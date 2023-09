Klinikum Nordfriesland mit neuem Kaufmännischen Direktor (Pressemitteilung).

Zum 1. Oktober 2020 hat das Klinikum Nordfriesland mit Christian Wilcken einen neuen Kaufmännischen Direktor ernannt. Damit konnte die durch Stephan W. Unger, der Anfang des Jahres zum Geschäftsführer bestellte wurde, vakant gewordene Position ausgefüllt werden. Bereits seit Februar 2017 gehört Christian Wilcken dem Klinikum Nordfriesland

in leitender Stellung an. Der gebürtige Kieler absolvierte zunächst eine

kaufmännische Ausbildung. Ab 1998 erfolgte der Start ins Gesundheitswesen in

einem benachbarten Klinikum mit einem darauf folgenden berufsbegleitenden

Studium zum Fach- und Betriebswirt im Gesundheitswesen. Im Anschluss

veranlasste Christian Wilcken dort als Hauptverantwortlicher die Einführung des

ersten Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in dem Klinikum; weitere

MVZ-Gründungen schlossen sich an.

Christian Wilcken ist verheiratet und Vater von drei Kindern und zwei

Pflegekindern. Sportlich war er über lange Zeit im Jugendfußball als

lizenzierter DFB-Trainer tätig. Heute betreibt er vorzugsweise Wassersport.

Der großen Herausforderung seiner neuen Aufgabe ist sich Christan Wilcken wohl

bewusst. Stürmische Zeiten, wie sie das Gesundheitswesen immer wieder durchlebt

hat, sind für ihn nichts Unbekanntes. Er freut sich darauf, wie er entschlossen

hervorhebt, „den Veränderungsprozess des Klinikums aktiv mitzugestalten, es auf

Kurs zu bringen und in ein wirtschaftlich stabiles Fahrwasser mit zu lenken.“

Quelle: Pressemitteilung, 01.10.2020