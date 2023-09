Zum neuen System der Freihaltepauschalen für Krankenhäuser (Hessenportal).

Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, unser bewährtes System der stationären Versorgung an die neuen Vorgaben des Bundes anzupassen. Ein Großteil der bislang an der COVID-19 Versorgung beteiligen hessischen Kliniken

haben so einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen. Das ist ein wichtiger Schritt,

um die flächendeckende Versorgung in Hessen weiterhin zu sichern“, so Sozial-

und Integrationsminister Kai Klose.

Neues System der finanziellen Ausgleichszahlungen

Mit dem „Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage

von nationaler Tragweite“ hatte der Bund vor rund zwei Wochen wieder die

sogenannten Freihaltepauschalen reingeführt. Dabei handelt es sich um

finanzielle Ausgleichszahlungen des Bundes, die Krankenhäuser unter anderem

erhalten, wenn sie medizinisch nicht dringliche Eingriffe aussetzen.

Anders als im Frühjahr wurde der Anspruch auf diese Zahlungen an bestimmte

Kriterien gekoppelt, unter anderem daran, wie die Krankenhäuser in das gestufte

System der Notfallversorgung des gemeinsamen Bundesausschusses eingeordnet

sind. Der Bund sieht dabei zwei Eskalationsstufen vor, die sich einerseits an

der 7-Tage-Inzidenz orientieren und andererseits daran, wie die

Intensivkapazitäten ausgelastet sind.

Anspruchsberechtigung in Hessen

Demnach sind nun bei Erreichen der Eskalationsstufe 1 des Bundes insgesamt 67

hessische Kliniken in Hessen für Ausgleichszahlungen anspruchsberechtigt. In

der Eskalationsstufe 2 des Bundes können zehn weitere Krankenhäuser

berücksichtigt werden. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration

hat die Einstufung der hessischen Krankenhäuser in das Stufensystem des Bundes

umgehend umgesetzt.

Die Zahl der anspruchsberechtigten Kliniken kann sich noch weiter erhöhen, wenn

die Einstufung in den wenigen verbliebenen Zweifelsfällen geklärt ist.

Nachbesserung seitens des Bundes erforderlich

„Wir fordern den Bund jedoch auf, insbesondere die fehlende

Anspruchsberechtigung im Bereich der Spezialversorger zu ändern. Diese

Einschränkung führt z. B. dazu, dass in Hessen eine Fachklinik für

Lungenheilkunde nicht in die Anspruchsberechtigung einbezogen werden kann. Es

liegt auf der Hand, dass das angesichts eines pandemischen Virus‘, das zu

schweren Erkrankungen der Lunge führt, nicht zielführend ist“, appelliert

Klose.

Quelle: Hessenportal, 04.12.2020