Soziale Implikationen bei der digitalen Vernetzung der geriatrischen Versorgung (IAT, PDF, 403 kB).

Digitalisierung spielt im Gesundheitsbereich zunehmend eine Rolle, um die professionelle Versorgung zu verbessern. Die digitalen Anwendungen müssen nicht nur technisch einwandfrei funktionieren, sondern explizit auf die Bedürfnisse der Anwenderinnen und Anwender angepasst

sein, damit sie genutzt und als Hilfe eingesetzt werden können. Wie sich eine solch hohe Nutzerfreundlichkeit erreichen lässt – auch für wenig technikaffine und evtl. hochaltrige Personen –

hat das Institut Arbeit und Technik (IAT /Westfälische Hochschule) am Beispiel

der geriatrischen Versorgung in Dortmund untersucht.

Das Projekt „GerNe Digital!“, gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für

regionale Entwicklung (EFRE) und vom Land Nordrhein-Westfalen, verbindet sowohl

die Patientenebene als auch die Ebene der professionellen Versorgung. Ein

wichtiger Baustein dabei ist die ELSI Forschung zu den ethischen, rechtlichen

und sozialen Implikationen. „Damit wollen wir die Perspektive der

unterschiedlichen Nutzergruppen - geriatrische Patientinnen und Patienten,

deren Angehörige, die Ärzteschaft, das Pflegepersonal - erfassen und in die

Umsetzung einbeziehen“, so IAT-Projektleiter Dr. Peter Enste. In die

Untersuchung gingen die Daten von 3504 geriatrischen Fällen in Dortmund aus dem

Jahr 2019 ein. Bei einem hohen durchschnittlichen Alter von 82,9 Jahren wiesen

die Patientinnen und Patienten sowohl starke physische und motorische

Einschränkungen wie auch kognitive Einschränkungen mit einer reduzierten

Merkfähigkeit auf.

Bei „GerNe Digital!“ werden die Krankenhausinformationssysteme der beteiligten

Kliniken, die elektronische Fallakte (EFA) und eine quartiersorientierte

Pflegeplattform (PIQ) zusammengeführt, um die geriatrische Versorgung sektoren‐

und akteursübergreifend digital zu vernetzen. Schnittstellenprobleme zwischen

den einzelnen Bereichen – verschiedene Stationen in der Klinik, Pflegeheim,

niedergelassene Ärzte, Pflegedienste bis hin zur Versorgung zu Hause – sollen

so überwunden und die Kommunikation zwischen den Leistungserbringern entlang

der Versorgungskette unterstützt werden.

Der Bedarf für technische Lösungssysteme ist aus Anwendersicht eindeutig: die

Überleitungsbögen insgesamt sind sehr umfangreich. Je nach ausfüllender Person

und zeitlichem Druck sind die Informationen mehr oder weniger vollständig und

lesbar. Die elektronische Fallakte könnte den Arbeitsaufwand erheblich

reduzieren. „Allerdings stehen Einrichtungen, die noch nicht digitalisiert

sind, der Digitalisierung skeptisch gegenüber, da ein Mehraufwand befürchtet

wird, welcher nicht tragbar wäre,“ weiß die IAT-Forscherin Elena Cramer.

Die pflegenden Angehörigen identifizierten einen eindeutigen Bedarf an

organisatorischen Informationen. Um den Pflegeprozess unterstützen zu können,

müssen sie über Fachbegriffe (wie z.B. Verhinderungspflege/ Ergänzungspflege),

Rahmenbedingungen im Prozess (Ansprüche, die aus den Pflegegraden resultieren),

Möglichkeiten der Unterstützung (Versorgungsleistungen, Einkaufen), Anträge auf

Hilfsmittel, Unterstützung im Prozess des Entlassmanagements und hinsichtlich

der zu erwartenden eigenen psychischen Belastung aufgeklärt und informiert

werden. Die Pflegeplattform PIQ soll künftig diese organisatorischen Aspekte in

einem begleitenden Informationsbereich den pflegenden Angehörigen zur Verfügung

zu stellen und sie dadurch unterstützen. Eine mögliche Idee wäre ein Leitfaden

entlang des gesamten Pflegeprozesses, um organisatorische Themen und Fragen

kontinuierlich abzudecken.

Grafik zeigt eine Frau mit Stock

Charakteristika der geriatrischen Nutzergruppe Grafik; IAT/EC

PUBLIKATION ZUM THEMA:

Enste, Peter / Cramer, Elena

2021: Soziale Implikationen bei der digitalen Vernetzung der geriatrischen

Versorgung: Wofür steht das "S" in der ELSI-Forschung? In: Internet-Dokument.

Gelsenkirchen: Inst. Arbeit und Technik. Forschung Aktuell, Nr. 05/2021 PDF

Quelle: Pressemitteilung, 10.05.2021