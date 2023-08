See-Spital und Hirslanden vereinbaren Zusammenarbeit (Medienmitteilung).

Die Stiftung See-Spital und die Hirslanden-Gruppe sind übereingekommen, ihre Kräfte zu bündeln, um gemeinsam die medizinische Versorgung der Bevölkerung des linken Zürichseeufers wohnortsnah, qualitativ hochstehend und nachhaltig weiterzuentwickeln. Mit der strategischen Kooperation vertiefen und

intensivieren das See-Spital und Hirslanden die bestehende Zusammenarbeit. Sie bleiben dabei rechtlich autonom und selbständig.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Hirslanden-Gruppe sowie deren

Partnerärztinnen und -ärzte an den Standorten Horgen und Kilchberg

Spezialsprechstunden etablieren, die das bestehende medizinische Angebot des

See-Spitals ergänzen. Ärztinnen und Ärzte des See-Spitals sollen im Gegenzug

die Möglichkeit erhalten, spezialisierte Eingriffe an der Klinik Im Park

durchzuführen. Hirslanden beabsichtigt zudem, in Angebote oder in den Ausbau

bestehender Angebote an den Standorten Kilchberg und Horgen zu investieren. Wo

sich dies als sinnvoll erweist, wollen die Partner unter gemeinsamer Marke

auftreten.

Erklärtes Ziel der Zusammenarbeit ist eine in personeller und

infrastruktureller Hinsicht erstklassige Patientenversorgung mit hoher Qualität

in jeder Phase der Behandlung, sowie die Nutzung von Synergien zwischen den

Spitalstandorten. Die Partner wollen kosteneffiziente, patientenorientierte und

wettbewerbsfähige Leistungen auf hohem Niveau erbringen.

Für Markus Bircher, CEO des See-Spitals, gewährleistet die Kooperation mit

Hirslanden langfristig die hochwertige medizinische Versorgung der Bevölkerung

am linken Zürichseeufer: «Die Partnerschaft verschafft dem See-Spital Zugang

zum grössten medizinischen Netzwerk der Schweiz und sichert langfristig unsere

Qualität und Leistungsfähigkeit zum Vorteil unserer Patientinnen und

Patienten.»

Dr. Stephan Pahls, COO Ost der Hirslanden-Gruppe erläutert: «Die Hirslanden

Klinik Im Park und das Spital Kilchberg arbeiten als Nachbarn seit Jahren eng

zusammen, nicht zuletzt, weil unsere Partnerärztinnen und -ärzte in beiden

Spitälern tätig sind. Wir freuen uns, durch die verstärkte Kooperation mit dem

See-Spital unsere Kompetenzen noch besser zu bündeln und unsere Prozesse noch

besser abstimmen zu können − im Dienste einer hohen Qualität und Effizienz.»

Über die Stiftung See-Spital

Die Stiftung See-Spital ist eine Stiftung mit Sitz in Horgen, welche unter

anderem die Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Spitalversorgung im

Bezirk Horgen bezweckt. Die Stiftung betreibt je ein Listenspital an den beiden

Standorten in Horgen und in Kilchberg. Der traditionsreiche Standort Kilchberg

ist als reines Belegarztspital gut in der Region verankert. Die professionellen

Dienstleistungen und die moderne Infrastruktur werden von den Belegärzten und

Patienten gleichermassen geschätzt. Der Standort Horgen ist Zentrum für die

regionale Grundversorgung und wird in den kommenden Jahren weiterentwickelt zu

einem Gesundheitscampus mit zahlreichen Spezialgebieten und einer hohen

Vernetzung mit den niedergelassenen Ärzten.

Über Hirslanden

Die Hirslanden-Gruppe umfasst 17 Kliniken in 10 Kantonen, viele davon mit einer

Notfallstation. Sie betreibt zudem 4 ambulante Operationszentren, 17

Radiologie- und 5 Radiotherapieinstitute. Gemeinsam mit den öffentlichen und

privaten Kooperationspartnern konzentriert sich Hirslanden auf das Continuum of

Care und die Förderung einer qualitativ hochstehenden, verantwortungsbewussten,

vom einzelnen Menschen selbstbestimmten und effizienten integrierten

Gesundheitsversorgung.

Hirslanden steht für erstklassige medizinische Qualität, gewährleistet durch

hoch qualifizierte Fachärzte mit langjähriger Erfahrung. Die Gruppe

differenziert sich im Markt als Systemanbieter: interdisziplinäre medizinische

Kompetenzzentren und spezialisierte Institute ermöglichen eine optimale und

individuelle Behandlung auch hochkomplexer Fälle. Die Hirslanden-Gruppe

formierte sich 1990 aus dem Zusammenschluss mehrerer Kliniken und ist seit 2007

Teil der internationalen Spitalgruppe Mediclinic International plc, die an der

Londoner Börse kotiert ist.

Quelle: Medienmitteilung, 10.02.2021