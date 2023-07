Schün Klinik Gruppe setzt auf KI-basierte Spracherkennung als Teil ihrer Digitalisierungsstrategie (Nuance).

Bessere Patientenversorgung und effizientes Dokumentieren direkt im Krankenhausinformationssystem: Die Schön Klinik Gruppe setzt auf KI-basierte Spracherkennung als Teil ihrer Digitalisierungsstrategie. Dedalus HealthCare Deutschland und Nuance arbeiten zusammen und stellen der größten familiengeführten

Krankenhausgruppe in Deutschland an allen Klinik-Standorten Spracherkennung zur Verfügung.

AACHEN, Deutschland, 28. April 2021 /PRNewswire/ -- Nuance Communications und

Dedalus HealthCare Deutschland kündigen an, dass die Schön Klinik Gruppe ab

sofort auf ORBIS-Spracherkennungslösungen powered by Nuance setzt, um den

Arbeitsaufwand bei der Patientendokumentation für das medizinische Personal zu

reduzieren und ihre Prozesse weiter zu digitalisieren.

Zu diesem Zweck ersetzte der Nuance Integrationspartner Dedalus HealthCare die

bestehende Dokumentationstechnologie durch Orbis Speech, welche auf Dragon

Medical von Nuance basiert. Nun können 1.500 Klinikmitarbeiter an allen

Standorten die Befunde ihrer Patienten direkt in das

Krankenhausinformationssystem diktieren und diese so ganz einfach mit der

Stimme erfassen.

„Die Dokumentationsanforderungen im medizinischen Bereich sind hoch und

beanspruchen viel wertvolle Zeit unserer Ärztinnen und Ärzte. Damit sie diese

optimal für die Patientenbetreuung nutzen können, setzen wir künftig auf

Spracherkennung. Damit optimieren und modernisieren wir den

Dokumentationsprozess und gehen einen wichtigen Schritt in Richtung einer

weiteren Digitalisierung unserer Behandlungsabläufe", sagt Dr. Michael Keller,

Einkaufsleiter bei der Schön Klinik Gruppe. „Mit Hilfe der KI-basierten

Lösungen von Nuance legen wir den Grundstein für eine innovative und

effizientere Eingabe von medizinischen Daten durch Spracherkennung."

„Die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig es für Krankenhäuser ist,

Innovationen schnell zu implementieren und ihre IT-Infrastruktur anzupassen",

sagt Winfried Post, CEO von Dedalus HealthCare Deutschland. „Wir freuen uns

sehr, gemeinsam mit Nuance die Schön Klinik Gruppe auf ihrem

Digitalisierungsweg zu begleiten."

„Eine aktuelle internationale HIMSS Studie belegt, dass 98% der befragten

Ärzt:innen und Pflegekräfte, sich in der Vergangenheit schon einmal während

ihrer Arbeit ausgebrannt gefühlt haben. 48 % der Befragten in Deutschland gaben

an, dass die Pandemie ihre Überlastungssymptome sogar verschlimmert habe", so

Martin Eberhart, General Manager Healthcare für DACH bei Nuance. „Gemeinsam mit

unserem Partner Dedalus HealthCare unterstützen wir die Schön Klinik Gruppe, um

den Dokumentationsaufwand zu reduzieren. Das hilft, die

Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren

und unterstützt durch schneller verfügbare Dokumentation eine bessere

Patientenversorgung."

Die Schön Klinik Gruppe ist die größte familiengeführte Krankenhausgruppe

Deutschlands und behandelt jährlich mehr als 300.000 Patienten an 26 Standorten

in den Bereichen Psychosomatik, Orthopädie, Neurologie, Chirurgie und innere

Medizin. Dank der neuen Spracherkennungslösung wird die Eingabe von

medizinischen Daten und somit der Klinikalltag erleichtert. Im Rahmen des

umfassenden digitalen Transformationsprojekts plant die Gruppe in Zukunft auf

cloudbasierte Spracherkennung umzustellen, um ihren Mitarbeitern langfristig

auch eine zeit- und ortsunabhängige Spracherkennungslösung anzubieten, die eine

einheitliche klinische Dokumentation über sämtliche Lösungen, Plattformen und

Geräte hinweg ermöglicht.

Über Dedalus HealthCare

Dedalus produziert, vertreibt, implementiert und wartet komplexe, technologisch

höchstwertige und innovative IT-Lösungen für Krankenhäuser,

Rehabilitationskliniken, Psychiatrische Kliniken sowie diagnostische

Einrichtungen wie Radiologien und Kardiologien.

Diese IT-Lösungen unterstützen alle wesentlichen Prozesse der Verwaltung, der

Dokumentation, der Workflowsteuerung und der revisionssicheren Archivierung der

Daten und Dokumente in Unternehmungen des Gesundheitswesens. Die 1982 in

Florenz gegründete Dedalus Gruppe ist führender Anbieter von Gesundheits- und

Diagnosesoftware in Europa und einer der größten der Welt.

Quelle: Nuance, 28.04.2021