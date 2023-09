Hamburger Krankenhäuser brauchen finanzielle Sicherheit in der Krise (Pressemitteilung).

Hamburgische Krankenhausgesellschaft fordert Liquidität und Budgetgarantie für 2021 und richtet den Blick in die Zukunft Hamburg, 27. Januar 2021. Die Corona Pandemie bringt die Krankenhäuser an ihre Leistungsgrenzen: Personalausfälle durch erkranktes oder in Quarantäne befindliches Personal, Schließungen von

Stationen, Absagen von nicht-dringlichen Operationen. Eine täglich aufs Neue notwendige Umorganisation des Krankenhausbetriebs sowie ein hoher Aufwand durch behördlich angeordnete

Schutz- und Isolationsmaßnahmen für die Behandlung COVID-19 Erkrankter stellen die Krankenhäuser und ihre Mitarbeitenden vor enorme Herausforderungen.

Die Krankenhäuser fühlen sich mit ihren Anstrengungen, den täglichen Betrieb

und die Patientenversorgung unter diesen Bedingungen aufrecht zu erhalten, von

der Bundespolitik allein gelassen.

Bis Ende des vergangenen Jahres konnten die Krankenhäuser auf einen

Gesamtjahresausgleich von Erlösen und Kosten vertrauen, doch dieses Instrument

ist nun ausgelaufen. Das Regelfinanzierungssystem, nach dem Krankenhäuser eine

Fallpauschale für jede Patientenbehandlung abrechnen können, funktioniert in

der Pandemie mit den oben beschriebenen Leistungseinschränkungen nicht mehr.

Die Regelungen des deutlich reduzierten zweiten Rettungsschirms ab November

2020 gelten nur für einen Teil der Krankenhäuser und laufen am 28. Februar 2021

bislang ohne Folgeregelung aus. Herr Minister Spahn hat zwar Anfang des Jahres

eine „Gehältergarantie“ ausgesprochen, gesetzgeberisches Handeln ist dieser

Zusage bislang nicht gefolgt.

Um das Jahr 2021 wirtschaftlich durchstehen zu können, brauchen die

Krankenhäuser eine Absicherung ihrer Liquidität und der Budgets.

Jörn Wessel, 1. Vorsitzender der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft: „Ein

Krankenhaus unter den aktuellen Corona-Bedingungen zu führen, heißt nicht zu

wissen, auf welcher Grundlage das Budget und das Jahresergebnis am Ende des

Jahres beruhen werden. Dennoch müssen jeden Tag unmittelbar kostenwirksame

Entscheidungen getroffen werden, um die Versorgung aufrecht zu halten - bspw.

über den Personaleinsatz. Daher muss der Rettungsschirm schnellstmöglich das

Jahr 2021 sichern.“

Um sich auf die Patientenversorgung konzentrieren zu können, müssen die

Krankenhäuser außerdem dringend wieder von Verwaltungsaufgaben entlastet

werden, wie bereits in der ersten Welle der Pandemie. So wurden im Frühjahr

2020 kurzfristig die Pflegepersonaluntergrenzen ausgesetzt. Es ist den

Krankenhäusern nicht vermittelbar, dass ebendiese Pflegepersonaluntergrenzen

zum 1. Februar 2021 noch auf weitere, große Fachabteilungen, wie Innere Medizin

und Chirurgie, ausgeweitet werden sollen. Dies verschärft den Personalmangel

noch und vermehrt die Dokumentation. Ebenfalls, wie in der ersten Welle, muss

die Prüfquote des Medizinischen Dienstes wieder auf fünf Prozent beschränkt

werden. Pflegekräfte und Ärzte müssen in dieser Krisensituation von

überflüssiger Bürokratie befreit werden.

Über die kurzfristig notwendigen Instrumente zur Pandemiebewältigung hinaus,

zeichnet sich ein dringender grundlegender Reformbedarf der

Krankenhausfinanzierung ab. Eine wesentliche Erkenntnis ist heute bereits

festzuhalten: Die Krankenhäuser als Rückgrat der medizinischen Versorgung

müssen für die notwendige Vorhaltung von Intensivbetten, Notfallaufnahmen,

Kreissälen u.v.m. einen garantierten Budgetanteil erhalten. Die rein

leistungsbezogene Vergütung mit Fallpauschalen kann solche

versorgungsnotwendigen Strukturen eines Krankenhauses nicht hinreichend

finanzieren und wird dem tatsächlichen Bedarf daher nicht gerecht. Ausführlich

sind die Positionen der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft dazu in den

Forderungen 2021 (Anlage) erläutert.

Jetzt ist zur Absicherung der medizinischen Leistungsfähigkeit der

Krankenhäuser jedoch kurzfristiger Handlungsbedarf gegeben. Die Hamburgische

Krankenhausgesellschaft fordert daher:

kurzfristige Liquiditätssicherung, die sich am konkreten Leistungsgeschehen und

der damit verbundenen Erlöslage der einzelnen Krankenhäuser im Vergleich zum

Jahr 2019 orientiert. Am Ende des Jahres 2021 wird verpflichtend ein

Ganzjahresausgleich bezogen auf das Jahr 2019 mit einem Ausgleichssatz von 85

Prozent durchgeführt.

wirtschaftliche Absicherung für das gesamte zweite Jahr der Pandemie für alle

Krankenhäuser und alle Leistungsbereiche

Entlastung von nicht zwingend notwendigen Dokumentations- und

Nachweisverpflichtungen. Insbesondere die Pflegepersonaluntergrenzen und deren

Dokumentation sind mit sofortiger Wirkung für 2021 für alle Krankenhäuser

auszusetzen. Keine Erweiterungen dieser Vorschriften!

die Prüfquote des Medizinischen Dienstes muss auch für das Jahr 2021 auf

maximal 5 Prozent beschränkt werden

das 5-Tage-Zahlungsziel der Krankenkassen für die Begleichung von

Krankenhausrechnungen ist dauerhaft beizubehalten

Zur Umsetzung muss nun zügig das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden.

Quelle: Pressemitteilung, 27.01.2021