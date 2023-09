Charité mit neuem Pressesprecher (Pressemitteilung).

Markus Heggen ist seit dem 1. November neuer Pressesprecher der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Der 40-jährige Journalist kommt von der RTL Mediengruppe Deutschland und verstärkt jetzt das Team der Charité-Unternehmenskommunikation. Markus Heggen hatte Politikwissenschaft sowie Friedens- und

Konfliktforschung an der Philipps-Universität Marburg und der Freien Universität Berlin studiert.

Nach seiner Ausbildung an der RTL-Journalistenschule für TV und Multimedia war

der Diplom-Politologe zwölf Jahre lang im Hauptstadtstudio von RTL und ntv

tätig, zunächst als Redakteur und Reporter. Zuletzt fungierte er dort als Chef

vom Dienst im Ressort „Politik und Gesellschaft“. Zudem lehrte er als freier

Dozent an Journalistenschulen.

In seiner Funktion als Pressesprecher berichtet er an die Leiterin des

Geschäftsbereichs Unternehmenskommunikation und Unternehmenssprecherin, Manuela

Zingl, sowie an den Vorstandsvorsitzenden der Charité, Prof. Dr. Heyo K.

Kroemer.

Er ist Ansprechpartner für die Medien und übernimmt die Koordination der

Presse- und Medienarbeit sowie die Vermittlung von Expertinnen und Experten der

Charité zu tagesaktuellen Themen.

Herr Heggen und Frau Zingl werden künftig gemeinsam die Sprecherfunktion

wahrnehmen.

Quelle: Pressemitteilung, 23.11.2020