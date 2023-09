Klares Votum für Zentralklinikum: Klinikum Mittelbaden wird an einem Standort zusammengeführt (Pressemitteilung).

Das Klinikum Mittelbaden (KMB) bekommt eine zentrale Klinik. Das haben der Baden-Badener Gemeinderat (einstimmig) und der Kreistag (mehrstimmig) Anfang dieser Woche beschlossen. Der Neubau an einem noch zu klärenden Standort soll

dabei die gesamten akutmedizinischen Angebote des KMB bündeln. Ziel ist es, das

Vorhaben bis 2029 umzusetzen. Durch den Beschluss steht auch fest, dass die

drei bisherigen Akutkliniken in Bühl, Baden-Baden und Rastatt geschlossen

werden.

„Sowohl mit Blick auf die Betriebskosten als auch auf das medizinische Angebot

ist das die richtige Entscheidung“, meint Oberbürgermeister Hubert Schnurr, der

auch Mitglied des Aufsichtsrats des Klinikums Mittelbaden ist. „Durch die

Bündelung an einem Ort sind Synergieeffekte zu erwarten.“ Dem stimmt auch der

Medizinische Geschäftsführer des KMB, Thomas Iber, zu: „Ein Zentralklinikum

bietet die Möglichkeit, die spezialisierte Medizin an einem Standort

zusammenzuführen. Das lässt sich nicht parallel an drei Standorten abbilden.“

Die Entscheidung für die zentrale Lösung basiert auf dem „Strukturgutachten

Klinikum Mittelbaden“, das der Aufsichtsrat des KMB bei der Kölner Aktiva

Beratung im Gesundheitswesen GmbH in Auftrag gegeben hatte. Das Gutachten

präferierte eine Ein-Standort-Lösung, da nur bei dieser Variante ein rentabler

Betrieb zu erwarten sei. Nachdem das Gutachten im Juli 2020 präsentiert worden

war, wurde auch die Öffentlichkeit unter anderem im Rahmen von drei

Online-Informationsveranstaltungen in die Entscheidungsfindung eingebunden. Für

den Neubau mit einer Kapazität von 666 Betten kalkulieren die Gutachter mit

Gesamtkosten in Höhe von 350 Millionen Euro, wovon die Hälfte über Fördermittel

finanziert werden soll.

Die zuständigen Gremien und Verantwortlichen müssen nach der

Grundsatzentscheidung nun zunächst klären, wo das zentrale Krankenhaus gebaut

werden soll. Kreistag und Gemeinderat werden voraussichtlich im

Spätsommer/Frühherbst eine Entscheidung treffen. Bühl kommt dafür nicht

infrage, da der Versorgungsbereich des KMB den Landkreis Rastatt und den

Stadtkreis Baden-Baden umfasst und gesetzlich vorgeschrieben ist, dass von

jedem Ort das Klinikum innerhalb von höchstens 30 Minuten erreichbar sein muss.

Das Gutachten plädiert für eine Fläche auf Rastatter oder Baden-Badener

Gemarkung.

Neben der Standortfrage muss außerdem über die weitere Nutzung der bisherigen

Akutkliniken entschieden werden. „Wir wollen auch künftig eine medizinische

Nutzung unseres Bühler Krankenhauses“, betont Oberbürgermeister Schnurr. Das

sei auch das politische Ziel des Gemeinderats, und das wolle auch die

Geschäftsführung des KMB. Welche medizinischen Angebote in der Zwetschgenstadt

in Zukunft etabliert werden können, müsse sich zeigen. Mittel- bis langfristig

sei auch ein Medizinisches Versorgungszentrum möglich, wodurch ein etwaiger

Mangel an niedergelassenen Ärzten aufgefangen werden könnte.

Quelle: Pressemitteilung, 24.02.2021