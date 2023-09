Leitende Kodierfachkraft m/w/d Abteilung Patientenmanagement LMU Klinikum München

Das LMU Klinikum München sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitende Kodierfachkraft (m/w/d) in der Abteilung Patientenmanagement (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: mbauer@med.lmu.de

Mehr Informationen: www.lmu-klinikum.de

LMU Klinikum München

Leitende Kodierfachkraft

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TV-L

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Mindestens fünfjährige Berufserfahrung in der Kodierung von stationären Fällen im Krankenhaus

- Kenntnisse in den EDV-Systemen Microsoft Office, SAP i.s.h.med und in Kodiersoftware

- Tiefgehende und weitreichende Fachkenntnisse in der Kodierung