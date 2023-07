Verlängertes stationäres EKG-Monitoring nach ischämischem Schlaganfall entdeckt häufiger Vorhofflimmern (Deutsche Schlaganfallgesellschaft).

Vorhofflimmern (VHF) ist ein wichtiger Schlaganfall-Risikofaktor. Betroffene werden nach einem ischämischen Schlaganfall zur Rezidiv-Prophylaxe antikoaguliert. Patientinnen und Patienten ohne bekanntes VHF erhalten hingegen Thrombozytenfunktionshemmer, die in der Schlaganfallprävention bei VHF weit

weniger effektiv sind. Ein intermittierendes VHF kann der Standarddiagnostik

entgehen. Die aktuell publizierte „The Impact of MONitoring for Detection of

Atrial Fibrillation in Ischemic Stroke“ (MonDAFIS)-Studie [1] untersuchte den

Einfluss eines additiven EKG-Monitorings über bis zu sieben Tage auf die Rate

der oralen Antikoagulation nach zwölf Monaten.

Vorhofflimmern (VHF) ist ein bedeutsamer Schlaganfall-Risikofaktor. Bekannt

ist, dass Menschen mit VHF ein vier- bis fünffach erhöhtes Risiko haben, eine

zerebrale Ischämie zu erleiden. Hintergrund: Flimmern die Vorhöfe, können sich

dort kleine Blutgerinnsel bilden, die mit dem Blutstrom über die Herzkammer,

Aorta und die Halsschlagadern in die Hirnarterien gelangen und zu einem

Gefäßverschluss führen können. Die Folge ist ein ischämischer Schlaganfall. Das

Elektrokardiogramm (EKG) des Herzens gehört daher zu Standarddiagnostik nach

einem Schlaganfall, um VHF als mögliche Ursache zu erkennen und durch eine

antikoagulatorische Therapie das Risiko eines Schlaganfall-Rezidivs zu senken.

Viele Betroffene haben allerdings initial keine VHF-spezifischen Symptome und

nur ein intermittierend bestehendes VHF, das daher nur bei einer verlängerten

EKG-Ableitung erkannt wird. Bei Patientinnen/Patienten mit einem Schlaganfall

ohne bis dato bekanntes VHF wird daher stationär auch mindestens ein

24-Stunden-Langzeit-EKG durchgeführt. Leitlinien empfehlen nunmehr eine

EKG-Aufzeichnung über 72 Stunden, um ein intermittierendes VHF zu entdecken und

die Betroffenen leitliniengerecht zu behandeln. Ziel ist, das Risiko für

Schlaganfallrezidive bestmöglich zu senken.

Die „The Impact of MONitoring for Detection of Atrial Fibrillation in Ischemic

Stroke“ (MonDAFIS)-Studie [1], die in Lancet Neurology publiziert wurde, ist

eine Investigator-initiierte Studie unter Federführung des Centrums für

Schlaganfallforschung Berlin und unter Beteiligung des Instituts für Klinische

Epidemiologie und Biometrie der Julius-Maximilian-Universität Würzburg. Das

Ziel der Studie war es, den Einfluss eines bis zu maximal sieben Tage

verlängerten additiven EKG-Monitorings bei stationär behandelten Patientinnen

und Patienten mit ischämischem Schlaganfall oder transitorischer ischämischer

Attacke (TIA) auf die Rate der oralen Antikoagulation nach zwölf Monaten zu

erheben. Weiterhin wurde die Rate an stationär neu diagnostiziertem VHF

ausgewertet. Ein weiterer sekundärer Endpunkt war die Summe aus

Schlaganfall-Rezidiven, Myokardinfarkten, schweren Blutungen und

Gesamtmortalität nach 24 Monaten.

Zwischen Dezember 2014 und September 2017 wurden insgesamt 3.465

Schlaganfallpatienten in 38 zertifizierten deutschen Stroke Units in die Studie

eingeschlossen und randomisiert. 1.730 Patientinnen und Patienten erhielten die

stationäre Standarddiagnostik, 1.735 wurden in den Interventionsarm

randomisiert und erhielten zusätzlich ein EKG-Monitoring über bis zu sieben

Tage. Nach zwölf Monaten zeigte sich, dass 13,7 Prozent der Patientinnen und

Patienten in der Interventionsgruppe und 11,8 Prozent der Patientinnen und

Patienten in der Kontrollgruppe eine orale Antikoagulation erhielten, dieser

Unterschied zwischen den Gruppen war jedoch nicht signifikant (p=0,134). Die

Rate der Patientinnen und Patienten, bei denen stationär ein VHF diagnostiziert

wurde, war jedoch in der Interventionsgruppe signifikant höher als in der

Kontrollgruppe (5,8 Prozent vs. 4,0 Prozent, p=0,024). Die anderen sekundären

Endpunkte unterschieden sich nicht signifikant, was laut Studienleiter

Professor Dr. Matthias Endres von der Klinik für Neurologie der Charité- Berlin

auch nicht verwunderlich sei: „Die Unterschiede bezüglich der Antikoagulation

nach zwölf Monaten waren nicht signifikant, so dass nicht zu erwarten war, dass

es einen Einfluss auf Rezidivereignisse gab.“

Doch wie lässt sich der neutrale Ausgang der MonDAFIS Studie erklären? „Das

hatte mehrere Gründe“, erklärt der Studienkoordinator Professor Dr. Karl Georg

Häusler, Neurologische Klinik des Universitätsklinikums Würzburg: „Durch den

pragmatischen Ansatz der Studie wurden auch Schlaganfallpatienten

eingeschlossen, die ein vergleichsweise niedriges Risiko für VHF haben. So

waren 43 Prozent aller Patientinnen und Patienten bei Studieneinschluss jünger

als 65 Jahre alt. Zudem wurde in der Kontrollgruppe häufiger als erwartet ein

VHF diagnostiziert, was eine Sensibilisierung der Behandler für die Risiken

eines VHF verdeutlicht.“ „Ein weiterer Faktor war die Tatsache, dass ein Teil

der Studienpatienten aus anderen Gründen antikoaguliert wurde, zum Beispiel

aufgrund eines persistierenden Foramen ovale oder einer tiefen

Beinvenenthrombose“, ergänzt Professor Endres.

Professor Dr. med. Wolf-Rüdiger Schäbitz, Pressesprecher der Deutschen

Schlaganfall-Gesellschaft (DSG), sieht in den Studiendaten ein Qualitätsmerkmal

der Schlaganfallversorgung in Deutschland. „Die Tatsache, dass es auch in der

Kontrollgruppe nicht zur Untertherapie kam und Rezidivereignisse zwischen den

Gruppen nicht unterschiedlich waren, demonstriert auch die hohe

Versorgungsqualität auf unseren Stroke-Units.“

Was also kann aus den vorliegenden Daten für den klinischen Alltag

geschlussfolgert werden? Das pragmatische Fazit von Professor Dr.

Hans-Christoph Diener, Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft Neurologie

(DGN), lautet, ein EKG-Monitoring zumindest bei älteren

Schlaganfallpatientinnen und -patienten über 65 Jahre bis zur stationären

Entlassung fortzuführen. „Die Intervention führt bei Risikopatientinnen und

-patienten zu einer höheren Diagnoserate von VHF – und ist darüber hinaus

relativ kostengünstig.“

Literatur

[1] Prof Karl Georg Haeusler, MD, Prof Paulus Kirchhof, MD, Claudia Kunze, BA,

Serdar Tütüncü, MD, Cornelia Fiessler, PhD, Carolin Malsch, MSc et al.

Systematic monitoring for detection of atrial fibrillation in patients with

acute ischaemic stroke (MonDAFIS): a randomised, open-label, multicentre study.

The Lancet Neurology 2021; 20(6):426-436. Published ahead of print: 20 May,

2021. DOI: https://doi.org/10.1016/S1474-4422(21)00067-3

Quelle: Deutsche Schlaganfallgesellschaft, 20.05.2021