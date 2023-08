Bereichsleitung Medizincontrolling (w/m/d) Theresienkrankenhaus und St. Hedwig-Klinik gGmbH

Die Theresienkrankenhaus und St. Hedwig-Klinik gGmbH, Mannheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Standortübergreifende Bereichsleitung Medizincontrolling (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: personalabteilung@theresienkrankenhaus.de

Mehr Informationen: www.theresienkrankenhaus.de

Theresienkrankenhaus und St. Hedwig-Klinik gGmbH

Bereichsleitung Medizincontrolling

k.a

Vergütung: außertarifliche, leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Sie leiten die Abteilung Kodierung und Medizincontrolling und beraten fachkundig in den Bereichen Leistungs- und Strategieentwicklung, Prozessentwicklung sowie Personalentscheidungen.

- Ebenso versiert unterstützen Sie das Direktorium bzw. die Geschäftsführung bei der Marktanalyse, der medizinischen Unternehmensplanung sowie der Bearbeitung von Sonderaufgaben.

- Mit einem geschulten Blick für Details führen Sie Machbarkeitsberechnungen sowie Wirtschafts- und Budgetplanungen durch.

- Ihr aktiver Einsatz ist außerdem bei der Budgetverhandlung sowie der Vor- und Nachbereitung von Budgetunterlagen gefragt.

- Auch das Analysieren des medizinischen Leistungsgeschehens sowie das Erstellen monatlicher Berichte stehen auf Ihrer verantwortungsvollen Agenda.

- Gekonnt erarbeiten Sie strategische Handlungsoptionen, um eine korrekte Abrechnung und Patientensteuerung zu gewährleisten.

- Weiterhin strukturieren und organisieren Sie das MD(K)-Management, wirken am Leistungs-, Erlös- sowie Kostencontrolling mit und treiben vielschichtige Projekte tatkräftig voran.

- Schlussendlich geben Sie Ihr erprobtes Fachwissen im Rahmen von Schulungen und Weiterbildungen an alle Berufsgruppen weiter – dank Ihnen sind wir bestens aufgestellt.