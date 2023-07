Implementierung des Cardiac-Arrest-Center-Datensatzes in der Online-Datenbank des Deutschen Reanimationsregisters (Pressemitteilung).

Mit der Implementierung des Cardiac-Arrest-Center-Datensatzes in der Online-Datenbank des Deutschen Reanimationsregisters schafft die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e. V. die Grundlage für ein umfassendes Benchmarking und nachhaltiges Qualitätsmanagement von Patientinnen und

Patienten nach Herz-Kreislauf-Stillstand im Rahmen der klinischen Weiterversorgung.

Kiel/Nürnberg Der Herz-Kreislauf-Stillstand stellt einen zeitkritischen,

lebensbedrohlichen Notfall dar. Eine potenzielle Hilfe ist generell nur in den

ersten Minuten nach Eintritt des Herz-Kreislauf-Stillstands möglich. Je früher

mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wird, desto erfolgreicher sind diese.

Bereits nach 3 bis 5 Minuten ohne Wiederbelebungsmaßnahmen kann es bei den

Betroffenen zu irreversiblen Hirnschäden kommen. Nach 10 Minuten ohne

zwischenzeitliche Hilfe kommen Wiederbelebungsmaßnahmen in der Regel zu

spät.

Neben einer gut funktionierenden Erstversorgung kommt der strukturierten

klinischen Weiterversorgung nach Herz-Kreislauf-Stillstand eine entscheidene

Bedeutung zu: Patientinnen und Patienten sollten hierzu in zertifizierten

Cardiac Arrest Centern aufgenommen werden (1). Mittlerweile haben sich über 60

Cardiac Arrest Center der Qualitätssicherungs-Initiative des Deutschen

Reanimationsregisters angeschlossen und erfassen die von ihnen versorgten

Patientinnen und Patienten in anonymisierter Form in der Online-Datenbank des

Deutschen Reanimationsregisters.

Im Jahr 2019 hat eine Expertenkommission eine umfassende Datensatzdefinition

für den Cardiac-Arrest-Center-Datensatz ausgearbeitet (2), den das Deutsche

Reanimationsregister zum 01.03.2021 in seiner Online-Datenbank umgesetzt hat.

Dieser ermöglicht ein umfangreiches Qualitätsmanagement anhand von speziell auf

die Bedürfnisse der weiterversorgenden Kliniken abgestimmten

Qualitäts-Indikatoren sowie ein Benchmarking zwischen den einzelnen

teil-nehmenden Standorten. Zu den bestehenden außer- und innerklinischen

Datensätzen gibt es zahlreiche Schnittstellen, sodass für die teilnehmenden

Institutionen Synergieeffekte in Datenerfassung und -nutzung entstehen.

Durch die Datenerfassung und -auswertung werden Optimierungspotenziale in den

Versorgungsstrukturen sichtbar. Diese Kennzahlen werden den Standorten in Form

von individualisierten Berichten zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus

erscheint seit 2020 jährlich der Öffentliche Jahresbericht Cardiac Arrest

Center. Dieser enthält eine laienverständliche Zusammenfassung wichtiger

Qualitätsindikatoren und ist über die Webseite des Deutschen

Reanimationsregisters abrufbar (3).

Prof. Dr. Jan-Thorsten Gräsner, Sprecher des Organisationskomitees des

Deutschen Reanimationsregisters und Direktor des Instituts für Rettungs- und

Notfallmedizin (IRuN) am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein erklärt:

„Gemeinsames Ziel aller Beteiligten ist, die Versorgung von Patientinnen und

Patienten mit und nach Herz-Kreislauf-Stillstand wo immer möglich zu

optimieren. Die Möglichkeit, Prozesse der Weiterversorgung zu benchmarken und

Kennzahlen für ein umfassendes Qualitätsmanagement nutzbar zu machen, stellt

hierfür einen wichtigen Meilenstein dar.“

ÜBER DAS DEUTSCHE REANIMATIONSREGISTER

Das Deutsche Reanimationsregister – German Resuscitation Registry (GRR) stellt

die größte überregionale Datenbank für die Erhebung, Auswertung und Beurteilung

von Reanimationen in Rettungsdienst und Klinik, sowie von innerklinischen

Notfallversorgungen im deutschsprachigen Raum dar.

Es zählt zu einem der tragenden und zukunftsweisenden Instrumente zur

Optimierung der Not-fallversorgung für Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand.

Seit dem offiziellen Start des Deut-schen Reanimationsregisters unter der

Trägerschaft der Deutschen Gesellschaft für Anästhe-siologie und

Intensivmedizin e. V. (DGAI) im Mai 2007 wurden in der Datenbank mehr als

250.000 Datensätze von außerklinisch und innerklinisch reanimierten

Patientinnen und Patienten sowie von Notfallversorgungen in Kliniken und

primäre Todesfeststellungen erfasst.

Die Datenbank ermöglicht die Erhebung und Auswertung der eigenen Einsätze und

bietet Ver-gleichsmöglichkeiten und internationale Kooperationen mit anderen

Kliniken und Rettungs-diensten an. Das Deutsche Reanimationsregister analysiert

hierzu jährlich die außerklinischen sowie die innerklinischen

Herz-Kreislauf-Stillstände des vorangegangenen Jahres und die Daten zu deren

Weiterversorgung. Darüber hinaus untersucht das Deutsche Reanimationsregister

Einsätze von innerklinischen Notfallteams.

Weiterhin organisiert und veranstaltet das Deutsche Reanimationsregister in

Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und

Intensivmedizin e. V. (DGAI) und dem Berufsverband Deutscher Anästhesisten e.

V. (BDA) die seit 2014 jährlich stattfindenden „Bad Boller Reanimations- und

Notfallgespräche“, mittlerweile eine der wichtigsten Tagungen von Expertinnen

und Experten für die Herz-Lungen-Wiederbelebung im deutschsprachigen Raum.

ÜBER DAS INSTITUT FÜR RETTUNGS- UND NOTFALLMEDIZIN

Das Institut für Rettungs- und Notfallmedizin (IRuN) unter Leitung von Prof.

Dr. Jan-Thorsten Gräsner ist die zentrale Einrichtungen für Notfallmedizin des

Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Das IRuN ist zuständig für das

innerklinische Qualitätsmanagement und eine hochwertige Notfallversorgung im

UKSH und bietet darüber hinaus eine Vielzahl notfall-medizinischer Aus-, Fort-

und Weiterbildungen für inner- und außerklinisches medizinisches Fachpersonal

an. Die Aktivitäten des Deutschen Reanimationsregisters, einem überregionalen

Register zur Erfassung von außer- und innerklinischen

Herz-Kreislauf-Stillständen unter Träger-schaft der Deutschen Gesellschaft für

Anästhesiologie und Intensivmedizin e. V. (DGAI), werden vom IRuN koordiniert.

Eine Vielzahl an drittmittelgeförderten Forschungsprojekten zu notfall- und

katastrophenmedizinischen Themen, das globale Engagement in der

Versorgungs-forschung (Europäisches Reanimationsregister, Netzwerk der

weltweiten Reanimationsregister) sowie die Weiterentwicklung neuer

wissenschaftlicher Leitlinien in nationalen und inter-nationalen Gremien

ergänzen die Tätigkeitsbereiche des IRuN.

Weitere Informationen zum IRuN unter: HTTPS://WWW.UKSH.DE/NOTFALLMEDIZIN

Quelle: Pressemitteilung, 01.03.2021