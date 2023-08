Spitäler Schaffhausen spannen in der Herzmedizin mit Hirslanden zusammen (Pressemitteilung).

Ab März 2021 arbeiten die Spitäler Schaffhausen in der Herzmedizin mit Hirslanden zusammen und ermöglichen damit der Bevölkerung des Kantons Schaffhausen eine erweiterte wohnortsnahe Versorgung von hoher Qualität sowie Anschluss an das medizinische Netzwerk der

Hirslanden-Gruppe.

Ziel der Kooperation ist es, im Bereich der Herzmedizin die ambulante und

stationäre medizinische Versorgung der Schaffhauser Bevölkerung weiter zu

verbessern. Die Spitäler Schaffhausen investieren hierfür am Kantonsspital

Schaffhausen in ein hochmodernes Katheterlabor sowie in ein Upgrade des

bestehenden CT-Geräts. Zusammen mit der MRI-Diagnostik und der Echokardiografie

entsteht so ein Zentrum für bildgebende Verfahren im Bereich der Herzmedizin.

Diese Schritte erlauben es zukünftig, umfangreiche ambulante diagnostische

Abklärungen vorzunehmen. Gleichzeitig eröffnet sich auch die Möglichkeit für

invasive kardiologische Eingriffe am Kantonsspital Schaffhausen.

Die Herzklinik Hirslanden wird die hierzu benötigten Fachärztinnen und

Fachärzte stellen, die neu nur in Schaffhausen oder an beiden Standorten –

sowohl an der Klinik Hirslanden in Zürich als auch in Schaffhausen – tätig sein

werden. Schaffhauser Patientinnen und Patienten profitieren so von einer

wohnortsnahen breiten Palette an Untersuchungen und Behandlungen im Bereich der

Herzmedizin durch ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten der Klinik

Hirslanden und der Spitäler Schaffhausen.

Patientinnen und Patienten, die herzchirurgische oder komplexere invasive

kardiologische Eingriffe benötigen, werden künftig prioritär an der Klinik

Hirslanden in Zürich behandelt. Die Nachbetreuung erfolgt wiederum am

Kantonsspital Schaffhausen. Dadurch stellen die Kooperationspartner eine

qualitativ hochstehende kardiologische und herzchirurgische Versorgung der

Schaffhauser Patientinnen und Patienten im gesamten diagnostischen und

therapeutischen Spektrums sicher. Arend Wilpshaar, Vorsitzender der

Spitalleitung der Spitäler Schaffhausen betont: «Mit dieser Zusammenarbeit

stärken wir die Gesundheitsversorgung der regionalen Bevölkerung weiter.» Und

ergänzt: «Eine Kooperation in diesem Bereich bringt nicht nur im Hinblick auf

die regionale Gesundheitsversorgung Vorteile, sondern trägt auch bei zur

Sicherung der höchstmöglichen Qualität vor dem Hintergrund der

Kostenentwicklung im Gesundheitswesen.»

Dr. Stephan Pahls, Chief Operating Officer Ost der Hirslanden-Gruppe sagt: «Wir

freuen uns sehr auf diese weitere Zusammenarbeit mit den Spitälern

Schaffhausen, nachdem wir bereits im September über unsere Kooperation in der

Urologie informiert haben. Es zeigt sich einmal mehr, dass

institutionenübergreifende Kooperationen qualitativ hochstehende, integrierte

medizinische Versorgung zu fördern vermögen und daraus ein echter Mehrwert für

die Patienten entsteht.»

Über die Spitäler Schaffhausen

Die Spitäler Schaffhausen umfassen das Kantonsspital inklusive Rehabilitation

und Übergangspflege, das Psychiatriezentrum Breitenau sowie den Kinder- und

Jugendpsychiatrischen Dienst. Unsere Mitarbeitenden setzen sich täglich für die

Gesundheit von über 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons

Schaffhausen und der angrenzenden Regionen ein. Die Spitäler Schaffhausen

befinden sich auf der Spitalliste der Kantone Schaffhausen und Zürich. Seit

2006 sind die Spitäler Schaffhausen als „selbstständige Anstalt des

öffentlichen Rechts“ organisiert. An der Spitze steht der Spitalrat, in welchem

der Vorsteher des Departements des Innern des Kantons Schaffhausen von Amtes

wegen Einsitz nimmt.

Über Hirslanden

Die Hirslanden-Gruppe umfasst 17 Kliniken in 10 Kantonen, viele davon mit einer

Notfallstation. Sie betreibt zudem 4 ambulante Operationszentren, 17

Radiologie- und 5 Radiotherapieinstitute. Gemeinsam mit den öffentlichen und

privaten Kooperationspartnern konzentriert sich Hirslanden auf das Continuum of

Care und die Förderung einer qualitativ hochstehenden, verantwortungsbewussten,

vom einzelnen Menschen selbstbestimmten und effizienten integrierten

Gesundheitsversorgung. Die Gruppe zählt 2‘506 Belegärzte sowie 10’417

Mitarbeitende, davon 498 angestellte Ärzte. Hirslanden ist das grösste

medizinische Netzwerk der Schweiz und weist im Geschäftsjahr 2019/20 einen

Umsatz von 1‘804 Mio. Franken aus. Per Stichtag 31.3.2020 wurden in der Gruppe

107‘491 Patienten an 471‘717 Pflegetagen stationär behandelt. Der Patientenmix

setzt sich aus 49.2% grundversicherten Patienten, 29.3% halbprivat und 21.5%

privat Versicherten zusammen.

Hirslanden steht für erstklassige medizinische Qualität, gewährleistet durch

hoch qualifizierte Fachärzte mit langjähriger Erfahrung. Die Gruppe

differenziert sich im Markt als Systemanbieter: interdisziplinäre medizinische

Kompetenzzentren und spezialisierte Institute ermöglichen eine optimale und

individuelle Behandlung auch hochkomplexer Fälle. Die Hirslanden-Gruppe

formierte sich 1990 aus dem Zusammenschluss mehrerer Kliniken und ist seit 2007

Teil der internationalen Spitalgruppe Mediclinic International plc, die an der

Londoner Börse kotiert ist.

Quelle: Pressemitteilung, 17.02.2021