Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz mit neuem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Als Klinikmanager im Verbund der sächsischen Asklepios-Standorte kennt Johannes Biesold den Weg zur Klinik Sebnitz bereits gut. Seit dem 1. Februar 2021 fährt er ihn täglich in die Sächsische Schweiz Klinik. An diesem Tag hat der gebürtige Leipziger seinen Dienst als neuer Klinikgeschäftsführer in Sebnitz

angetreten. Für den 30-Jährigen ist der Wechsel von der Asklepios-ASB Klinik

Radeberg eine besondere Herausforderung.

Nach seinem Wirtschaftsingenieurs-Studium absolvierte er ein Traineeprogramm

bei dem Klinikkonzern Helios, wo er im Anschluss als Referent der

Geschäftsführung und kaufmännischer Leiter Erfahrungen im Gesundheitswesen

sammeln konnte. 2019 wechselte er zu Asklepios und war während der vergangenen

Monate an vorderster Front des Klinikalltags rund um die Corona-Pandemie im

Einsatz. Er freue sich deshalb darauf, ein für ihn bereits bekanntes Haus in

diesen außergewöhnlichen Zeiten zu leiten, sagt Johannes Biesold, „die Klinik

Sebnitz hat als Akutversorger viele Schnittstellen zu Radeberg, insbesondere

bei der Versorgung von Notfallpatienten und Menschen mit komplexen

Erkrankungen. Diesen Auftrag nun in der Region Sächsische Schweiz fortzuführen,

ist eine wunderbare Aufgabe.“

Auch Asklepios-Regionalgeschäftsführer Patrick Hilbrenner gratuliert Johannes

Biesold zur Übernahme der Geschäftsführung: „Als Klinikmanager hat er

gezeigt, dass er dieser Position gewachsen ist. Im engen Schulterschluss soll

der Fokus weiter auf der vollumfänglichen Patientenversorgung vor allem in den

Bereichen Innere Medizin und des gesamten chirurgischen Spektrums liegen.

Johannes Biesold folgt auf Tina Winkler, die als Geschäftsführerin den Standort

Sebnitz drei Jahre lang geleitet und das Unternehmen auf eigenen Wunsch

verlassen hat. „Ich möchte Tina Winkler für ihren engagierten Einsatz danken

und wünsche ihr für ihren weiteren Weg alles Gute“, sagt Patrick Hilbrenner.

Quelle: Pressemitteilung, 05.02.2021