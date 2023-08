Aktueller Unternehmensbericht der AOK Baden-Württemberg (Download, PDF, 5,5 MB).

Für die aktuelle Ausgabe des Unternehmensberichts der AOK Baden-Württemberg haben wir bereits vor der Corona-Pandemie das Schwerpunktthema Nachhaltigkeit gewählt, das für das Gesundheitssystem, unsere Arbeit und das Wohl unserer

Versicherten von großer Bedeutung ist. Kaum ein anderer Begriff hat in der

Öffentlichkeit zuletzt so viel Aufmerksamkeit erfahren – stark befeuert von der

medialen Berichterstattung und der „Fridays for Future“-Bewegung. Ein

gesellschaftlicher Bewusstseinswandel ist seitdem deutlich zu spüren.

Nachhaltigkeit bedeutet, mit Ressourcen wirtschaftlich, ökologisch und sozial

verantwortungsvoll umzugehen. Denn es geht um nichts weniger als um unsere

Zukunft. Wir möchten den folgenden Generationen eine intakte Umwelt, eine

beständige Wirtschaft und ein krisensicheres Gesundheitssystem hinterlassen.

Dann kam die Corona-Pandemie, die die Anfälligkeit unseres Systems offenbart

hat. Seitdem das Virus Anfang des Jahres Deutschland erreichte, hat es das

gesamte Land in den Krisenmodus katapultiert. Infektionszahlen und Todesfälle

schnellten in die Höhe. Die Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens,

Abstands- und Hygieneregeln verändern den Alltag bis heute. Die Situation ist

ein Stresstest für uns alle. Doch während andere Länder unter der Last der

Infektionswelle in ihren Grundfesten erschüttert wurden, bewies das deutsche

Gesundheitssystem – trotz aller Schwächen – seine Belastbarkeit. Auch wenn

nicht absehbar ist, ob das Virus in weiterer Ausprägung zurückkommt.

Oft reagieren Menschen reflexartig auf Krisen und damit einhergehende Probleme.

Sie justieren, reparieren und flicken, was anfällig erscheint. Doch unter

„Nachhaltigkeit“ verstehen wir als AOK Baden-Württemberg die Ausrichtung des

eigenen Handelns an den zukünftigen Herausforderungen, nicht nur an

Momentaufnahmen. Anstatt zu reagieren, möchten wir heute schon agieren. Zwar

lässt sich nicht jede Krise voraussagen – das hat das Coronavirus gezeigt –,

doch mit dem demografischen Wandel und dem Klimawandel oder auch dem

Fachkräftemangel stehen wir, unabhängig von Corona, weiterhin vor riesigen

Herausforderungen.

Unser Ziel ist es daher, Versorgung, Gesundheitsprävention und auch unser

eigenes Unternehmen so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Wir teilen unsere

Erfahrungen und Werte darüber hinaus mit unseren Partnern im Gesundheitssektor.

Begleiten Sie uns auf unserem Weg in eine nachhaltige Zukunft!

Der vollständige Unternehmensbericht steht zum Download bereit.

Quelle: Download, 28.09..2020