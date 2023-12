Keine Einigung bei Konzerntarifverhandlungen mit dem Marburger Bund (Helios).

Am 11. Mai 2021 sind in einer vierten Verhandlungsrunde die Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund zum TV-Ärzte Entgelt Helios fortgesetzt worden, der durch die Gewerkschaft zum 31.12.2020 gekündigt worden ist. Leider konnten wir erneut keine Einigung erzielen.

Am frühen Nachmittag hat der Marburger Bund die Verhandlungen beendet. Der Marburger Bund fordert eine lineare Steigerung der Gehälter um 5,5 % in zwölf Monaten. Teil des weitergehenden umfangreichen Forderungskatalogs ist

eine um 20 % erhöhte Vergütung der Bereitschaftsdienste und zusätzlich eine um 10 % Punkte erhöhte Bewertung aller Bereitschaftsdienste.

Wir haben ein Angebot unterbreitet, das den Forderungen des Marburger Bundes

entgegenkommt und unter anderem folgende Punkte enthält:

Lineare Steigerung der Entgelttabelle in Höhe von insgesamt 3,2 % in zwei

Schritten, und zwar

1,4 % zum 1.4.2021

1,8 % zum 1.4.2022

Erhöhung der Bewertung des Bereitschaftsdienstes um 10 % Punkte ab dem 1.4.2022

- damit ergäbe sich z.B. in der Bereitschaftsdienststufe III (mehr als 40 bis

49 % Arbeitsleistung innerhalb des Bereitschaftsdienstes) die Bewertung als

Arbeitszeit von 100 %

Weitere umfangreiche Regelungen zur rechtzeitigen Aufstellung des Dienstplanes

und kurzfristigen Dienstplanänderungen kombiniert mit Kompensationszahlungen

Entlastungsprämien bei einer hohen Anzahl an Diensten - im Bereitschaftsdienst

ab 25 Diensten pro Kalenderhalbjahr bzw. im Rufdienst ab 12 im Monat.

Leider ist der Marburger Bund auf unser Angebot nicht eingegangen und hat die

Verhandlungen ohne ein Gegenangebot unterbrochen. Wir fordern den Marburger

Bund auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um einen Abschluss zu

erzielen, der für alle Sicherheit und Verlässlichkeit bedeutet.

Quelle: Helios, 17.05.2021