Herz-Kreislauferkrankungen auch 2019 häufigste Todesursache in der Hauptstadtregion (Statistikamt Berlin-Brandenburg).

Im Jahr 2019 starben in Berlin und Brandenburg 66 766 Menschen. Das sind 2,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Wie das Amt für Statistik BerlinBrandenburg mitteilt, waren Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems mit 34,5 Prozent erneut die häufigste Todesursache. In Berlin starben insgesamt 11 132 Personen und

in Brandenburg 11 910 Personen daran. Die Mehrheit der Verstorbenen war älter als 65 Jahre und in beiden Bundesländern waren mehr Frauen als Männer betroffen. Das durchschnittliche Sterbealter bei diesem

Krankheitsbild betrug in Berlin 81,4 Jahre und in Brandenburg 82,3 Jahre. Damit

lag es über dem durchschnittlichen Sterbealter in der Hauptstadtregion.

Verstorbene 2019 mit Wohnort in Berlin und Brandenburg

Zweithäufigste Todesursache waren mit 9 251 Verstorbenen in Berlin und

7 939 in Brandenburg die bösartigen Neubildungen. Mit einem Anteil von

30,5 Prozent betraf dies vor allem die Verdauungsorgane und mit 21,3 Prozent

die Atmungsorgane. Insgesamt erlagen 1 210 Frauen einer bösartigen

Neubildung der Brustdrüse.

Nachdem die Zahl der Verstorbenen an Krankheiten des Blutes und der

blutbildenden Organe wie beispielsweise Anämien unterschiedlicher Art in den

letzten vier Jahren stark angestiegen war, sank sie 2019 in Berlin um 14,9 und in

Brandenburg um 29,0 Prozent. Weitere Informationen finden Sie voraussichtlich ab

der 4. Kalenderwoche 2021 in unserem Statistischen Bericht A IV 10, der unter

www.statistik-berlinbrandenburg.de zum kostenlosen Download bereitstehen wird.

Quelle: Statistikamt Berlin-Brandenburg, 19.01.2021