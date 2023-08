Klinikum Frankfurt Höchst mit neuem Geschäftsführer - Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH mit Doppelspitze (Pressemitteilung).

Die Geschäftsführung der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus wird künftig in den Händen von Martin Menger und Stefan Schad liegen. Aus dem einstigen Dreiergespann in der Geschäftsführung wird somit eine Doppelspitze, nachdem die ehemalige Geschäftsführerin des Klinikums Frankfurt Höchst im Sommer dieses Jahres ausgeschieden war. Dies haben die Verbundgesellschafter,

die Stadt Frankfurt am Main und der Main-Taunus-Kreis, nun beschlossen.

Stefan Schad, der seit 2018 für die Kliniken des Main-Taunus-Kreises

verantwortlich ist, wird ab 1. Januar 2021 auch als Geschäftsführer im Klinikum

Frankfurt Höchst tätig sein. Er hatte sich im Rahmen einer bundesweiten

öffentlichen Ausschreibung gegen hochkarätige Mitbewerber deutlich

durchgesetzt. Somit sind ab dem kommenden Jahr sowohl der Vorsitzende der

Geschäftsführung Martin Menger als auch Stefan Schad für sämtliche

Verbund-Standorte verantwortlich.

Mit der Geschäftsführungsentscheidung soll perspektivisch auch eine

strukturelle Veränderung der Verantwortlichkeiten einhergehen. An die Stelle

des bisherigen Standortbezugs soll ein Funktionsbezug treten. Der Vorsitzende

der Geschäftsführung Martin Menger steigt stärker in das operative Geschäft ein

und verantwortet standortübergreifend u. a. den Schwerpunkt „Bau & Technik“ und

somit auch den Neubau und die Campus-Entwicklung am Klinikum Frankfurt Höchst.

Aus diesem Grund wird er sein Büro komplett nach Frankfurt Höchst verlegen.

Stefan Schad wird ebenfalls standortübergreifende Funktionen übernehmen, wie

zum Beispiel den Bereich „Personal“. Er wird sich neben seinem Büro in den

Kliniken des Main-Taunus-Kreises ein Büro am Standort Frankfurt Höchst

einrichten und auch hier an mehreren Tagen in der Woche präsent sein.

Harald Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats, begrüßt die Entscheidung der

Gesellschafter als richtigen Schritt: „Die Entwicklung weg von einem

standortbezogenen Management hin zu Zuständigkeitsbereichen ist im Sinne des

weiteren Zusammenwachsens des Verbundes nur folgerichtig. Sie erleichtert die

Synchronisierung von Entscheidungen und Prozessen und stärkt den

Gemeinschaftssinn. Wer standortübergreifend arbeitet, der denkt auch stärker

standortübergreifend.“

Martin Menger schließt sich ihm an: „Wir haben in den letzten zweieinhalb

Jahren auf Bereichsleiterebene ein schlagkräftiges und hochqualifiziertes Team

aufgebaut, das standortübergreifend agiert. Zusammen mit den engagierten

Abteilungsleitern der Standorte konnten wir daher hinsichtlich qualitativer und

wirtschaftlicher Potenziale schon vieles für die Krankenhäuser und den Verbund

bewegen. Dieser Trend wird sich durch die Verschlankung der Geschäftsführung

noch stärker fortsetzen.“

Stefan Schad selbst freut sich über die neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf

die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums

Frankfurt Höchst und darauf, diesen wichtigen Gesundheitsstandort im

Frankfurter Westen sowie den gesamten Verbund weiter voranzubringen.“

„Die Doppelspitze unterstreicht unsere gemeinsamen Anstrengungen einer

erfolgreichen Zusammenarbeit zum Wohle der Patientinnen und Patienten sowie der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, führt Bürgermeister und

Beteiligungsdezernent Uwe Becker aus. „Mit Martin Menger und Stefan Schad als

starkem Team an der Spitze wächst der Klinikverbund weiter zusammen und setzt

sich für die Interessen beider Häuser ein.“

Gesundheitsdezernent Stefan Majer ergänzt, „Beide sind seit mehr als zwei

Jahren ein eingespieltes Team. Beide kennen den Verbund bestens. Ich habe Herrn

Schad als jemanden kennengelernt, der engagiert und innovativ ein Krankenhaus

unter schwierigen Rahmenbedingungen führen kann, der viele Prozesse optimiert

hat und dabei stets die Bedürfnisse und das Wohl der Patientinnen und Patienten

sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick hatte. Ich begrüße es sehr,

ihn nun künftig auch in der Leitung des Klinikums Frankfurt Höchst und damit in

der Verantwortung für den im kommenden Jahr anstehenden Umzug in den Neubau mit

an Bord zu sehen.“

Auch Landrat Michael Cyriax zeigt sich zufrieden mit der Neuaufstellung: „Ohne

Zweifel wurde in den letzten Jahren bereits vieles im Verbund zum Vorteil der

einzelnen Häuser bewegt. Wir wissen aber auch, dass noch Luft nach oben ist.

Durch die Neustrukturierung wird das Zusammenwachsen erleichtert. Die Weichen

sind so gestellt, dass auch in Zukunft alle von unserem Verbund als starkem

Gesundheitsdienstleister der Region profitieren – Patientinnen und Patienten

ebenso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Quelle: Pressemitteilung, 18.12.2020