Marienhaus Holding stellt die Weichen für die Zukunft (Pressemitteilung).

Dr. Jochen Messemer wird Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus Holding – Dr. Andreas Tecklenburg übernimmt die Leitung der Marienhaus Kliniken. Waldbreitbach. Die Marienhaus Unternehmensgruppe hat die personellen Weichen für die Zukunft gestellt und mit Dr. Jochen Messemer und Dr. Andreas Tecklenburg zwei exzellente

Persönlichkeiten mit hoher Fach- und Führungskompetenz an die Spitze des Unternehmens berufen. Darüber informierte

die Unternehmensleitung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 10.12.2020 in

einem Rundschreiben. Jochen Messemer wird im April 2021 den Vorsitz der

Geschäftsführung der Marienhaus Holding GmbH übernehmen, Andreas Tecklenburg

wird Anfang Februar 2021 in die Geschäftsführung der Marienhaus Holding GmbH

eintreten und Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH

werden. – Mit dem Einstieg von Dr. Messemer wird sich Dr. Heinz-Jürgen Scheid,

der derzeit an der Spitze der Marienhaus Holding steht, sukzessive aus der

Geschäftsführung zurückziehen und auf die Aufgaben als Vorsitzender des

Vorstandes der Marienhaus Stiftung konzentrieren; denn in Zukunft sollen die

Gesellschafterebene und die operative Geschäftsführung personell voneinander

getrennt werden.

Dr. Jochen Messemer hat Volkswirtschaft und Politikwissenschaften studiert und

verfügt über 25 Jahre Erfahrung im deutschen und internationalen

Gesundheitsmarkt. Als Vorstand in der Deutschen Krankenversicherung AG (DKV)

und der ERGO Group AG war der 54-Jährige für die strategischen Beteiligungen im

Gesundheitsbereich wie auch für die Leistungserstattung und den Ausbau des

internationalen Geschäfts verantwortlich. Messemer, der auch Erfahrung als

Berater im Krankenhausmarkt hat (u.a. bei McKinsey), ist fest in der

katholischen Kirche verwurzelt. Er ist seit zwei Jahrzehnten Mitglied im

Wirtschaftsrat des Erzbistums Köln, war über zehn Jahre Revisor und Mitglied

des Wirtschaftsrates des Vatikans und Vorsitzender der Vertreterversammlung der

katholischen Zusatzversorgungskasse KZVK.

Dr. Andreas Tecklenburg ist einer der bekanntesten und erfahrensten

Klinikmanager Deutschlands und bringt 34 Jahre Berufserfahrung als Arzt und

Geschäftsführer respektive Vorstand mit nach Waldbreitbach. Nach Stationen in

Hamburg, Eutin und München war der 61-Jährige die vergangenen 16 Jahre

Vizepräsident und Vorstand für Krankenversorgung an der Medizinischen

Hochschule Hannover. Auch berufspolitisch hat sich Dr. Andreas Tecklenburg als

Vorstand des Verbandes der Universitätsklinika einen Namen macht.

"Mit Dr. Jochen Messemer und Dr. Andreas Tecklenburg", so heißt es in dem

Rundschreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, "werden zwei

herausragende Gesundheitsexperten und Führungspersönlichkeiten zu uns kommen.

Sie werden die Marienhaus Unternehmensgruppe konzeptionell weiterentwickeln und

in eine gute Zukunft führen."

Quelle: Pressemitteilung, 10.12.2020