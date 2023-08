Evaluation der Situation des Beschwerdemanagements 2019 in Krankenhäusern (BBfG).

Die häufigsten Beschwerden in Kliniken betreffen den Bereich Organisation und Logistik – zum Beispiel Wartezeiten. 20,4 Prozent aller Meldungen beziehen sich darauf. Das geht aus dem aktuellen Benchmark für das Jahr 2019 des Bundesverbands Beschwerdemanagement in Gesundheitseinrichtungen e. V. (BBfG), dem Deutschen Krankenhausinstitut (DKI) und dem

Softwarehersteller Inworks, Marktführer im Bereich des klinischen Qualitäts- und Risikomanagements, hervor.

Die Umfrage-Ergebnisse wurden auf der BBfG-Herbsttagung vorgestellt und

diskutiert. Auf Platz zwei der häufigsten Beschwerden werden Mängel in der

Kommunikation genannt (18,5 Prozent), und 15,5 Prozent betreffen Gebäude und

Ausstattung der Klinik. Gelobt wurden am häufigsten die pflegerische Versorgung

(27,2 Prozent), gefolgt von ärztlicher Leistung (24,3 Prozent).

10,8 Prozent der eingegangenen Beschwerden in den teilnehmenden Krankenhäusern

weisen eine hohe Relevanz auf. Das bedeutet, es besteht der Verdacht auf einen

Behandlungsfehler, Persönlichkeitsrechte wurden verletzt, oder es liegt eine

Gefährdung der Sicherheit vor. Das ist ein erneuter leichter Anstieg: Im Jahr

zuvor waren es 10,6 Prozent, 2017 nur 9,6 Prozent.

Unverändert hoch ist die psychische Belastung für Beschwerdemanager*innen. Als

Gründe wurden zunehmende Drohungen, Angriffe und die Aggressivität von

Beschwerdeführern genannt, gefolgt von unbrauchbaren Rückmeldungen der

betroffenen Abteilungen innerhalb der Klinik.

Reduzieren würde die psychische Belastung den Befragten zufolge eine

verbesserte Fehlerkultur in den Krankenhäusern, eine unterstützende

Beschwerdemanagement-Software, personelle Aufstockung sowie Seminare und

Schulungen für die Beschwerdemanager. Hier hat der BBfG reagiert und den

Kliniken ein neues, unterstützendes Angebot gemacht: Der Verband bietet 2021

erstmals eine umfassende Basisqualifikation für Beschwerdemanager*innen an.

Eine weitere Erkenntnis aus dem Benchmark: Klinikverbünde mit einem

freiem/gemeinnützigen Träger weisen eine höhere Beschwerdequote (1,01 Prozent)

auf als solche mit öffentlichem Träger (0,74 Prozent) oder mit privatem Träger

(0,95 Prozent). Ob dies an einer wirkungsvolleren Beschwerdestimulierung durch

die freien/gemeinnützigen Träger oder an mehr Beschwerdeanlässen liegt, konnte

allerdings nicht ermittelt werden.

Auch Covid-19 schlägt sich in der Umfrage nieder. Auf die Frage „Welche

neuen/zusätzlichen Beschwerdethemen sind durch die Pandemie aufgekommen?“,

antworteten die meisten Teilnehmer*innen mit Beschwerden zur Besucherregelung,

gefolgt von Hygienevorschriften.

Für den Benchmark, der in diesem Jahr zum siebten Mal erschienen ist, sind

2.012 Ansprechpartner eingeladen worden. Von 280 Teilnehmern gingen

Rückmeldungen ein (13,9 Prozent), die Angaben für 343 Klinikverbünde und 468

Standorte gemacht haben. Die meisten Rückmeldungen kamen mit 24,6 Prozent aus

Nordrhein-Westfalen, gefolgt von 15,2 Prozent aus Bayern und

Baden-Württemberg.

Quelle: BBfG, 17.12.2020