Kodierhandbuch Geriatrie 2021 erschienen

Kodierhandbuch Geriatrie 2021 inkl. Angaben zur neuen StrOPS-Richtlinie erschienen (Buchhandel).

Der Bundesverband Geriatrie legt auch in diesem Jahr wieder eine leicht verständliche, praxisnahe Unterstützung für die tägliche Kodierung vor. Darüber hinaus werden dem erfahrenen Kodierer weiterführende Informationen vermittelt sowie strukturelle Zusammenhänge und

Überlegungen im Fallpauschalensystem verdeutlicht. „Therapeutische Teams können mit dem Kodierhandbuch Geriatrie 2021 den täglich erforderlichen Aufwand minimieren, um die erbrachten

Leistungen in der Behandlung geriatrischer Patientinnen und Patienten fach- und

sachgerecht abzubilden“, unterstreicht Projektleiterin Jessica Kappes.

In diesem Jahr wurde das Fachbuch mit Blick auf die Entwicklungen der

ICD-10-GM, der Operationen- und Prozedurenschlüssel sowie der Deutschen

Kodierrichtlinien aktualisiert. Insbesondere greift die 12. Auflage die

jüngsten leistungsrechtlichen Veränderungen auf und bringt diese in einen

praxisnahen geriatriespezifischen Kontext.

Formalrechtliche Grundlagen und Kodierpraxis

Inhaltlich knüpft das Kodierhandbuch an die Vorauflage an und gibt darüber

hinaus wichtige Hinweise zu den zukünftigen Entwicklungen. Die im Jahr 2020

theoretisch dargestellten formal-rechtlichen Grundlagen des

Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes sowie des MDK-Reformgesetzes werden unter

geriatriespezifischen Gesichtspunkten analysiert und die resultierenden

kurzfristigen sowie mittel- bis langfristigen Auswirkungen diskutiert. Im

Rahmen der Krankenhausabrechnungsprüfung werden die Durchführung und der Umfang

von Prüfungen sowie das Voraberörterungsverfahren umfassend skizziert.

Zur regelmäßigen Begutachtung zur Einhaltung von Strukturmerkmalen gemäß § 275d

SGB V werden zudem die zentralen Steuerungsgrößen vorgestellt sowie wertvolle

Hinweise und Handreichungen zur praktischen Umsetzung dargelegt. Dies soll ein

Übermaß an Prüfungen vermeiden und möglichst viel Klarheit für die Prüfpraxis

schaffen.

Multiprofessionalität als Konzept

Dabei greift das breit aufgestellte Autorenteam ein Kernelement des

geriatriespezifischen Behandlungskonzepts – die Multiprofessionalität – bereits

in seiner Zusammensetzung auf: So ist Jessica Kappes beim Bundesverband

Geriatrie Bereichsleiterin Finanzierung. Sie wurde unterstützt von ihren

KollegInnen Sebastian Holtmann, Bereichsleiter Grundsatzfragen, und Christiane

Becker, Referentin für Recht. Vervollständigt wird das Team durch die erfahrene

Medizincontrollerin Magdalena Lichota, die in der Abteilung Medizincontrolling

und Erlössicherung des Albertinen Krankenhauses Hamburg arbeitet.

In diesem Jahr erscheint das Fachbuch zum letzten Mal in seiner gewohnten Form.

„Ab 2022 werden wir eine hybride Version veröffentlichen, also das gedruckte

Buch um eine Online-Plattform ergänzen“, verrät Projektleiterin Kappes. „Damit

eröffnen wir die Möglichkeit, auch unterjährig auf Veränderungen zu

reagieren.“

Das Kodierhandbuch Geriatrie ist ab sofort im Buchhandel, bei Online-Portalen

sowie direkt beim Verlag (http://www.schueling.de/) erhältlich.

Kodierhandbuch Geriatrie 2021, Herausgeber: Bundesverband Geriatrie e.V., 424

Seiten, Softcover, Schüling Verlag Münster, ISBN 978-3-86523-311-0, Preis:

19,80 €

Quelle: Buchhandel, 29.06.2021