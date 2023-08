Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie für die stationäre Versorgung (GKV-Spitzenverband).

Während die Krankenhäuser im Pandemiejahr 2020 mit 13 Prozent weniger Fällen so wenige Menschen behandelt haben wie seit Jahren nicht mehr, haben sie ihre Erlöse um 15 Prozent gesteigert. Während der Eindruck entstand, dass die Kliniken wegen der Corona-Pandemie

flächendeckend an ihrem Limit arbeiteten, waren im Jahresdurchschnitt nur zwei Prozent der Krankenhausfälle Corona-Kranke. Trotzdem haben Krankenhausvertretende in Berlin versucht, die Mindestvorgaben für Pflegepersonal zu verhindern und damit die

Versorgungsqualität zu verschlechtern. All das passt nicht zusammen. „Mit Beginn der Pandemie haben die Krankenhäuser umsichtig reagiert und schnell

und unbürokratisch gehandelt“, so Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband. „Das

System der gesetzlichen Krankenversicherung hat sich in der Krise bewährt und

die flächendeckende Versorgung der Menschen sichergestellt. Mit schnellen und

mutigen Entscheidungen hat die Selbstverwaltung einen wesentlichen Teil zur Bewältigung

der Pandemie beigetragen. Allerdings haben sich die teilweise altbekannten Schwächen dabei

umso deutlicher gezeigt. Der langfristige Reformbedarf in der Krankenhausversorgung ist

spätestens jetzt akut geworden.“

Die Pflegesituation verbessern

Damit Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern pflegerisch weder unter-

noch fehlversorgt werden, braucht es klare Regeln und vor allem eine ausreichende

Personaldecke. Pflegekräfte müssen durch Pflegepersonaluntergrenzen vor Überlastung geschützt

werden. Dabei soll künftig auch der individuelle Pflegebedarf berücksichtigt werden. „Wir

wollen eine moderne Pflegepersonalbedarfsermittlung, die auf einer bürokratiearmen, digitalen

Pflegedokumentation beruht, damit die Pflege an jedem Krankenbett gut ist. Wir wollen sichere

Pflege durch Pflegepersonaluntergrenzen, die für ein Mindestversorgungsniveau sorgen. Wir

wollen mehr Pflege am Bett durch weniger Fälle im Krankenhaus, denn viele Patientinnen und

Patienten könnten eigentlich besser ambulant versorgt werden. Es gibt keine Ausreden mehr

für Krankenhausvertretende, denn die Beitragszahlenden der gesetzlichen

Krankenversicherung finanzieren mit ihren Beiträgen die Pflege zu 100 Prozent“, so Stoff-Ahnis.

Transparenz: Ein Muss für bessere Versorgung

Zum Beginn der ersten Corona-Welle rieben sich viele Menschen erstaunt die

Augen darüber, dass niemand wusste, wie viele Intensivbetten es in deutschen Kliniken gibt,

geschweige denn, wie viele davon belegt sind. Auf politischen Druck wurde in kürzester Zeit das

sogenannte DIVI-Register erstellt, welches die Anzahl freier

Intensivkapazitäten tagesaktuell ermittelt - und damit

bewiesen hat, dass bundesweite Transparenz einfach und schnell erzielt werden

kann. Durch das Register war es möglich, Versorgungskapazitäten zu erkennen, anzupassen und vor

allem die Versorgung kranker Menschen besser zu planen. Eine zügige Ausweitung auf alle

Krankenhausbereiche ist notwendig und machbar, eine aktuelle Übersicht zum

Leistungsgeschehen ist überfällig. „Transparenz ist die Voraussetzung für eine

Gestaltung der Krankenhauslandschaft und führt zur besseren Versorgung der Patientinnen und

Patienten. Das DIVI-Register hat gezeigt, dass das schnell möglich ist, wenn der Wille da

ist“, so Stoff-Ahnis. „Leider hat die Diskussion um verschwundene Intensivbetten und nur theoretisch

nutzbare Kapazitäten, für die trotzdem Geld genommen wurde, gezeigt, dass es ohne klare

Definitionen und Kontrollen nicht geht.“

Qualität der Versorgung sichern

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die stationäre Versorgung stärker

strukturiert werden muss. Krankenhäuser ohne Intensivstationen konnten beispielsweise wenig zur

Krisenbewältigung beitragen. Wichtig ist außerdem ausreichend Erfahrung. Der GKV-Spitzenverband

setzt sich deshalb dafür ein, dass die Mindestmengenregelungen ausgeweitet und konsequent

umgesetzt werden.

Krankenhausstrukturen zukunftsweisend gestalten

Um die Versorgungsqualität von Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern,

bedarf es einer bundesweit einheitlichen Struktur der Krankenhauslandschaft. So können

einerseits Schwerpunktzentren und Spezialkliniken aus- und aufgebaut werden, die das

Leistungsgeschehen konzentrieren und für bessere Behandlungen gerade bei

schweren Erkrankungen, wie z. B. Krebs, sorgen. Zum anderen müssen Kliniken am Bedarf

der Bevölkerung in den unterschiedlichen Regionen ausgerichtet werden, damit insbesondere im

ländlichen Raum langfristig eine gute Versorgung auch mit Geburtshilfe und Kinderkliniken

sichergestellt ist.

„Bundesweit einheitliche Struktur- und Qualitätsvorgaben retten Leben“, so

Stoff-Ahnis. „Beispielsweise verhindern die Vorgaben für Notaufnahmen, dass Patientinnen und

Patienten mit schwersten Verletzungen in einer Notaufnahme landen, die damit aufgrund ihrer

Ausstattung überfordert wäre.“

Das goldene Jahr der Krankenhausfinanzierung

Mit einem Anstieg der Einnahmen aus der gesetzlichen Krankenversicherung und

dem Geld aus dem Bundeshaushalt für freigehaltene leerstehende Betten von 80,3 Mrd. Euro im

Jahr 2019 auf 92,5 Mrd. Euro im vergangenen Jahr wurde einerseits die Leistungsfähigkeit der

Krankenhäuser in der Pandemie gesichert, andererseits wurde der Reformdruck gemildert und

strukturelle Schwächen wurden mit Geld zugedeckt. „Dieses goldene Jahr der

Krankenhausfinanzierung darf nicht über den gewaltigen Reformbedarf hinwegtäuschen. Wir appellieren bereits

heute an die künftige Bundesregierung, die notwendigen Reformen der Krankenhauslandschaft

entschlossen anzugehen“, so Stoff-Ahnis.

Zwölf Positionen zur Bundestagswahl

Mit zwölf Positionen beschreiben wir zahlreiche Bereiche, deren Reformbedarf in

den letzten Jahren zugenommen hat, und die richtungsweisend sind, um die

Krankenhauslandschaft zukunftsweisend zu gestalten. Hierzu gehören u. a. eine umfassende

Digitalisierung, eine gesicherte stationäre Versorgung im ländlichen Bereich, die Weiterentwicklung

eines leistungsorientierten Vergütungssystems, korrekte Abrechnung, eine verbesserte

Pflegesituation, Mindestanforderungen an die Qualitätssicherung sowie eine umfassend

reformierte Notfallversorgung. „Der GKV-Spitzenverband will mit seinen zwölf Positionen

einen konstruktiven Beitrag zur zukünftigen Ausgestaltung der stationären Versorgung leisten. Der

nächste Koalitionsvertrag sollte einen mutigen Schritt zur Neuordnung enthalten“, so

Stoff-Ahnis.

Quelle: GKV-Spitzenverband, 16.06.2021