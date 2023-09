Wende in Klinikfinanzierung und Strukturpolitik gefordert (Pressemitteilung).

Für eine gut überlegte Strukturpolitik und ein grundsätzlich neues Finanzierungssystem für bundesdeutsche Krankenhäuser hat sich jetzt der Geschäftsführer der Limburger Krankenhausgesellschaft St. Vincenz, Guido Wernert, ausgesprochen. Seiner Überzeugung nach muss diese

Politik die Krankenhauslandschaft in Gänze betrachten und vor allem die Erreichbarkeit der Standorte sowie die Palette der Leistungsangebote berücksichtigen: „Nicht alle Krankenhäuser in den Städten werden gebraucht. Durch die Reduzierung großer

Kliniken in den Städten könne viel Geld sinnvoller verteilt werden, so Wernert. Dies könne gleichzeitig auch den Mangel an Pflegekräften und Ärzten entschärfen.

Insbesondere die Spezialisierung auf die Behandlung schwerer Krankheitsbilder,

wie beispielsweise Herz-Operationen sieht Wernert auch weiterhin in den

Klinikzentren der großen Städte. Demgegenüber müssten Krankenhäuser im

ländlichen Raum als wohnortnahe, notwendige und hochqualitative Anlaufstelle

erhalten bleiben, um ergänzend zum ambulanten Praxisumfeld flächendeckende

Gesundheitsversorgung sowie notwendige Operationen zu leisten. Etwaige

Schließungen kleinerer Krankenhäuser würden nach Überzeugung des

Klinikgeschäftsführers die Landflucht von Familien verstärken und ohne Not die

gesamte Infrastruktur ländlicher Wohnorte gefährden. Darüber hinaus habe die

Corona-Krise diese Tendenz mit Italien als warnendem Beispiel als den falschen

Weg offenbart: „In Italien gab es zu wenig Kapazitäten, daher starben spontan

viele Menschen. Das ist im deutschen Gesundheitswesen zum Glück anders.“

Wernert setzt auf eine differenzierte Nachbetrachtung seitens der Politik zur

Stabilisierung der Kliniken und begrüßt die Einberufung des Expertenbeirats der

Bundesregierung hierzu.

Gleichzeitig plädiert der Krankenhausgeschäftsführer für ein neues, auf

Stabilisierung angelegtes Finanzierungssystem für bundesdeutsche Kliniken.

Aufgrund des seit Jahren etablierten DRG-Systems, das ausschließlich rein

mengenabhängig funktioniere, litten zahlreiche Krankenhäuser mittlerweile

zunehmend an Unterfinanzierung. Kostenentwicklungen, Tarif- und

Sachkostensteigerungen flössen nicht vollständig in die Preisberechnungen ein.

Wernert plädiert demgegenüber für ein stabiler angelegtes System, das auch die

Vorhaltekosten wie Notaufnahmen, Röntgenabtelungen, Intensivstationen, Labore

u.v.m. nachhaltig berücksichtigt und direkt finanziert.

Die Krankenhausgesellschaft St. Vincenz habe mit der Etablierung neuer

medizinischer Angebote sowie der Integration des Standortes Diez wichtige

Angebote für die Bevölkerung gut entwickeln können (Gefäßchirurgie, Pädiatrie,

Urologie, Geriatrie, Pneumologie und Angiologie). Daraus resultierend haben man

den immer stringenteren Maßnahmen der Bundespolitik entgegen treten können.

Gerade das Beispiel Diez habe gezeigt, dass man ein kleines Haus mit einer

durchschnittlichen Belegung nicht nur wirtschaftlich betreiben, sondern durch

die Verzahnung mit einer größeren Klinik und zusätzlichen Angeboten auch

wirtschaftlich und zukunftsorientiert aufstellen könne. Ferner stehe man gern

auch der Weilburger Klinik kooperativ und partnerschaftlich zur Verfügung, um

sich durch gemeinsame Ideen maximal zu rüsten.

Generell gelte es, gerade direkt vor Ort Schulter an Schulter zu arbeiten. Das

Krankenhaus diene den Menschen der Region und solle daher als „unser

Krankenhaus“ verstanden werden. Guido Wernert: „Die Entwicklung im deutschen

Gesundheitswesen lässt hier keinen Spielraum. Danach müssen sich

Verantwortliche aus Politik und auch aus den Kliniken uneingeschränkt

ausrichten.“

Quelle: Pressemitteilung, 20.02.2021