierte Meisterkurse u.a. bei Daniel Shafran und Yo-Yo Ma. Mit dem

Nadolny-Quartett gibt er regelmäßig Konzerte im In- und Ausland.

Quelle: Pressemitteilung, 01.09.2020