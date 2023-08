Klinikverbund Hessen e.V. unterstreicht die Bedeutung öffentlich-rechtlicher Krankenhäuser mit umfangreicher Kommunikationskampagne (Pressemitteilung).

Die öffentlich getragenen Krankenhäuser Hessens sind seit 2013 in einer starken Gemeinschaft, dem Klinikverbund Hessen e.V., zusammengeschlossen. Dieser hat aktuell eine breit angelegte Kommunikationskampagne gestartet, mit der die herausragende Arbeit der Krankenhäuser im Bundesland hervorgehoben werden

soll.

„Unser Anspruch ist es, dass Patienten und Mitarbeiter in unseren Kliniken

bestens und fair behandelt und versorgt werden; das wollen wir mit dem Slogan

‚bestens fairsorgt‘ auch nach außen darstellen“, sagt Reinhard Schaffert,

Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen e.V.

Die Kampagne umfasst unter anderem Außenwerbung in verschiedenen hessischen

Städten; schutzbedürftige Neugeborene, überanstrengte Headbanger und

verunfallte Landwirte sind nur drei „plakative“ Beispiele von Patienten, die in

den Kliniken jederzeit bestens fairsorgt werden. Darüber hinaus beinhaltet die

Kommunikationskampagne Werbemaßnahmen an den einzelnen Klinikstandorten sowie

Online-Marketing.

Sämtliche Aktionen werden auf einer eigens konzipierten Microsite gebündelt:

Unter www.bestens-fairsorgt.de wird die Offensive anschaulich und detailliert

erläutert.

Auch Patientinnen und Patienten sowie Klinikpersonal kommen auf der Seite zu

Wort und beschreiben, wie sie Beratung und Behandlung beziehungsweise

Qualifikationsmöglichkeiten und Arbeitsalltag erleben.

Bei der Konzeption und Kreation wurde der Klinikverbund Hessen e.V. von der

Hofheimer Agentur Hauptsache Kommunikation unterstützt. Die Entwicklung des

Klinikverbund-Logos 2014 war unter anderem eine Aufgabe der Agentur, die dem

Klinikverbund seitdem zur Seite steht.



Über den Klinikverbund Hessen e. V.

Rund 150 Kliniken in öffentlicher Trägerschaft erfüllen an über 50 Standorten

in Hessen die Aufgabe der stationären Krankenversorgung.

Der Klinikverbund Hessen e. V. vertritt die Interessen dieser Krankenhäuser und

kommuniziert deren Leistungen, Werte sowie Bedürfnisse an Politik und

Öffentlichkeit für einen wirkungsvolle Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen

Gesundheitseinrichtungen in Hessen.

Quelle: Pressemitteilung, 30.10.2020