Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald mit neuem Geschäftsführer (Asklepios).

Mit Markus Lehnigk konnte Asklepios einen Sachsen für die Geschäftsführung der Hohwalder Klinik gewinnen: Der gebürtige Bad Muskauer kehrt nun in die Heimat zurück. Hohwald, 25. Juni 2021. Ein Abschied und ein herzliches Willkommen zugleich: Ab 1. Juli hat die Asklepios

Orthopädische Klinik Hohwald einen neuen Geschäftsführer. Markus Lehnigk übernimmt die Aufgaben von Diana Richter, die zuletzt die Geschicke der Hohwalder Klinik geleitet hat. „Ich hatte eine schöne

Zeit mit einem tollen Team im Hohwald, werde mich aber zukünftig vollständig

meinen Aufgaben als Geschäftsführerin der Asklepios-ASB Klinik Radeberg

widmen“, so die frühere Hohwald-Chefin.



Ihr Nachfolger Markus Lehnigk kennt Asklepios bereits gut: Der gebürtige Bad

Muskauer hat in den vergangenen drei Jahre in der Asklepios Klinik

Hamburg-Wandsbek als Klinikmanager gearbeitet hat und kehrt nun in die Heimat

zurück – seine Laufbahn im Gesundheitswesen begann nämlich in der Asklepios-ASB

Klinik Radeberg als Trainee im Asklepios Nachwuchsführungsprogramm. Als

Berufssportler und Eishockey-Stürmer spielte Markus Lehnigk zudem lange Jahre

für die Lausitzer Füchse in Weißwasser. Parallel dazu absolvierte er ein

Wirtschaftsstudium und hängte dann den Profi-Schläger an den Nagel, um sich dem

Klinikbetrieb zuzuwenden. „Als neuer Geschäftsführer in der Fachklinik für

Orthopädie und Rheumaorthopädie in der Hohwaldklinik wird Markus Lehnigk die

Klinik weiter profilieren und seine Erfahrungen aus insgesamt fünf Jahren

Klinikmanagement ideal nutzen können“, sagt Jana Uhlig, Asklepios

Regionalgeschäftsführerin und zuständig für die Kliniken in Weißenfels,

Radeberg, Sebnitz und Hohwald. „Wir wünschen Herrn Lehnigk an seiner neuen

Wirkungsstätte viel Erfolg und einen guten Start!“ Auch Markus Lehnigk freut

sich auf seine künftigen Aufgaben: „Die Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald

hat einen exzellenten Ruf, der über Jahre hinweg mit dem Engagement des

gesamten Teams aufgebaut wurde. Jetzt freue ich mich sehr darauf, Teil dieses

Teams zu werden und gemeinsam mit den Kolleg:innen den Standort

zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Durch die damit verbundene Rückkehr in

meine Heimatregion, bereitet mir diese berufliche Chance gleich doppelte

Vorfreude.“

Der 32-jährige Klinikmanager wird auf jeden Fall einen guten Einstand haben –

an seinem ersten Arbeitstag gibt es vom neuen Chef Eis für alle

Mitarbeiter:innen aus einem eigens bestellten Eiswagen.

Quelle: Asklepios, 25.06.2021