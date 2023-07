2021: Neuregelungen im Bereich Gesundheit und Pflege (Bundesgesundheitsminsterium).

Zum 1. Januar 2021 werden im Bereich des Bundesgesundheitsministeriums zahlreiche Änderungen wirksam. Hier informieren wir über die wichtigsten Neuerungen. Im kommenden Jahr gilt es, die Pandemie zu überwinden. Die Impfungen geben dabei Anlass zur Hoffnung. 2021 startet außerdem die elektronische Patientenakte. Mit 20.000 zusätzlichen Pflegehilfsstellen

gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt, die Personalsituation in der Altenpflege zu

verbessern. Schwangere und junge Mütter profitieren von mehr Personal in der

Geburtshilfe. Und die Bundesländer unterstützen wir zudem dabei, die

Gesundheitsämter personell besser aufzustellen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Anspruch auf eine elektronische Patientenakte

Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihren Versicherten eine elektronische

Patientenakte (ePA) in mehreren Ausbaustufen zur Verfügung zu stellen. Die

Versicherten haben nach Abschluss der ebenfalls am 1. Januar 2021 beginnenden

Test- und Einführungsphase einen Anspruch darauf, dass Ärztinnen und Ärzte ihre

ePA mit Behandlungsdaten befüllen.

Die Nutzung der ePA ist freiwillig. Der Versicherte entscheidet, welche Daten

gespeichert oder wieder gelöscht werden. Er entscheidet auch in jedem

Einzelfall, wer auf die ePA zugreifen darf.

Ärztinnen und Ärzte, die erstmals Einträge in einer ePA vornehmen, bekommen

hierfür einmalig 10 Euro sowie für die laufende Unterstützung bei der

Verarbeitung medizinischer Daten in der ePA im aktuellen Behandlungskontext

eine Vergütung. Krankenhäuser haben zudem einen Anspruch auf einen Zuschlag in

Höhe von 5 Euro für die Übertragung von Daten, die im Rahmen der

Krankenhausbehandlung entstanden sind.

Diese Regelungen sind Bestandteil des Gesetzes zum Schutz elektronischer

Patientendaten in der Telematikinfrastruktur (Patientendaten-Schutz-Gesetz),

das am 20. Oktober 2020 in Kraft getreten ist.

Mehr Personal im Öffentlichen Gesundheitsdienst

Bis zum 31. Dezember 2021 sollen im Rahmen des „Paktes für den ÖGD“ mindestens

1.500 neue und unbefristete Vollzeitstellen in den Gesundheitsämtern geschaffen

werden. Damit wird der ÖGD für seine wichtigen Aufgaben in der Corona-Pandemie

gestärkt. Der Bund stellt hierfür 200 Mio. Euro zur Verfügung.

Mehr Personal in der Altenpflege

In der vollstationären Altenpflege werden 20.000 zusätzliche Stellen für

Pflegehilfskräfte finanziert. Die Personalkosten werden vollständig durch die

Pflegeversicherung bezahlt, sodass die Eigenanteile der Bewohnerinnen und

Bewohner nicht steigen müssen.

Diese zusätzlichen Stellen sind ein erster Schritt zur Umsetzung eines

verbindlichen Personalbemessungsverfahrens für vollstationäre

Pflegeeinrichtungen. Die Ergebnisse des Projekts zur wissenschaftlichen

Bemessung des Personalbedarfs zeigen, dass in vollstationären

Pflegeeinrichtungen zukünftig insbesondere mehr Pflegehilfskräfte erforderlich

sind.

Für bestimmte, im Rahmen der Pflegebegutachtung empfohlene Hilfsmittel bedarf

es keiner ärztlichen Verordnung. Diese zunächst befristet eingeführte Regel

gilt nun dauerhaft.

Mehr Hebammen in Kliniken

Zur Verbesserung der Versorgung von Schwangeren können Krankenhäuser mehr

Personal einstellen. Dazu wird ein Hebammenstellen-Förderprogramm mit 100

Millionen Euro pro Jahr (Laufzeit 2021 – 2023) aufgelegt

Mit dem Förderprogramm können etwa 600 zusätzliche Hebammenstellen und bis zu

1.750 weitere Stellen für Fachpersonal zur Unterstützung von Hebammen in

Geburtshilfeabteilungen geschaffen werden.

Gesetzliche Krankenversicherung wird finanziell stabilisiert

Um die gesetzliche Krankenversicherung nach der von der COVID-19-Pandemie

ausgelösten Wirtschaftskrise finanziell zu stabilisieren, erhält die GKV einen

ergänzenden Bundeszuschuss aus Steuermitteln in Höhe von 5 Milliarden Euro.

Außerdem werden aus den Finanzreserven der Krankenkassen einmalig 8 Milliarden

Euro in die Einnahmen des Gesundheitsfonds überführt.

Das Anhebungsverbot für Zusatzbeiträge und die Verpflichtung zum stufenweisen

Abbau überschüssiger Finanzreserven wird ausgeweitet.

Diese Regelungen sind Bestandteil des Gesetzes zur Verbesserung der

Gesundheitsversorgung und Pflege (Versorgungsverbesserungsgesetz).

Der durchschnittliche ausgabendeckende Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen

Krankenversicherung wird um 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent angehoben. Das

hat das BMG im Bundesanzeiger bekanntgeben. Wie hoch der individuelle

Zusatzbeitragssatz tatsächlich ausfällt, legt jede Krankenkasse für ihre

Mitglieder selbst fest.

Quelle: Bundesgesundheitsminsterium, 18.12.2020