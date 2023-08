Leitung Medizincontrolling und Medizinstrategie m/w/d Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH

Die Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH sucht für einen kommunalen Maximalversorger in NRW schnellstmöglich eine Leitung Medizincontrolling und -strategie (m/w/d) (Stellenanzeige).

Leitung Medizincontrolling und -strategie

Vergütung: markt- und leistungsgerechte Vergütung

- Aufbau und Organisation sowie fachliche und disziplinarische Leitung der Abteilung für drei Krankenhäuser - konzeptionelle und operative Verantwortung bei der Gestaltung des Medizincontrollings - Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung bei der Entwicklung von strategischen Zielen und Zukunftskonzepten für die Kliniken - kontinuierliche Anpassung und Entwicklung von medizinischen Behandlungspfaden sowie Unterstützung der ärztlichen und nicht-ärztlichen Mitarbeiter des Hauses im Kodierungsprozess und in den Fragen des Fallmanagements - Begleitung und Coaching der ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter zur Verbesserung der Prozesseffizienz, Aufnahme- und Entlassungsteuerung, Dokumentation, Aktenführung, Kodierung, Freigabe, Abrechnung - fortlaufende Analyse und Durchführung von adhoc-Auswertungen zum medizinischen Leistungsgeschehen - Projektmanagement und -teilnahme insbesondere in den klinischen Bereichen

- mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung im Medizincontrolling sowie im Aufbau einer Abteilung

- umfassende Kenntnisse im DRG-System, in den Abrechnungsmodalitäten sowie in der leistungsorientierten Steuerung eines Krankenhauses

- vertiefte Kenntnisse in den gängigen EDV-Systemen