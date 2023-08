Clinotel-Qualitätsergebnisse im ersten Jahr der Pandemie (Pressemitteilung).

Die transparente Veröffentlichung der Ergebnisse der Qualitätsmessung für die Mitgliedshäuser, das sogenannte Public Reporting erfolgt im CLINOTEL-Krankenhausverbund seit vielen Jahren regelmäßig unter www.clinotel-qualitaetsergebnisse.de Im vergangenen Jahr konnte die Weiterempfehlungsrate im

CLINOTEL-Krankenhausverbund trotz aller Einschränkungen durch die Pandemie weiter gesteigert werden. In der

kontinuierlichen Pateientenbefragung haben 90,9 Prozent der Patienten die

Frage „Würden Sie das Krankenhaus Ihren Freunden und Bekannten

weiterempfehlen?“ positiv beantwortet.

Veröffentlichung in zwei Schritten

Die eigenen medizinischen Verbundziele und die Qualitätsindikatoren aus der

gesetzlich vorgeschriebenen externen stationären Qualitätssicherung werden

zusammen mit den Ergebnissen aus

der Patientenbefragung bereits seit 2016 online und frei verfügbar

veröffentlicht.

„In diesem Jahr erfolgt die Veröffentlichung zum ersten Mal in zwei Schritten.

Zunächst stellen wir

heute die Ergebnisse zu unseren verbundinternen Qualitätszielen und unserer

kontinuierlichen

Patientenbefragung online. Durch die Corona-Pandemie stehen die Ergebnisse der

strukturierten

Qualitätsberichte leider noch nicht zur Verfügung; die Ergebnisse der externen

stationären Qualitätssicherung werden wir daher in einem zweiten Schritt

nachziehen“, erklärt CLINOTEL-Geschäftsführer Udo Beck.

Medizinische Verbundziele bei CLINOTEL

Die medizinischen Ziele im CLINOTEL-Verbund basieren auf Indikatoren aus den so

genannten

„Routinedaten“, die den Krankenhäusern als Grundlage der Abrechnung mit den

Krankenversicherungen dienen. Sie liefern wichtige Hinweise zur

Behandlungsqualität und identifizieren mögliches

Verbesserungspotential. Um patientenbezogene Einflussfaktoren auf das

Behandlungsergebnis

(z.B. Alter oder Begleiterkrankungen) zu berücksichtigen, wird die Methode der

Risikoadjustierung

angewendet. Diese verbessert die interne Ergebnisbewertung und den

einrichtungsübergreifenden Vergleich. Die von CLINOTEL entwickelten

Risikomodelle werden regelmäßig aktualisiert, um

relevante Änderungen und neue Bedingungen zeitnah berücksichtigen zu können.

COVID-19-Erkrankung als Risikofaktor für die Pneumonie-Sterblichkeit

Mit der SARS CoV-2-Infektion ist im Jahr 2020 ein Risikofaktor im Kollektiv der

ambulant erworbenen Pneumonie hinzugekommen, der bei der Modellentwicklung auf

Datenbasis 2019 noch nicht

berücksichtigt werden konnte. Die Sterblichkeit dieser Patienten liegt deutlich

über dem Wert von

Pneumonie-Patienten mit anderen Erregern. Gerade in Krankenhäusern mit einer

hohen Zahl an

COVID-19-Patienten ist dieser Unterschied von großer Bedeutung. Um der

besonderen Situation PRESSEMITTEILUNG Köln, 29.04.2021

Rechnung zu tragen, hat CLINOTEL die Risikomodelle im Januar 2020 innerhalb von

nur zwei Wochen vollständig überarbeitet.

Quelle: Pressemitteilung, 29.04.2021