Krankenhaus Barmherzige Brüder und Klinikum Dritter Orden München vereinbaren strategische Partnerschaft (Pressemitteilung).

Das Krankenhaus Barmherzige Brüder und das Klinikum Dritter Orden arbeiten künftig noch enger zusammen und bündeln damit ihre Kompetenz in der Patientenversorgung. Dadurch werden sich in Nymphenburg mehr als 2.800 Beschäftigte der beiden großen konfessionellen Krankenhäuser in der Landeshauptstadt um die medizinisch-pflegerische

Betreuung und Versorgung der Münchner Bevölkerung kümmern.

„Seit vielen Jahren arbeiten beide Krankenhäuser schon eng zusammen“, so Markus

Morell, der Sprecher der Geschäftsführung im Klinikum Dritter Orden. Und Dr.

Nadine Schmid-Pogarell, Geschäftsführerin im Krankenhaus Barmherzige Brüder,

ergänzt, „seit 2005 bilden wir gemeinsam in unserer Schule für Pflege München

Pflegekräfte in der Krankenpflege aus. Ein Großteil der Auszubildenden

verbleibt erfreulicherweise auch in unseren Krankenhäusern.“

Doch nicht nur die Ausbildung vereint die Krankenhäuser. Auch im Bereich der

digitalen Weiterentwicklung findet ein reger Erfahrungsaustausch statt, da in

beiden Häusern die Software des gleichen IT-Anbieters im Gesundheitswesen

genutzt wird. Und aufgrund ähnlicher Abläufe und Strukturen in den Häusern

werden schon seit einigen Jahren gemeinsame Lösungsstrategien gefunden und

entsprechend umgesetzt.

Diagnostische Leistungen, die ausschließlich an einem Standort vorhanden sind,

stehen ebenfalls seit geraumer Zeit den Patienten des anderen Krankenhauses als

„Auftragsleistung“ zur Verfügung. Diese „kurzen Wege“ schätzen wir sehr, denn

sie unterstützen uns essentiell in der Diagnostik und weiteren Versorgung

unserer Patienten, findet Prof. Stephan Kellnar, der als Ärztlicher Direktor im

Klinikum Dritter Orden die künftig noch engere Zusammenarbeit sehr positiv

bewertet. „Auch die Weiterentwicklung der jetzt schon erfolgreich gelebten

gemeinsamen Aus- und Weiterbildung junger Ärztinnen und Ärzte in ein

zukunftsfähiges, standortübergreifendes Ausbildungscurriculum ist ein weiterer

wichtiger Aspekt der geplanten Partnerschaft“, ergänzt Prof. Christian Rust,

der Ärztliche Direktor des Krankenhauses Barmherzige Brüder.

Als in diesem Frühjahr zu Beginn der Corona-Pandemie verschiedene Produzenten

von medizinischen Schutzmaterialien Lieferengpässe verzeichneten, wurde die

Zusammenarbeit beider Kliniken bereits einem „Stresstest“ unterzogen. So wurden

durch schnelle Absprachen zwischen den Geschäftsführungen beider Krankenhäuser

und einer zielgerichteten Einkaufspolitik Versorgungsengpässe in der

medizinischen und pflegerischen Patientenversorgung vermieden. Auch für die

Mitarbeiter konnten durch die enge Zusammenarbeit Schutzmaterialien immer in

ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden.

Dass die gemeinsame Zusammenarbeit auch in der Zukunft gelingen wird, darüber

ist sich die Geschäftsführung beider Krankenhäuser einig. „Wir kennen einander

schon eine lange Zeit und bringen das für eine Partnerschaft notwendige

Vertrauen und die gegenseitige Wertschätzung mit“, sind sich Schmid-Pogarell

und Morell sicher. Was uns immer wieder in Gesprächen als Grundlage der

strategischen Partnerschaft begleitet, sind die konfessionelle

Zusammengehörigkeit und die christliche Werteorientierung, die von unseren

Mitarbeitern mitgetragen und von Patienten und Angehörigen immer wieder gesucht

und geschätzt werden.

Die Ziele der strategischen Partnerschaft stehen für beide Kliniken fest. Es

geht darum, den Bestand und die Entwicklungsfähigkeit der Krankenhäuser im

Münchner Nordwesten langfristig zu sichern und die wirtschaftliche

Widerstandsfähigkeit gemeinsam zu stärken.

Im stark umkämpften Fachkräftemarkt in München ist es zusätzlich erforderlich,

sich als attraktiver und sicherer Arbeitgeber mit individuellen

Entwicklungsmöglichkeiten zu positionieren. Daher werden das Krankenhaus

Barmherzige Brüder und das Klinikum Dritter Orden die Innovations- und

Investitionsfähigkeiten beider Häuser nutzen und das medizinische

Leistungsspektrum gemeinsam weiter ausbauen.

Über das Klinikum Dritter Orden

Das nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierte Klinikum Dritter Orden ist

akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München mit 574

Betten und 44 Plätzen für teilstationäre Behandlung. Mehr als 1.900 Mitarbeiter

setzen sich in der Vision des Klinikums für eine maximale medizinische,

pflegerische und menschliche Versorgung der gut 35.000 stationären und

ambulanten Patienten ein. Weitere 63.000 Patienten werden in den Notaufnahmen

versorgt. Ein umfassendes Diagnose- und Therapieangebot für Patienten aller

Altersstufen wird garantiert durch zehn Hauptabteilungen, fünf von Belegärzten

betreuten Fachrichtungen und Kooperationen mit auf dem Klinikgelände

niedergelassenen Kollegen im Herzkatheterlabor, der Strahlentherapie, der

Dialyseeinheit und dem Diagnose- und Therapiezentrum (DTZ).

Besondere Schwerpunkte bilden die von der Deutschen Gesellschaft für

Kardiologie zertifizierte Chest Pain Unit und das von der Deutschen

Krebsgesellschaft zertifizierte Onkologische Zentrum, das Erste dieser Art in

München. Expertise von überregionaler Bedeutung besteht im Perinatalzentrum, in

dem Risikoschwangerschaften, Früh- und Neugeborene umfassend betreut und

angeborene Fehlbildungen operativ korrigiert werden.

Das Spektrum wird ergänzt durch ein Ambulantes Operationszentrum (AOZ), das

Sozialpädiatrische Zentrum und das Therapie-Centrum für Essstörungen (TCE).

Die Klinik für Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie ist von den

Fachgesellschaften zertifiziert als Zentrum für Darmerkrankungen, für

Schilddrüsenerkrankungen und als Zentrum für Minimal-invasive Chirurgie (MIC).

2018 haben die Deutschen Gesellschaften für Angiologie,

Gefäßchirurgie/Gefäßmedizin, Nephrologie und Radiologie das Klinikum Dritter

Orden als erstes interdisziplinär arbeitendes, regionales Shuntzentrum in

Bayern anerkannt, eine Auszeichnung, die nur bei Nachweis der geforderten

Qualifikation, Qualität und Mindestanzahl an Dialysezugangseingriffen

ausgestellt wird. Darüber hinaus versorgt das Klinikum als zertifiziertes,

lokales Traumazentrum verletzte Patienten rund um die Uhr. Rechtsträgerin ist

die Kliniken Dritter Orden gGmbH, deren alleinige Gesellschafterin die

Schwesternschaft der Krankenfürsorge des Dritten Ordens, K.d.ö.R, ist.

Barmherzige Brüder Krankenhaus gGmbH - Standort München -

Jährlich werden fast 50.000 Patienten stationär und ambulant von etwa 1.100

Mitarbeitern, davon 230 Ärztinnen und Ärzten und 740 Pflegekräften in den

verschiedenen Fach- und Funktionsbereichen, im Krankenhaus Barmherzige Brüder

betreut und versorgt. Die Klinik ist akademisches Lehrkrankenhaus der

Technischen Universität München sowie Lehrklinik der deutschen Akademie für

Ernährungsmedizin und DIN EN ISO 9001:2008 / proCum Cert zertifiziert und

verfügt über 405 Planbetten.

Die verschiedenen Kliniken sind: Anästhesiologie und Intensivmedizin,

Allgemein- und Viszeralchirurgie mit Department Gefäßchirurgie sowie dem

Department für Hepato-Pankreato-Biliäre- (HPB-) Chirurgie, Innere Medizin I -

Gastroenterologie, Hepatologie, Onkologie und Allgemeine Innere Medizin mit

Sektion Akutgeriatrie und Department Zentrum für Ernährungsmedizin und

Prävention (ZEP), Innere Medizin II - Kardiologie, Pneumologie und

Notfallzentrum, Orthopädie und Unfallchirurgie mit den Sektionen

Unfallchirurgie sowie Wirbelsäule und den Departments Fußorthopädie sowie

Sportorthopädie, Palliativmedizin, Diagnostische und Interventionelle

Radiologie sowie die Urologie.

Ergänzt wird das Versorgungsangebot des Krankenhauses Barmherzige Brüder

München durch eine 24-Stunden-Notfallversorgung, ein Darmkrebs- und ein

Leberkrebszentrum (jeweils Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert, zusammen

bilden sie das von der DKG zertifizierte Viszeralonkologische Zentrum), die

Blasentumorklinik, durch intensivmedizinische Schwerpunktversorgung mit dem

ECMO-Modul (zertifiziert von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und

Intensivmedizin (DGAI)), ein Pankreaskarzinomzentrum, das Nymphenburger

Hernienzentrum

(Deutsche Herniengesellschaft zertifiziert), unser Endoprothetikzentrum der

Maximalversorgung (ClarCert zertifiziert), ein regionales Traumazentrum

(TraumaNetzwerk DGU zertifiziert), eine Chest Pain Unit (Deutsche Gesellschaft

für Kardiologie - Herz und Kreislaufforschung e.V. zertifiziert)

und das Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention ZEP (zertifizierte

Schwerpunktpraxis für Ernährungsmedizin, Bundesverband der Deutschen

Ernährungsmediziner BDEM) sowie Ernährungsberatung und eine Tagesklinik für

ambulante Operationen. Ebenfalls am Krankenhaus angegliedert ist die SAPV

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Die Belegabteilung Gynäkologie

vervollständigt das Leistungsspektrum des Krankenhauses.

Trägerin ist die Barmherzige Brüder gemeinnützige Krankenhaus GmbH.

Quelle: Pressemitteilung, 24.11.2020