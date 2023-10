Medizinische Fachangestellte (MFA) bekommen in Krankenhäusern einen höheren Lohn als in Praxen /> Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern: Ausnahmeregelung zur Aufnahmebereitschaft für beatmungspflichtige Intensivpatienten />



Anzeige