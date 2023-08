Mehr vollstationäre Behandlungen in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern (Statistikamt Rheinland-Pfalz).

Im Jahr 2019 wurden in den insgesamt 87 rheinland-pfälzischen Krankenhäusern fast 945.000 Personen vollstationär versorgt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilt, waren dies rund 9.300 Personen bzw. ein Prozent mehr als im Vorjahr. Durchschnittlich verweilten die Patientinnen und Patienten rund sieben Tage in der Klinik. Dies führte

über das gesamte Jahr betrachtet in Summe zu knapp 6,6 Millionen Belegungstagen. Die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser beschäftigten insgesamt 42.985

Vollkräfte. Das entspricht in etwa dem Vorjahreswert (43.067). Beim ärztlichen

Personal ist eine deutliche Zunahme der Vollkräfte von fünf Prozent zu

verzeichnen. Auch die Zahl der Pflegekräfte ist leicht um 145 Vollkräfte

angestiegen (0,9 Prozent). Demgegenüber ist das nichtärztliche Personal

insgesamt um 428 Vollkräfte bzw. 1,2 Prozent gesunken.

Hinweis zu Pressemitteilungen mit Daten vor Corona

Das Statistische Landesamt veröffentlicht jährlich mehr als 200

Pressemitteilungen, die ein umfassendes Bild der Strukturen und Entwicklungen

in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft liefern. Die Veröffentlichung der Zahlen

erfolgt mit einigem zeitlichen Abstand zum Berichtszeitraum; denn das

Einsammeln der Daten und ihre sorgfältige Aufbereitung nach wissenschaftlichen

Grundsätzen kosten Zeit. Deshalb wird auch noch über Strukturen und

Entwicklungen berichtet, die vor dem Beginn der Corona-Pandemie liegen. Diese

Zahlen haben eine wichtige Funktion; sie bilden die Grundlage für die Bewertung

der Auswirkungen von Corona in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. Deshalb

veröffentlicht das Statistische Landesamt Pressemitteilungen mit

Vor-Krisen-Ergebnissen.

Quelle: Statistikamt Rheinland-Pfalz, 23.12.2020