Aufwertung von sozialen Berufen ist laut Umfrage aktuell wichtigstes Handlungsfeld für die Politik (Caritas).

Bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung für soziale Berufe: Dem sollte sich die Politik prioritär widmen, wenn es nach den Wünschen der Bevölkerung in Deutschland geht. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen, vom Deutschen Caritasverband in Auftrag gegebenen Umfrage. Die Aufwertung der

sozialen Berufe wurde von den meisten Befragten (48%) genannt auf die Frage "auf welche der folgenden politischen Handlungsfelder sollte sich der Staat baldmöglichst am stärksten konzentrieren?" An zweiter

Stelle kommt der Klimaschutz (29%), an dritter Position die Unterstützung der sozialen Infrastruktur (22%).

Umfrage_Prioritäten

"Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung der sozialen Arbeit in den Fokus gerückt

- vor allem die Leistung der Menschen, die Kranke und Hilfebedürftige pflegen,

betreuen, begleiten und unterstützen," so Caritas-Präsident Peter Neher. Vielen

ist jetzt wichtig, dass diese Tätigkeiten besser wertgeschätzt werden.

Neue Caritas-Kampagne

Das greift die Caritas in der Kampagne "Miteinander durch die Krise:

#DasMachenWirGemeinsam", die heute bundesweit an den Start geht, auf. "Bleibt

unsere Wertschätzung - oder verfliegt sie wie unser Applaus?" fragt sie zum

Beispiel mit einem Flyer- und Plakatmotiv. "Zeigen wir Solidarität mit allen -

oder sparen wir sie uns?" ist ein anderes Motiv.

"Wir müssen uns als Gesellschaft grundlegende Fragen stellen: Welche Pflege

wollen wir? Wer soll das machen und unter welchen Bedingungen? Was ist uns

soziale Sicherung, was ist uns Bildung wert? Soll die Unterstützung, die

Menschen erfahren, von ihrer Postleitzahl abhängen? Und was sind wir bereit

dafür zu tun, um künftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu

hinterlassen?", so Neher. Gerade im Jahr der Bundestagswahl brauchen wir auf

diese Fragen tragfähige Antworten. Die Angebote der politischen Parteien werden

von der Caritas auf Landes- und Bundesebene daraufhin geprüft.

Die Caritas-Kampagne bietet einen Rahmen für die Diskussion über diese Themen

und für die Entwicklung eines gegenseitigen Verständnisses, das derzeit oft

fehlt. "Angefangen mit den über 690.000 Beschäftigten der Caritas-Einrichtungen

und Dienste, die wir miteinander und mit der Gesellschaft ins Gespräch bringen

wollen," so der Caritas-Präsident weiter.

Der Deutsche Caritasverband stellt nicht nur Fragen, er bietet auch Antworten

und Lösungsvorschläge - etwa beim Umbau der Rentenversicherung zu einer

Erwerbstätigenversicherung, beim Rechtsanspruch auf Schuldnerberatung und bei

Digitalisierungsstrategien im Sozial- und Bildungsbereich, die über die

Verteilung von Endgeräten hinausgehen.

Umfrage-Ergebnis: Corona schwächt gesellschaftlichen Zusammenhalt

Dass Dialog und Austausch dringend notwendig sind, zeigt ein anderes Ergebnis

der Umfrage: 52% der Teilnehmenden haben den Eindruck, dass die Corona-Pandemie

den gesellschaftlichen Zusammenhalt geschwächt hat, lediglich 17% der Befragten

erleben ihn als gestärkt.

Umfrage_Zusammenhalt

"Von der im Frühjahr wahrgenommen Welle der Solidarität, welche die Caritas

durchaus auch erlebt hat, scheint nicht mehr viel übrig zu sein", so Neher.

"Und das ist kein Wunder, haben wir doch in den vergangenen Wochen und Monaten

Überforderungen erlebt, gezielte Desinformation von Corona-Leugnern und

unsägliche Debatten zum Beispiel gegen eine europäisch abgestimmte

Impfstrategie. Leitgedanke vieler Diskussionen scheint im Moment zu sein ‚ich

bin mir selbst der Nächste‘."

41% der Befragten stimmen aber der Aussage zu "Ich glaube, dass ich persönlich

etwas zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen kann" und 25% wissen es

nicht - lediglich 27% stimmen nicht zu. "Nur gut ein Viertel der Menschen fühlt

sich ausdrücklich ohnmächtig oder machtlos, wo es um die Stärkung des

gesellschaftlichen Zusammenhalts geht," stellt Neher fest. "Bei drei Vierteln

ist das also nicht der Fall".

"Die Caritas will so viele Menschen wie möglich ermutigen und mitnehmen, damit

sie sich einbringen - und sei es nur, indem sie innehalten und sich Fragen

stellen. Auch das ist ein Ziel unserer Zwei-Jahres-Kampagne

#DasMachenWirGemeinsam" anlässlich des 125jährigen Jubiläums des Deutschen

Caritasverbandes im nächsten Jahr".

Über die Umfrage

Das Umfrage-Institut Insa Consulere hat zwischen 11. und 14. Dezember 2020

2.003 Menschen über 18 Jahre als Teil des Insa Meinungstrends online befragt.

Die detaillierten Ergebnisse finden Sie unten als Download.

Über die Kampagne

Die Zwei-Jahres-Kampagne "Miteinander durch die Krise: #DasMachenWirGemeinsam"

versteht sich als Auftrag an alle innerhalb und außerhalb der Caritas,

gemeinsam an einer sozialeren und gerechteren Gesellschaft zu arbeiten, gerade

in der Coronakrise. Sie nimmt im Jahr der Bundestagswahl 2021 die Themen

soziale Berufe und soziale Sicherungssysteme, Solidarität und gesellschaftliche

Spaltung, Armut und Würde ins Visier. Als Teil der Kampagne startet die

Podcast-Reihe "Deutschland solidarisch", eine Gesprächsreise durch Deutschland

zum Thema Solidarität und Zusammenhalt, mit Akteuren (nicht nur) der Caritas.

Den Podcast finden Sie auf www.dasmachenwirgemeinsam.de/podcast sowie auf den

üblichen Streaming-Portalen. Entwickelt wurde die Kampagne zusammen mit der

Berliner Agentur Ballhaus West.

Die Kampagne mündet in das Jubiläum des Deutschen Caritasverbandes im Jahr

2022. Der Deutsche Caritasverband wurde im November 1897 in Köln gegründet.

Quelle: Caritas, 14.01.2021