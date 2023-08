Kaufmännische Leitung m/w/d Katholisches Klinikum Bochum gGmbH MVZ

Die Katholisches Klinikum Bochum gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kaufmännische Leitung (m/w/d) für das Medizinische Versorgungszentrum (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.klinikum-bochum.de

Katholisches Klinikum Bochum gGmbH

Kaufmännische Leitung

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR-Caritas

29-2072.00 Krankenhausmanagement Verwaltung

- Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen Arbeitsumfeld mit angenehmen Betriebsklima

- Führung und Steuerung des MVZ in Abstimmung mit der Geschäftsführung

- Verantwortung in betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und administrativen Fragestellungen

- Unterstützung der Geschäftsführung in analytischen Auswertungen sowie der strategischen Weiterentwicklung

- Fachliche Betreuung und Ansprechpartner für die MVZ-Praxen

- Zuständigkeit für Antrags- und Verfahrensvorgänge der MVZ-Praxen (bspw. bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe)

- Unterstützung der Geschäftsführung in personellen Angelegenheiten (Jahres- und Strategiegespräche leitender MVZ-Ärzte, Auswahlverfahren und Stellenbesetzungen

der ärztlichen Mitarbeiter)

- Initiierung und Durchführung struktureller Change-Prozesse

- Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Controlling, Patientenverwaltung, Personal, Marketing, Einkauf

- Leitung von Projekten