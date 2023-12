Bürokratie behindert die Behandlung psychisch und psychosomatisch kranker Menschen (BDPK).

Gesundheitsminister-Konferenz bestätigt BDPK-Forderungen. Modifizierung der Richtlinie zur Personalausstattung notwendig. Etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung ist von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen betroffen. Die bedarfsgerechte medizinische

Versorgung dieser Patienten wird jedoch durch starre, kleinteilige und praxisferne Personal-Vorgaben beeinträchtigt, kritisieren der BDPK und andere Klinik- und Fachverbände. Sie verlangen eine Änderung der für die

Personalbemessung maßgeblichen Richtlinie und haben dafür jetzt Unterstützung

von den Gesundheitsministerinnen und -ministern sowie -senatorinnen und

-senatoren der Bundesländer bekommen. In einem kürzlich getroffenen Beschluss

fordert die Gesundheitsminister-Konferenz (GMK) den zuständigen Gemeinsamen

Bundesausschuss (G-BA) dazu auf, die Richtlinie so anzupassen, dass Anreize für

die Entwicklung einer leitliniengerechten, patientenzentrierten, flexiblen und

gemeindenahen Versorgung gesetzt werden.

Die seit dem 1. Januar 2020 geltende Richtlinie Personalausstattung Psychiatrie

und Psychosomatik- (PPP-RL) war auf Betreiben der Krankenkassen gegen die

Stimmen der Krankenhäuser vom G-BA erlassen worden und stößt seit ihrer

Veröffentlichung auf geschlossene Kritik von Krankenhausverbänden sowie der

psychiatrischen und psychosomatischen Fachverbände und der Patientenvertretung.

Wegen der Corona-Pandemie hatte der G-BA die Richtlinie im Oktober 2020

angepasst, unter anderem sollen die bei Nichterfüllen der Richtlinie

vorgesehenen Sanktionen erst ab dem 1. Januar 2022 gelten. Den im BDPK

vertretenen Kliniken in privater Trägerschaft gehen die Anpassungen nicht weit

genug, sie sehen in der Richtlinie eine unglückliche Kombination aus

bürokratischen Vorgaben und Sanktionen, die sich angesichts des

Fachkräftemangels und der bestehenden Pflichtversorgung nicht einhalten lassen.

Zu einer ähnlichen Beurteilung kommen auch die Gesundheitsminister:innen der

Bundesländer. In ihrem Beschluss monieren sie mit großer Besorgnis, dass durch

die Vorgaben der PPP-RL die Versorgung psychisch und psychosomatisch kranker

Menschen in teil- und vollstationären Einrichtungen erschwert wird. Außerdem

fordern sie den G-BA auf, dass die Sanktionen bei Nichterfüllung erst dann

gelten sollen, wenn die Richtlinie angepasst wurde.

# Hintergrund

• Psychische und psychosomatische Erkrankungen wie Depressionen,

Angststörungen, somatoforme Störungen, Alkohol und Medikamentenabhängigkeit

zählen zu den häufigsten, aber hinsichtlich ihrer individuellen und

gesellschaftlichen Bedeutung zumeist unterschätzten Erkrankungen. Sie werden

immer mehr zu einer Herausforderung für die Gesundheitsversorgung. Etwa ein

Drittel der Bevölkerung ist jedes Jahr von ihnen betroffen (vgl. hierzu:

„Neurologen und Psychiater im Netz" - Informationportal zur psychischen

Gesundheit und Nervenerkrankungen)

• Die GMK ist die Fachministerkonferenz der Gesundheitsministerinnen und

-minister sowie -senatorinnen und -senatoren der Bundesländer. Der

Bundesgesundheitsminister ist ständiger Gast. Der genannte Beschluss der GMK

ist hier abrufbar.

Quelle: BDPK, 29.06.2021