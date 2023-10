Gut 350 Tsd. Euro für das St. Elisabeth Krankenhaus Mayen (Sozialministerium Rheinland-Pfalz).

Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein am Standort St. Elisabeth in Mayen kann den Linksherzkathetermessplatz umbauen. Das Gesundheitsministerium hat dafür eine Landesförderung von 353.000 Euro aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes bewilligt. Das Land förderte bereits 2019 im Rahmen einer ersten

Maßnahme die Verlegung der Röntgenabteilung mit 740.000 Euro. In der Fläche der bisherigen Röntgenabteilung kann nun in einem zweiten Bauabschnitt der

Linksherzkathetermessplatz untergebracht werden. Während der Umbauphase im

ehemaligen Radiologiebereich kann der bestehende Linksherzkathermessplatz

weiter betrieben werden. „Ich freue mich, mit der aktuellen Förderung aus dem

Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes zur Umstrukturierung des

Linksherzkathetermessplatz im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein am Standort St.

Elisabeth Krankenhaus in Mayen beitragen zu können“, sagte

Gesundheitsstaatssekretär Dr. Alexander Wilhelm.

Quelle: Sozialministerium Rheinland-Pfalz, 05.02.2021