Früherkennungsuntersuchung bei Neugeborenen umfasst künftig die Sichelzellkrankheit (G-BA).

Der Bluttest auf Sichelzellkrankheit ist zukünftig fester Bestandteil der Früherkennungsuntersuchungen bei Neugeborenen in Deutschland. Das dafür notwendige Bewertungsverfahren hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) heute abgeschlossen. Damit deckt das erweiterte Neugeborenen-​Screening nun bereits 15 Krankheiten

ab, die man durch die frühe Untersuchung erkennen und dadurch

zielgerichtet behandeln kann. So auch die Sichelzellkrankheit, die unbehandelt

bereits bei kleinen Kindern zu gravierenden Schäden an lebenswichtigen Organen

und zu Todesfällen führt. Basis für den Beschluss ist eine vom G-BA beauftragte

Studienauswertung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im

Gesundheitswesen (IQWiG), die belegt, dass eine frühestmögliche Diagnose – mit

der die Beratung und Anleitung zu Verhaltensregeln der Angehörigen einhergeht –

einen deutlichen Vorteil für die medizinische Behandlung bietet.

Gendefekt verformt die roten Blutkörperchen zu einer Sichel

Für die Sichelzellkrankheit ist ein angeborener Gendefekt verantwortlich. Er

ist die Ursache dafür, dass sich die eigentlich runden und flexiblen roten

Blutkörperchen (Erythrozyten) verkrümmen und die Form einer Sichel annehmen.

Das gab der Krankheit ihren Namen. Die geschädigten Erythrozyten können ihre

Aufgabe, den Sauerstoff zu transportieren, nicht mehr gut erfüllen. Auch ihre

Lebensdauer verkürzt sich (statt 120 nur max. 12 Tage). Unbehandelt führt die

Sichelzellkrankheit bei den Betroffenen zu einer sogenannten Blutarmut und dem

damit verbundenen Sauerstoffmangel im Körper. Zugleich wird das Blut

zähflüssiger, es kommt zu wiederkehrenden und meist schmerzhaften

Gefäßverschlüssen und chronischer Schädigung von vielen Organen.

150 Neugeborene pro Jahr betroffen

Pro Jahr werden in Deutschland etwa 150 Kinder mit der Sichelzellkrankheit

geboren. Ohne eine frühzeitige Blutuntersuchung wird diese Erbkrankheit oft

erst zwischen dem 3. Lebensmonat und dem 5. Lebensjahr erkannt. Zum Beispiel,

weil bei den Kindern schmerzhafte Schwellungen an Finger-​ und Zehenknochen

auftreten, sie mit vielen bakteriellen Infektionen bis hin zur Blutvergiftung

zu kämpfen haben oder sie eine Blutarmut mit einer sich rasch vergrößernden

Milz aufgrund einer Blutansammlung in dem Organ entwickeln. Heute leben in

Deutschland schätzungsweise 3.000 Menschen mit der Sichelzellkrankheit.

Reihenuntersuchung ermöglicht frühe Behandlung

Durch eine Blutuntersuchung der Neugeborenen zwischen der 36. bis zur 72.

Lebensstunde können künftig Auffälligkeiten, die auf eine Sichelzellkrankheit

hindeuten, früh entdeckt werden. Sollte das der Fall sein, schließen sich

innerhalb weniger Tage weitere Untersuchungen an, um den ersten Verdacht sicher

abzuklären. Die Abklärungsdiagnostik gibt den Eltern bei einer Bestätigung die

Chance, sehr früh entsprechende Maßnahmen im Umgang mit der Krankheit ihres

Kindes im Alltag zu beachten.

Eltern von Kindern mit Sichelzellkrankheit werden von betreuenden Ärztinnen und

Ärzten gezielt geschult. Sie lernen beispielsweise, erste Anzeichen von

Blutarmut, einem Abbau der roten Blutkörperchen (Hämolyse) oder

Milzvergrößerungen zu erkennen, um dann unmittelbar in ihrem spezialisierten

Behandlungszentrum vorstellig zu werden.

Durch die frühzeitige und sorgfältige Überwachung des Krankheitsverlaufs und

die gezielte Behandlung der Kinder können Komplikationen sowie akute

Organkrisen aufgrund der Krankheit vermieden werden. Neben einer medikamentösen

Behandlung und ggf. wiederholten Bluttransfusionen ist die Betreuung der

Betroffenen auch darauf gerichtet, gesundheitlichen Problemen wie Infektionen

vorzubeugen oder sie symptomatisch zu behandeln. Für die betroffenen Kinder

gilt auch ein erweitertes Impfschema, dessen Termine dringend eingehalten

werden sollten.

Inkrafttreten

Die Ergänzung der Kinder-​Richtlinie tritt nach Nichtbeanstandung des

Bundesministeriums für Gesundheit und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in

Kraft. Bei G-​BA-Beschlüssen, die eine genetische Reihenuntersuchung regeln,

ist die Sicht der Gendiagnostik-​Kommission (GEKO) einzubeziehen (§ 16 Abs. 2

Gendiagnostik-​Gesetz). Diese wird dem G-BA im Nachgang zur Beschlussfassung

übermittelt. Ersten Hinweisen der GEKO zufolge wird der Einschluss ins

Neugeborenen-​Screening unterstützt. Das Screening auf die Sichelzellkrankheit

kann als ambulante Leistung von Ärztinnen und Ärzten erst dann erbracht und

abgerechnet werden, wenn der Bewertungsausschuss über die Höhe der Vergütung

entschieden hat. Das Gremium, in dem Vertreterinnen und Vertreter von

Krankenkassen und Ärzteschaft verhandeln, muss innerhalb von sechs Monaten nach

Inkrafttreten eine Abrechnungsziffer festsetzen.

Hintergrund

Kinder und Jugendliche haben bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gemäß § 26

SGB V Anspruch auf Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die ihre

körperliche oder geistige Entwicklung in nicht geringfügigem Maße gefährden.

Alle Früherkennungsmaßnahmen für Kinder, die als reguläre Leistung der

gesetzlichen Krankenversicherung angeboten werden, sind Bestandteil der

Kinder-​Richtlinie des G-BA. Den Antrag auf Bewertung des Screenings auf

Sichelzellkrankheit stellte die Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Der heutige

Beschluss zur Einführung des Screenings auf Sichelzellkrankheit ergänzt das

erweiterte Neugeborenen-​Screening auf angeborene Störungen des Stoffwechsels,

des Hormon-​ und des Immunsystems.

Ärztlich untersucht werden die Kinder im Rahmen der sogenannte U1- bis

U9-​Untersuchungen in festgelegten zeitlichen Abständen. In den vergangenen

Jahren wurde die Kinder-​Richtlinie bereits mehrfach geändert: Beispielsweise

wurden das Neugeborenen-​Screening auf Mukoviszidose und die Reihenuntersuchung

auf Herzfehler (Pulsoxymetrie-​Screening) aufgenommen. Im

Kinderuntersuchungsheft, einer Anlage der Kinder-​Richtlinie, werden die

ärztlichen Befunde dokumentiert. Das „Gelbe Heft“ wird den Eltern nach der

Geburt von der Entbindungsstation oder der Hebamme übergeben.

Quelle: G-BA, 20.11.2020