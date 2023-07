Rehakliniken in Niedersachsen - welche Bedeutung und welchen Stellenwert haben die Einrichtungen vor, während und nach der Corona-Pandemie?

Rehakliniken in Niedersachsen ̶- welche Bedeutung und welchen Stellenwert haben die Einrichtungen vor, während und nach der Corona-Pandemie? (Landesregierung).

Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens hat namens der Landesregierung auf eine Anfrage der Fraktion der SPD geantwortet. Die Abgeordneten der Fraktion der SPD hatten gefragt:

Die Corona-Pandemie stellt die Rehakliniken in Niedersachsen vor große

Herausforderungen. Die Zahl der stationär behandelten Patientinnen und

Patienten ist im Jahr 2020 gegenüber 2019 um über 20 % zurückgegangen. So lag

die durchschnittliche Auslastung im Jahr 2019 bei 90 %, während sie von März

bis Dezember 2020 noch knapp 71 % betrug und in den ersten beiden Monaten des

Jahres 2021 nur noch durchschnittlich 68 %.

Belegungsrückgänge sind in allen Fachbereichen zu verzeichnen, wobei der

Bereich der Onkologie und zumindest im Jahr 2020 der Bereich der Psychosomatik

besonders betroffen zu sein scheint. Der Rehabilitations- und

Mutter-Vater-Kind-Vorsorgebereich hatte sowohl ab März 2020 als auch in den

ersten beiden Kalendermonaten 2021 massive Rückgänge auf eine Auslastung von 50

% zu verzeichnen - einige Einrichtungen waren temporär wegen der

Corona-Pandemie geschlossen.

Durch den Rückgang der Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für

Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen geraten die niedersächsischen

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen zunehmend unter finanziellen Druck

und werden in ihrer Existenz bedroht. Rehakliniken brauchen durchschnittlich

eine Auslastung von rund 90 %, um nicht defizitär zu arbeiten. Dies war bereits

vor der Corona-Pandemie eine große Herausforderung; denn bei den jährlichen

Budgetverhandlungen waren die Steigerungsätze häufig nicht mehr kostendeckend,

sodass die Kompensation häufig über den Therapiebereich erfolgte, z. B. mehr

Gruppentherapie als Einzeltherapie in der Psychosomatik. Auch die bauliche

Situation führt in den meisten Rehakliniken unter Corona-Bedingungen

zwangsläufig zu einer Reduzierung der zur Verfügung stehenden

Bettenkapazitäten. Das bedeutet, dass sich die betriebswirtschaftlichen Risiken

auch unabhängig von Corona zusätzlich verschärfen.

Zwischenzeitlich hat es Ausgleichzahlungen für die Mindererlöse gegeben, die

aber nicht die Kosten der Einrichtungen decken. Die Anpassung der Ausgleichhöhe

und die entsprechende Verlängerung des Rettungsschirmes sind notwendig, um die

Strukturen der niedersächsischen Reha- und Vorsorgelandschaft nachhaltig zu

sichern.



Ministerin Daniela Behrens beantwortete die Anfrage namens der

Landesregierung:



̶ Es gilt das gesprochene Wort ̶

1. Welche Bedeutung und welchen Stellenwert haben die Rehakliniken in der

niedersächsischen Gesundheitswirtschaft?

Als Teil des Gesundheitswesens übernimmt die medizinische Rehabilitation die

wichtige Aufgabe, die Teilhabe von kranken und chronisch kranken Menschen am

Leben in der Gesellschaft und ihre Selbstbestimmung zu fördern. Medizinische

Rehabilitationsleistungen werden erbracht, um Behinderungen und chronische

Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder um eine

Verschlechterung des gesundheitlichen Zustands zu vermeiden. Damit tragen sie

dazu bei, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten. In vielen Fällen dienen sie auch

dazu, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.

Neben den medizinischen Rehabilitationsleistungen spielen auch die

medizinischen Vorsorgeleistungen eine bedeutende Rolle: Sie helfen präventiv,

die Gesundheit der Menschen zu stabilisieren sowie Krankheiten vorzubeugen.

Gerade in der Bekämpfung der Pandemie waren und sind die

Rehabilitations-Kliniken unverzichtbarer Teil der Gesundheitsversorgung in

Niedersachsen.

Das Land hat von der nach § 22 KHG vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht

und einige leistungsfähige Kliniken dazu ermächtigt, akutstationäre Leistungen

mit den Krankenkassen abzurechnen und als sogenannte Ersatz-Krankenhäuser

einzuspringen.

Hierdurch konnten die Plankrankenhäuser entlastet werden und hatten dadurch

mehr Kapazitäten für die Versorgung von COVID-Patientinnen und -Patienten.

Auch im Rahmen der Rehabilitation von Patientinnen und Patienten, die eine

Covid-19-Erkrankung erlitten haben und an Spätfolgen leiden, werden die

Reha-Kliniken mittel- und langfristig eine große Rolle spielen.

2. Welche Maßnahmen wurden ergriffen. um die finanziellen Probleme in den

Rehaeinrichtungen zu mindern, und welche sind noch in Planung, um die

Rehakliniken vor einer drohenden Insolvenz zu bewahren?

Die negativen finanziellen Folgewirkungen der Corona-Pandemie auf Vorsorge- und

Rehabilitationseinrichtungen werden durch einen Rettungsschirm abgemildert.

Damit soll der Bestand dieser Einrichtungen gesichert werden.

Teil dieses Rettungsschirms sind im Bereich der gesetzlichen

Krankenversicherung Ausgleichszahlungen an Vorsorge- und Reha-Einrichtungen.

Diese Ausgleichszahlungen sind zunächst für die Zeiträume vom 16.03.2020 bis

30.09.2020 sowie ab 18.11.2020 bis 31.01.2021 möglich.

Geregelt wird der Rettungsschirm über Bundesgesetz und eine Bundesverordnung.

Das BMG hat die Frist für die Unterstützung inzwischen bis zum 31.05.2021

verlängert. Eine Verlängerung ist bei Bedarf ohne Zustimmung des Bundesrates

bis zum 31.10.2021 möglich.

Die tagesbezogene Ausgleichspauschale betrug zunächst 60 % des mit den

Krankenkassen vereinbarten durchschnittlichen Vergütungssatzes der Einrichtung

– seit dem 18.11.2020 sind es 50 %. Die Finanzierung erfolgt aus dem

Bundeshaushalt.

Daneben haben die Krankenkassen und Rehakliniken im stationären sowie auch im

ambulanten Bereich die bestehenden Vergütungsvereinbarungen für den Zeitraum

vom 1.10.2020 bis zum 31.03.2021 an die durch die COVID-19-Pandemie bedingte

besondere Situation anzupassen. So soll die Leistungsfähigkeit der

Einrichtungen bei wirtschaftlicher Betriebsführung gewährleistet werden.

Das BMG kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates diese

Regelung bis zum 31.12.2021 verlängern. Die Niedersächsische Landesregierung

unterstützt die Verlängerung dieser Regelung.

Auf dieser Grundlage haben die Krankenkassen einen zuvor freiwillig gezahlten

Hygienezuschlag verstetigt.

Kürzlich haben die Bundesverbände der GKV die Leistungserbringerverbände

informiert, dass die GKV ihr Angebot nachbessert. Der Zuschlag von 8 Euro pro

Tag wird rückwirkend ab dem 01.10.2020 für jede mitaufgenommene Begleitperson

bezahlt. Hiermit geht die GKV teilweise auf die besondere Situation der

Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen ein.

Des Weiteren besteht unter den Kassen Einigkeit, für den Zeitraum 01.10.2020

bis 17.11.2020 einheitliche Zuschläge für Minderbelegungen anzubieten.

Damit wird die Lücke zur o.g. Regelung der Ausgleichszahlungen geschlossen.

Hierbei soll eine Orientierung an den o.g. Ausgleichszahlungen i.H.v. 50 %

erfolgen.

Das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) berechtigt und verpflichtet

daneben verschiedene Leistungsträger des Sozialgesetzbuchs, die soziale

Infrastruktur zu sichern.

Für den Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung haben die DRV

Braunschweig-Hannover und die DRV Oldenburg-Bremen Zuschüsse bzw. Vorschüsse

nach dem SodEG an niedersächsische Einrichtungen und Dienste im Rahmen des

Sicherstellungsauftrags geleistet.

Durch die DRV Braunschweig – Hannover wurden in 2020 ca. 16,5 Mio. Euro und in

2021 bislang circa 2,1 Mio. Euro an Vorschüssen ausgezahlt.

Bei der DRV Oldenburg – Bremen beliefen sich die Zahlungen in 2020 auf circa

4,4 Millionen Euro und in 2021 bislang auf circa 72.000 Euro. Die Zahlungen

erfolgten nur an Vertragskliniken der Rentenversicherungsträger.

Die eigenen Kliniken der Rentenversicherungsträger erhalten keine Vorschüsse

nach dem SodEG, hierauf haben sich die Rentenversicherungsträger verständigt.

Stattdessen werden die negativen Ertragsergebnisse der eigenen Kliniken durch

den jeweiligen Rentenversicherungsträger übernommen.

Darüber hinaus haben die Gremien der Deutschen Rentenversicherung im letzten

September beschlossen, dass die Vertragskliniken rückwirkend je Behandlungstag

und je Patientin und Patient in der Zeit vom 01.08.2020 bis zunächst 30.06.2021

einen sogenannten Corona-Zuschlag i.H.v. 8,00 Euro für stationäre und 6,00 Euro

für ganztags-ambulante medizinische Leistungen erhalten.

Für ambulante Leistungen im Rahmen der Reha-Nachsorge, des Reha-Sports und

Funktionstrainings, der ambulanten Suchtrehabilitation und der

berufsbegleitenden Prävention wird im Bereich der Rentenversicherung ein

Zuschlag i.H.v. 0,25 Euro pro Person und Termin gezahlt.

Durch die vom Land vorgenommene Bestimmung von Rehabilitationskliniken zu

Ersatzkrankenhäusern konnten die Einrichtungen Patientinnen und Patienten

aufnehmen, die einer akutstationären Behandlung bedurften. Diese

Behandlungsleistungen konnten sie auch mit den Krankenkassen abrechnen.

Diese Regelung war sehr wichtig. Denn sie stellte sicher, dass gerade in der

Zeit, als die elektiven Leistungen in den Plankrankenhäusern zurückgefahren

werden mussten, die Reha-Einrichtungen Einnahmen hatten.

Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass auch Reha-Kliniken grundsätzlich für

die Corona-Hilfsprogramme antragsberechtigt sind, sofern sie die

Antragsvoraussetzungen (u.a. Mindestumsatzverlust, kein öffentliches

Unternehmen, etc.) erfüllen.

Dies betrifft aber insbesondere das aktuelle Hilfsprogramm „Überbrückungshilfe

III“. Für die November- und Dezemberhilfe waren Reha-Kliniken nicht

antragsberechtigt, da diese nicht aufgrund des seinerzeitigen Lockdowns

geschlossen waren.

Der Rettungsschirm und die Ausgleichzahlungen für Rehakliniken waren dringend

geboten.

Nach unseren Erfahrungen ist die finanzielle Situation von etlichen

Rehakliniken jedoch gleichwohl prekär. Hier steht der Bund in der Pflicht. Der

Bundesgesetzgeber ist zuständig und muss daher überprüfen, wie sich die

finanzielle Situation der Kliniken im Einzelnen darstellt und ob Rettungsschirm

und Ausgleichszahlungen überhaupt ausreichend sein können.

Nach den Erfahrungen in Niedersachsen ist davon auszugehen, dass hier

erheblicher Nachbesserungsbedarf besteht und die Ausgleichszahlungen noch

angepasst werden müssen.

Mit Blick auf die ausgeführte Notwendigkeit von Rehakliniken und

Mutter-Kind-Kuren liegt es auf der Hand, dass die Einrichtungen unterstützt

werden müssen und unter keinen Umständen in die Insolvenz gehen dürfen.

3. Ist eine gesetzliche Grundlage für die Verhandlungen zwischen den

Krankenkassen und den Verbänden der Reha-Leistungserbringer über den

Corona-Zuschlag für pandemiebedingte Mindererlöse in Planung, und wenn nicht,

wie soll die Zahlung dieses Corona-Zuschlags von den Krankenkassen an die

Rehakliniken sichergestellt werden?

Die Verhandlungen sind bereits auf eine gesetzliche Grundlage gestellt.

Grundlage ist hier das SGB V. Nach § 111 Abs. 5 Satz 5 für den stationären und

nach § 111c Abs. 3 Satz 5 für den ambulanten Bereich haben die Vertragsparteien

die Vereinbarungen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

an die durch die COVID-19-Pandemie bedingte besondere Situation der

Rehabilitationseinrichtungen anzupassen. Damit soll die Leistungsfähigkeit der

Einrichtungen bei wirtschaftlicher Betriebsführung gewährleistet werden. Eine

Verlängerung dieser Regelung durch Verordnung des BMG steht bevor. Die Regelung

kann den Ausgleich von Mehraufwendungen bei Personal- und Sachkosten wie auch

den Ausgleich fehlender Einnahmen durch pandemiebedingte Minderbelegungen

betreffen, die durch die bisher vereinbarten Vergütungen nicht abgebildet

werden.

An den genannten Vergütungsverhandlungen zwischen den Rehakliniken und den

Krankenkassen ist das Land nicht beteiligt. Bei Nichteinigung ist ein

Schiedsverfahren bei der Landesschiedsstelle vorgesehen.

Planungen auf Bundesebene über eine darüberhinausgehende Regelung sind der

Landesregierung nicht bekannt.

Ich würde es aber begrüßen, wenn vor dem Hintergrund der schwierigen

finanziellen Situation etlicher Rehakliniken auf Bundesebene nochmals geprüft

wird, ob der Rettungsschirm für Rehakliniken ausreichend ist. Hiervon kann man

leider nicht ausgehen.

Quelle: Landesregierung, 30.04.2021