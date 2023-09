DKG zur Ausweitung der PPUG: Pflegepersonaluntergrenzen sind ein Instrument der Vergangenheit und passen nicht zur Pandemiebereitschaft der Krankenhäuser (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Mit der vorgelegten Verordnung für die Pflegepersonaluntergrenzen (PPUG) wird die Chance vertan, eine sachgerechte und am Patientenwohl orientierte Personalbemessung in Krankenhäusern einzuführen. Die nun vorgesehene Ausweitung auf die Bereiche Innere Medizin, die Allgemeine Chirurgie und die Pädiatrie ist in dieser Phase absolut

unverständlich. „Bis vor wenigen Wochen waren die schon

bestehenden Untergrenzen noch ausgesetzt, damit sich die Krankenhäuser in der

Pandemie mit allen verfügbaren Kräften ohne bürokratische Vorgaben auf ihren

Versorgungsauftrag konzentrieren konnten. Und die Lage wird von Tag zu Tag

problematischer. Die Bundeskanzlerin warnt vor 19.000 Infektionen pro Tag. Die

Auswirkungen auf die Kliniken sind damit ebenfalls ungewiss. Alle stimmen aber

darin überein, dass eine Überlastung der Kliniken verhindert werden muss. Jetzt

auch noch eine Ausweitung der PPUG, insbesondere auf die Innere Medizin und

damit fast das ganze Krankenhaus mit Untergrenzen zu belegen, steht in einem

absoluten Widerspruch zur Pandemie-Lage. Das wird die Flexibilität der

Krankenhäuser erheblich beschränken“, erklärt Dr. Gerald Gaß, Präsident der

Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

"Seit Monaten liegt dem Gesundheitsministerium mit dem

Pflegepersonalbemessungsinstrument PPR 2.0 ein besseres, unbürokratischeres

Instrument vor. Leider gibt es im Ministerium keinerlei Bewegung, dieses

Instrument, das gemeinsam mit ver.di und dem Deutschen Pflegerat erarbeitet

wurde, gesetzlich umzusetzen. Wozu haben in der Konzertierten Aktion Pflege

eine Vielzahl an Organisationen mit mehreren Ministerien über Monate

zusammengearbeitet, wenn das dort beauftragte Instrument zur Personalbemessung

anschließend vom Minister schlicht ignoriert wird? Die Untergrenzen sind ein

von Misstrauen geprägtes starres Instrument, das weder den Patienten noch den

Pflegekräften hilft. Der tatsächliche am Patienten orientierte Pflegebedarf

wird durch die PPUG nicht berücksichtigt. Wir haben uns immer zu einer

auskömmlichen und überprüfbaren Personalbemessung bekannt. Richtiger wäre, die

Untergrenze weiterhin auszusetzen und nicht unter absolut unsicheren

Pandemiebedingungen neue einzusetzen. Es gibt keinen Grund den Krankenhäusern

die eigenverantwortliche Personalbesetzung in Abrede zu stellen. Das haben wir

in der Pandemie anerkannterweise bewiesen. Die heute schon existierenden

Untergrenzen werden in mehr als 95 Prozent aller Kliniken eingehalten. Warum

stellt das Ministerium die Kliniken weiterhin unter einen Generalverdacht?“, so

Gaß.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 02.10.2020