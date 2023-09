Stv. Leitung Medizincontrolling m/w/d Klinikum Lippe GmbH

Die Klinikum Lippe GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stellvertretende Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: Personalabteilung@Klinikum-Lippe.de

Mehr Informationen: www.klinikum-lippe.de

Klinikum Lippe GmbH

Leitung Medizincontrolling

Vollzeit

38,5

Vergütung: Vergütung nach dem TVöD bis EG 13

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Kontrolle der durch medizinische Dokumentationsassistentinnen/-assistenten durchgeführten Kodierung und Abschluss der Behandlungsfälle im medizinischen Dokumentationssystem

- Optimierung der Dokumentation in der Patientenakte und der Dokumentation in den Funktionsbereichen durch Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflegekräften

- Mitarbeit an der Umsetzung der permanenten neuen Dokumentationsanforderungen im DRG-System

- Mitarbeit in der Fallanalyse zur Vorbereitung und Durchführung von Fallprüfungen und Begehungen durch den Medizinischen Dienst

- Durchführung von Auswertungen zu leistungsbezogenen Daten und Kommunikation mit den Kliniken

- Unterstützende Aufgaben im Bereich Erstellung Qualitätsbericht, externe Qualitätssicherung und Beantragung im NUB Verfahren

- Informationstransfer von Neuerungen im DRG und PEPP System an die MDA und in die Kliniken