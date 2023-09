Messenger am Universitätsklinikum Frankfurt ermöglicht simultane Überführung von Chats in die Patientendokumentation (Pressemitteilung).

Das Universitätsklinikum Frankfurt hat als erstes Krankenhaus deutschlandweit die Weichen für die tiefe Integration eines Ende-zu-Ende-verschlüsselten Messengers gestellt. Leistungserbringer und Patientinnen und Patienten profitieren vom digitalen Kommunikations- und

Dokumentationssystem, das den Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Datenschutz, Effektivität und Vernetzungsmöglichkeit legt und ähnlich funktioniert wie gängige Messenger-Dienste.

Jeden Tag werden im Gesundheitswesen Unmengen von Daten generiert. Austausch

und Speicherung sind eine sensible Angelegenheit. Wie die Daten abgelegt

werden, wer sie einsehen kann und ob sie vor dem Zugriff Unberechtigter

geschützt sind, sind Fragen, die vor der Einführung digitaler Ergänzungs-Tools

in der Gesundheitsversorgung beantwortet sein müssen. Das Universitätsklinikum

Frankfurt steht kurz vor der Pilotierung eines Projekts, das die

Kommunikationsstrukturen im Krankenhaus vereinheitlicht und vereinfacht.

Derzeit laufen die finalen operativen Vorbereitungen, um eine App in die

IT-Struktur des Universitätsklinikums zu integrieren, die den

Informationsaustausch und die simultane, automatische Dokumentation in Form

eines gesicherten Chat-Programms erlaubt.

Das Projekt ist aus einer Initiative des kürzlich gegründeten University Center

for Digital Healthcare (UCDHC) am Universitätsklinikum Frankfurt

hervorgegangen. Das Zentrum fördert digitale Strategien und Projekte, um die

Patientenversorgung noch zukunftsfähiger aufzustellen. Die Software für den

Messenger wurde von dem Berliner Unternehmen Famedly entwickelt. Auch das

Unternehmen Philips ist entscheidend involviert.

Es bildet mit einer Interoperabilitätsplattform den Brückenkopf zwischen den

internen und externen Systemen. Das Unternehmen hat 2019 eine

Entwicklungspartnerschaft mit dem Universitätsklinikum geschlossen, um

gemeinsam eine herstellerneutrale IT-Systemlandschaft aufzubauen und zu

etablieren, in der sich zukünftig weitere Anwendungssysteme anbinden lassen.

Die Einführung des Messengers und die damit verbundene Integration eines

Ende-zu-Ende-verschlüsselten Messenger-Dienstes in die IT-Systemlandschaft wird

erstmals an einem deutschen Universitätsklinikum umgesetzt.

Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten

Die Software-Lösung von Famedly ermöglicht es, chat-basierte Prozesse innerhalb

von und zwischen multiprofessionellen Behandlungsteams einfach und sicher zu

gestalten und relevante Daten unmittelbar in die Patientendokumentation zu

überführen. Der Messenger ist eine umfassende Plattform. Sie versteht sich

sowohl als klassischer Messenger mit Chats, Audio- und Videotelefonie als auch

als sicherer digitaler Übertragungsweg und Ergänzung zur elektronischen

Patientenakte. Nur behandlungsrelevante Daten fließen in die Dokumentation ein,

während der berufliche Alltags-Chat zwischen den Chat-Partnern verbleibt. „Am

Universitätsklinikum Frankfurt wollen wir die automatische Archivierung von

Chat-Verläufen in unser Dokumenten-Management umsetzen, um eine zeitaufwändige

Doppeldokumentation zu vermeiden“, erklärt Prof. Jürgen Graf, Ärztlicher

Direktor und Vorstandsvorsitzender am Universitätsklinikum Frankfurt. „Dank

einer speziellen Prozesslogik erhalten alle an der Behandlung beteiligten

Personen die patientenrelevanten Informationen in Echtzeit. Durch die

gleichzeitige Überführung dieser Daten in die Patientenakte entfällt eine

aufwendige Nachdokumentation.“ Ein sogenanntes Rollen- und Rechtemanagement

sorgt dafür, dass die jeweiligen Nutzer beim Einloggen in ihrer entsprechenden

Funktion erkannt werden und sich so in Chat-Gruppen bewegen. Beim Ausloggen

nach Dienstende ordnet die App die Rolle des Anschlussdienstes im

Behandlungsteam zu und verschickt keine Nachrichten mehr an die ausgeloggten

Personen.

Datenschutzkonformer Messenger

Famedly bietet seinen Kooperationspartnern einen Chat-Raum mit höchster

Sicherheitsstufe. Alle Nachrichten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt und bedienen

sich der Matrix-Technologie. Bei diesem vollständig dezentralen

Open-Source-Kommunikationsprotokoll kann jede Organisation einen eigenen Server

betreiben und auf diese Weise die Datenhoheit im eigenen Haus behalten. „Alle

sensiblen Daten, mit denen wir am Universitätsklinikum Frankfurt operieren,

bleiben innerhalb der eigenen Infrastruktur und werden von uns selbst

kontrolliert“, erklärt Dr. Michael von Wagner, Leiter der Stabsstelle

Medizinische Informationssysteme und Digitalisierung. Die deutsche Bundeswehr

sowie Verwaltung und Ministerien in Frankreich nutzen bereits das

Matrix-Protokoll für ihre Kommunikation. Der Messenger-Dienst kann mit allen

gängigen Endgeräten als App und mit allen Betriebssystemen und Browsern

betrieben werden.

Intersektorale Vernetzung

Nach erfolgreicher Pilotierung soll der Messenger-Dienst in weiteren

medizinischen Bereichen des Universitätsklinikum Frankfurt integriert werden.

In intensiver Zusammenarbeit mit Famedly hat das Universitätsklinikum wichtige

Basisarbeit in der digitalen klinischen Entwicklung geleistet. Eine Erweiterung

auf andere Klinika ist dank des dezentralen Ansatzes und neuester

Interoperabilitätsstandards (HL7/FHIR) der Famedly-Software möglich. Über die

Schnittstellen der Kommunikationsplattform besteht die Möglichkeit,

verschiedene Kooperationspartner aus internen und externen Sektoren

einzubinden. Das können Arztpraxen, Gesundheitsämter, Krankenversicherungen und

insbesondere Patienten und deren Angehörige sein.

Quelle: Pressemitteilung, 27.05.2021