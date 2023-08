Notfallversorgung: Patientensicherheit muss weiterhin der Hauptfokus sein (Marburger Bund).

Wir halten es nach wie vor für falsch, ein Element der lange angekündigten Notfall-Reform losgelöst von einem Gesamtkonzept vorab zu regeln. Es ist aber zu begrüßen, dass die Regierungsfraktionen davon Abstand genommen haben, ein automatisiertes Ersteinschätzungssystem

für Notfallpatienten zum Maßstab für die Reform zu machen“, kommentierte Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes, Änderungsanträge der Koalition zum Entwurf für das Gesetz zur

Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG).

Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes

Zur Ersteinschätzung werden in den Krankenhäusern bereits heute zuverlässig

anwendbare und wissenschaftlich validierte Instrumente eingesetzt, die die

Behandlungsdringlichkeit des Patienten einschätzen. Das Ergebnis eines

automatisierten Ersteinschätzungssystems, insbesondere wenn dessen Sicherheit

nicht ausreichend in Studien belegt ist, kann immer nur ein Baustein einer

ärztlichen Beurteilung der Patienten sein. „Die Änderungen sehen vor, dass der

Gemeinsame Bundesausschuss bei seinen Festlegungen die bereits in den zentralen

Notaufnahmen vorhandenen und zur Anwendung kommenden Verfahren zur

Behandlungspriorisierung berücksichtigt. Der G-BA soll auch festlegen, wann

definitiv ein Arzt zu entscheiden hat, dass der Patient nicht vor Ort versorgt

werden soll und gegebenenfalls das Ergebnis einer automatisierten

Ersteinschätzung wieder korrigiert. Der Patientensicherheit ist dadurch auf

jeden Fall besser gedient. Das muss auch weiterhin der Hauptfokus bei allen

Reformüberlegungen sein“, forderte Johna.

Die MB-Vorsitzende bekräftigte zugleich die Forderung nach einem schlüssigen

Gesamtkonzept zur sektorübergreifenden Strukturierung der Notfallversorgung.

„Gemeinsame Anlaufstellen und ein koordiniertes Vorgehen der Beteiligten können

die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten und eine medizinisch sinnvolle

Inanspruchnahme der Notfallversorgung im Sinne der Patienten fördern.“

Quelle: Marburger Bund, 10.06.2021