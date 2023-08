Corona-Hilfen für Krankenhäuser: Plusminus-Beitrag hält Faktencheck nicht stand (DKG).

Der Plusminus-Bericht zu den Corona-Hilfen für Krankenhäuser vom 2. Dezember wird den journalistischen Grundsätzen guter Recherche nicht gerecht. Mit vielen Halbwahrheiten hat er die Situation in den Krankenhäusern falsch wiedergegeben. So wird die Freihaltepauschale sowohl in ihrem Sinn als auch in ihrer Umsetzung

schlicht grob verzerrt dargestellt. Im Bericht heißt es: „Denn die

Freihaltepauschale gab es nicht nur für Intensivbetten, sondern für alle freien

Betten. So haben Kliniken davon profitiert, die zur Bewältigung der Pandemie

kaum etwas beigetragen haben.“ Dies zeigt die Unkenntnis der Autoren darüber,

warum die Freihaltepauschale im März eingeführt wurde. „Damals ging es in einem

breiten Konsens von Politik, Krankenkassen und Krankenhäusern darum, möglichst

viele nicht dringlich notwendige Krankenhaus-Leistungen zu verschieben. Ziel

war es, so viele Ressourcen wie möglich zu bündeln, um eine hohe Welle von

COVID-Patienten bewältigen zu können. Dazu war es unbedingt notwendig, in allen

Versorgungsbereichen, auch in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken,

Betten freizubekommen, damit deren Personal in anderen Kliniken COVID-Patienten

hätte versorgen können. Selbst Rehakliniken wurden aufgefordert, ihre

Kapazitäten für die befürchtete Überlastung der Akutkrankenhäuser

bereitzuhalten.

Die Journalisten von Plusminus haben offensichtlich die eindringlichen Appelle

der Kanzlerin, des Bundesgesundheitsministers und der Länder aus dem März aus

den Archiven gelöscht, die die Krankenhäuser zur maximalen Freihaltung gedrängt

haben“, erklärte Dr. Gerald Gaß, Präsident der DKG.

Beides, Freihaltung zur Konzentration aller Ressourcen auf die Versorgung von

COVID-Fällen und der unabweislichen medizinischen Bedarfe und

Infektionsprophylaxe durch Zurückstellung elektiver Leistungen, führt in der

gesetzlich vorgesehenen Systematik der Krankenhausfinanzierung zu

Erlösausfällen und zu einer die medizinische Leistungsfähigkeit gefährdenden

wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser. Deshalb sind die

Rettungsschirmausgleiche für alle Kliniken, einschließlich der Rehakliniken,

notwendig. Es wäre redlich, wenn die Redaktion diesen Zusammenhang dem Publikum

dargestellt hätte.

„Dass es nicht zu extremen Überlastungen wie in Italien und anderen Ländern

kam, ist ein Glück, darf aber nicht zu haltlosen Vorwürfen gegenüber den

Kliniken führen. Denn diese haben sich schlicht an die dringende Aufforderung

von Bundesgesundheitsminister und Bundeskanzlerin gehalten und ihre Leistungen

zurückgefahren, wo es möglich war“, so Gaß.

Gänzlich falsch ist die von Professor Lange von der DIVI erhobene Kritik, dass

aufgrund der Freihaltepauschale Krankenhäuser angeblich zu viele Betten ans

Intensivregister melden würden. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Für

die Freihaltepauschale ist die Zahl der Behandlungstage des Vorjahres

maßgeblich. Hatte ein Krankenhaus eine geringere Zahl an Behandlungstagen als

im Vorjahresdurchschnitt, löste dies die Zahlung der Pauschale aus. Hat es

allerdings nur die Zahl der Betten erhöht, war dies nicht der Fall. Es wäre die

Aufgabe eines journalistischen Beitrages, dies richtig darzustellen.

Hinsichtlich der Intensiv- und Beatmungskapazitäten wäre es zudem richtig

gewesen darauf hinzuweisen, dass es der ausdrückliche politische Auftrag war,

die Zahl der Betten zu verdoppeln. Für die von Plusminus aufgebrachte

Behauptung, dass Krankenhäuser Beatmungsgeräte nur geleast hätten, bleiben die

Redakteure außer dem schwammigen Hinweis, dies hätten Insider berichtet,

jegliche Beweise schuldig. Wenn diesen Insidern Betrugsfälle bekannt sind,

sollten sie diese zur Anzeige bringen. Es ist aber unredlich, eine ganze

Branche unter Verdacht zu stellen.

Quelle: DKG, 03.12.2020