BSI setzt Standard für mehr Sicherheit in der Künstlichen Intelligenz (Pressemitteilung).

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) eröffnet neue Möglichkeiten und Anwendungen und beeinflusst schon jetzt viele kritische Prozesse und Entscheidungen, zum Beispiel in der Wirtschaft oder im Gesundheitsbereich.

Gleichzeitig sind auf KI basierende Systeme neuen Sicherheitsbedrohungen

ausgesetzt, die von etablierten IT-Sicherheitsstandards nicht abgedeckt

werden.

Mit dem neuen Kriterienkatalog für KI-basierte Cloud-Dienste (Artificial

Intelligence Cloud Services Compliance Criteria Catalogue, AIC4) schafft das

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine wichtige

Grundlage, um die Sicherheit von KI-Systemen bewerten zu können. Der AIC4 des

BSI definiert erstmals ein Basisniveau an Sicherheit für KI-basierte Dienste,

die in Cloud-Infrastrukturen entwickelt und betrieben werden. Ein

vergleichbarer einsetzbarer Prüfstandard für sichere KI-Systeme existiert

derzeit nicht. Der AIC4 umfasst KI-spezifische Kriterien, die eine unabhängige

Prüfung der Sicherheit eines KI-Service über dessen gesamten Lebenszyklus

hinweg ermöglichen. Dieser Ansatz hat sich schon beim C5-Kriterienkatalog

bewährt, mit dem das BSI einen weltweit anerkannten Standard der

Cloud-Sicherheit gestaltet und etabliert hat. Mit dem AIC4 nimmt das BSI eine

führende Rolle bei der Absicherung von KI-Anwendungen ein und leistet einen

wesentlichen Beitrag zur Gestaltung einer sicheren Digitalisierung „Made in

Germany“.

Mit der zunehmenden Verbreitung lernender Systeme stellt sich immer dringender

die Frage nach ihrer Vertrauenswürdigkeit. Deshalb nehmen wir uns als

Cyber-Sicherheitsbehörde des Bundes dieser Fragestellung an. Wir legen mit dem

AIC4 erstmals eine konkrete Lösung vor, die über nachvollziehbare Kriterien die

Informationssicherheit im Bereich der Künstlichen Intelligenz verbessert. Dies

ist der erste Schritt, weitere Schritte werden folgen. Als Gestalter einer

sicheren Digitalisierung in Deutschland befasst sich das BSI intensiv mit dem

Thema KI. Wir unterstützen die Bundesregierung dabei, den technologisch und

wirtschaftlich erfolgreichen sowie gesellschaftlich akzeptierten Einsatz von

KI-Lösungen in Deutschland voranzutreiben. Noch in diesem Jahr wird das BSI

einen Stützpunkt mit dem fachlichen Schwerpunkt KI im Saarland ansiedeln. Die

bereits begonnene Arbeit, Kooperationen mit nationalen und internationalen

Partnern zu schließen, werden wir weiter forcieren, erklärt BSI-Präsident Arne

Schönbohm.

Informationssicherheit ist auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz eine

wesentliche Voraussetzung für den Erfolg neuer Technologien und Anwendungen.

Das BSI leistet Grundlagenforschung und entwickelt bedarfsorientierte und

praxisnahe Anforderungen, Prüfkriterien und -methoden, um den Einsatz von KI

zum Wohle der Allgemeinheit sicher zu gestalten.

Bereits im November 2020 ist das BSI im Rahmen der vom Land Nordrhein-Westfalen

geförderten Kompetenzplattform KI.NRW eine strategische Kooperation mit

Fraunhofer IAIS eingegangen, um die Entwicklung einer KI-Zertifizierung „Made

in Germany“ voranzubringen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Prüfverfahren für

die Zertifizierung von Systemen der Künstlichen Intelligenz zu entwickeln, die

als Basis für technische Standards und Normen dienen können. Bei der

Weiterentwicklung der Prüfverfahren sollen Praxistauglichkeit und

Marktfähigkeit in enger Abstimmung mit der Wirtschaft weiter verbessert werden.

Weitere Informationen des BSI zum Thema Künstliche Intelligenz sind auf der

BSI-Webseite abrufbar.

Quelle: Pressemitteilung, 02.02.2021