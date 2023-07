Rehaklinik Überruh Isny mit neuer Kaufmännischer Leiterin (Pressemitteilung).

Zum 01. Juni übernimmt Ann Kristin Kwickert die Kaufmännische Leitung der Rehaklinik Überruh in Isny/Allgäu. Gemeinsam mit Chefarzt Dr. med. Thomas Bösch bildet sie zukünftig die Duale Klinikleitung und wird die kaufmännischen Geschicke der Klinik aus dem Verbund der RehaZentren Baden-Württemberg verantworten.

«Mit Ann Kristin Kwickert übernimmt zum 01. Juni eine ausgewiesene Expertin im

Gesundheitswesen die Kaufmännische Leitung der Rehaklinik Überruh. Sie verfügt

über große Erfahrung in der Führung, Weiterentwicklung und konzeptionellen

Ausrichtung von Gesundheitseinrichtungen. Gerade in der aktuell

herausfordernden Pandemie-Zeit können wir auf Frau Kwickerts Fachkenntnisse

vertrauen und von ihrer Erfahrung profitieren», erklärt Dr. Constanze Schaal,

Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-Württemberg gGmbH.

Ann Kristin Kwickert übernimmt den Staffelstab von Dagmar Czerwinka, die die

kaufmännischen Geschicke der Klinik seit Frühjahr 2020 kommissarisch geleitet

hat. Hierfür drücken Geschäftsführerin Dr. Constanze Schaal und Chefarzt Dr.

Thomas Bösch ihren Dank und ihre Anerkennung aus: «Gemeinsam mit dem ganzen

Team der Rehaklinik Überruh danken wir Frau Czerwinka für ihre hervorragende

Leistung und ihr großes Engagement und ihre Umsicht, mit der sie die Klinik

durch das vergangene Jahr begleitet hat».

Die Isnyer Rehaklinik Überruh ist nicht nur die größte, sondern auch eine der

traditionsreichsten Einrichtungen im Verbund der RehaZentren Baden-Württemberg.

Entsprechend freut sich auch Ann Kristin Kwickert auf die Herausforderungen an

ihrer zukünftigen Wirkungsstätte: «Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit

Chefarzt Dr. Bösch und dem äußerst erfahrenen und engagierten Team die Zukunft

der Rehaklinik Überruh zu gestalten. Für uns alle gilt es, die Corona-Pandemie

weiterhin gut zu meistern und gleichzeitig die Klinik gemeinsam

weiterzuentwickeln – in medizinischer und therapeutischer wie auch

kaufmännischer Hinsicht. Dabei wird eines stets im Fokus stehen: Das Wohl

unserer Patientinnen und Patienten, die uns ihre Gesundheit anvertrauen».

Diese Maxime gilt auch für den Chefarzt der Rehaklinik Überruh: «Als Klinik

stehen wir für die Verbindung von medizinischer und therapeutischer Kompetenz,

Behandlungsqualität und Menschlichkeit. Entsprechend ist es für mich wichtig,

in der Klinikleitung eine menschliche und kompetente Partnerin an meiner Seite

zu haben. Ich freue mich sehr, dass wir diese in Ann Kristin Kwickert gefunden

haben. Gemeinsam werden wir Bewährtes weiterführen und die vorhandenen

Potenziale nutzen, um uns erfolgreich und nachhaltig weiterzuentwickeln. Vor

allem gilt es, das Profil der Rehaklinik Überruh weiter zu schärfen, innovative

Ideen zu entwickeln und diese in die Umsetzung zu bringen», so Dr. Thomas

Bösch.

Ann Kristin Kwickert

Die gebürtige Münsteranerin ist ausgebildete Bankkauffrau und studierte

Diplomkauffrau. Vor ihrem Start in der Rehaklinik Überruh leitete sie die

Personalabteilung der Oberschwabenklinik in Ravensburg und war Leiterin der

Abteilung Strategie / Steuerung am Universitätsklinikum Würzburg. Darüber

hinaus konnte Ann Kristin Kwickert in verschiedenen Fach- und

Führungspositionen bei der Schön Klinik Bad Arolsen und der AMEOS Gruppe in

Zürich umfangreiche Erfahrung im Gesundheitswesen sammeln.

Rehaklinik Überruh

Die Rehaklinik Überruh ist eine Fachklinik für Innere Medizin, Orthopädie und

VMOR sowie Lehrklinik für Ernährungsmedizin. Sie gehört zur Gruppe der

RehaZentren Baden-Württemberg, welche 2007 aus dem Zusammenschluss der

Rehakliniken der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg entstanden ist.

Heute gehören dazu acht Kliniken in Baden-Württemberg und eine in Bayern an den

Standorten Baden-Baden, Bad Mergentheim, Bad Kissingen, Donaueschingen,

Glottertal, Heidelberg, Isny und Nordrach.

Quelle: Pressemitteilung, 07.07.2021