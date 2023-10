Niedersachsen fördert das OsteMed Klinikum in Bremervörde mit 7 Millionen Euro (Pressemitteilung).

Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und wirtschaftlichen Krankenhausversorgung ist dem Land Niedersachsen ein besonders wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund beteiligt sich das Sozialministerium jährlich mit hohen Investitionsförderungen daran, diesen Versorgungsauftrag sicherzustellen und für die Bürgerinnen und Bürger eine dem Bedarf

angepasste optimale Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Ministerin Carola Reimann erklärt dazu: „Die Krankenhäuser sind von

entscheidender Bedeutung für die Infrastruktur vor Ort. Die Corona-Pandemie hat

nochmal besonders deutlich gemacht, was für ein hohes Gut eine flächendeckende

und gut ausgestattete Krankenhauslandschaft ist. Die Krankenhäuser haben in den

letzten Wochen und Monaten einen immens wichtigen Beitrag geleistet, um die

Situation in Niedersachsen zu bewältigen. Umso mehr freut es mich, der OsteMed

Klinik in Bremervörde einen Bewilligungsbescheid zu der Fusion mit dem

ehemaligen OsteMed Martin-Luther-Krankenhaus in Zeven, mit einem ersten

Finanzierungsschritt in Höhe von 7 Millionen Euro, zukommen lassen zu können.

„Nach der Konzentration am Standort Bremervörde im Jahr 2019 war dieser nächste

Schritt enorm wichtig,“ sagen Siegfried Ristau und Rainer Röhrs, die

Geschäftsführer der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH. „Diese Finanzierung ist

ein wichtiger erster Baustein zum zeitnahen Ändern der Prozessabläufe sowie der

grundsätzlichen Modernisierung von Stationen. Dies dient der weiteren

Stabilisierung wohnortnaher und qualitativ hochwertiger medizinischer

Versorgung in der Elbe-Weser-Region“, so die Geschäftsführer.

Über das Krankenhaus:

Die OsteMed Klinik Bremervörde ist mit 162 Planbetten ein Krankenhaus der

Grundversorgung. Hier werden Menschen insbesondere aus dem Landkreis Rotenburg

sowie aus den umliegenden Landkreisen Stade und Cuxhaven in den Fachbereichen

Kardiologie, Gastroenterologie, Geriatrie, Allgemein- und Visceralchirurgie

sowie Orthopädie und Unfallchirurgie und einer modernen sowie überregional

bedeutenden Fachklinik für Interdisziplinäre Multimodeale Schmerztherapie

medizinisch versorgt.

Quelle: Pressemitteilung, 17.12.2020