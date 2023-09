Gemeinsames Diskussionspapier: Interoperabilität & technische Standards in der Pflege (Download, PDF, 490 kB).

Mehre Akteure aus den Bereichen Pflege und IT, darunter auch die Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein, haben ein gemeinsames Diskussionspapier erstellt. In diesem sprechen sie sich für eine digitale Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgung aus und formulieren

Voraussetzungen, unter denen die Digitalisierung in der Pflege gelingen kann. Dabei sprechen sie sich für eine konsequente Umsetzung von Interoperabilität aus, d.h. unterschiedliche Systeme

müssen in der Lage sein, nahtlos zusammenzuwirken, um Daten auf effiziente Art

und Weise auszutauschen.

Denn der Einsatz digitaler Lösungen in der Pflege verspricht große Mehrwerte –

sowohl für die Versorgungsqualität als auch den Arbeitsalltag der Pflegenden.

Doch damit die Pflege profitiert, ist eine möglichst reibungslose system- und

sektorenübergreifende Vernetzung erforderlich. Dabei heben die Akteure vier

Aspekte besonders hervor:

– Elektronische Dokumente müssten in allen Pflegesettings nutzbar sein, in

denen die darin enthaltenen Informationen von Relevanz sind.

– Interoperabilität kann nur unter Verwendung international anerkannter

Standards und Terminologien erreicht werden.

– Die Einbindung digitaler Pflegedokumente in den Arbeitsalltag sollten für die

Pflegenden mit möglichst geringen Reibungsverlusten einhergehen und

gleichzeitig spürbare Verbesserungen erwirken.

– Die Digitalisierung von pflegerelevanten Dokumenten sollte als Grundlage für

eine sektorenübergreifende Versorgung genutzt werden. Dafür ist ein

einheitliches Set an Pflegedaten erforderlich, das national und international

vergleichbar ist.

Das Diskussionspapier ist ein gemeinsamer Impuls des Bundesverbands

Gesundheits-IT (bvitg), der Bundespflegekammer, des Deutschen Pflegerats (DPR),

der Forschungsgruppe Informatik im Gesundheitswesen der Hochschule Osnabrück

und der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein.

Quelle: Download, 17.06.2021