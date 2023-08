Asklepios Studie: Nach welchen Kriterien Patient:innen ihre Klinik aussuchen (Asklepios).

Sauberkeit bei der Klinikauswahl am wichtigsten. Nach eigenem Aufenthalt werden Kliniken positiver beurteilt. Ärztliche Kommunikation ist wichtiger als Wissenschaft und medizinische Geräte. Was ist den Menschen wichtig, wenn sie sich für eine Klinik entscheiden müssen? Das wichtigste Kriterium bei der

Klinikwahl ist Sauberkeit und Hygiene (91 Prozent), dann folgen mit 85 Prozent Spezialisierung auf bestimmte Fachgebiete und mit jeweils 84 Prozent besondere Qualifikationen der Ärzte und die

Empfehlung des überweisenden Arztes. Die Ausstattung der Klinik ist mit 83

Prozent auch noch bedeutsam, die Lage nur noch für 74 Prozent, und die

Ausstattung der Patientenzimmer interessiert lediglich 68 Prozent. Die

geringste Rolle spielen Informationen auf YouTube (10 Prozent), Facebook (11

Prozent), Internetempfehlungen von Google und Portalen (35 Prozent) und die

Größe der Klinik (38 Prozent). Das ergab eine repräsentative Online-Befragung

durch das Institut Toluna im Auftrag der Asklepios Kliniken von 2.000

Bundesbürger:innen, von denen 50 Prozent in den letzten drei Jahren ambulant

oder stationär in einem Krankenhaus behandelt worden waren. Eine Studie aus

2017 ergab ein ähnliches Bild: auch vor vier Jahren war Hygiene den Befragten

am wichtigsten, die Qualifikation der Ärzte und die Ausstattung der Klinik

wurden ähnlich wichtig angesehen. Neu ist, dass jetzt die „Spezialisierung auf

bestimmte Fachgebiete“ mit 85 Prozent als zweitwichtigstes Kriterium betrachtet

wird.

Insgesamt sind die Befragten sehr zufrieden mit den deutschen Krankenhäusern.

Bei der Beurteilung mit Schulnoten schneidet die fachliche Kompetenz der Ärzte

mit 2,1 vor der medizinischen Ausstattung mit 2,2 am besten ab. Dann folgen

Kompetenz des Pflegepersonals mit 2,3, technischer Fortschritt (2,3), Hygiene,

Freundlichkeit von Pflegepersonal und Ärzt:innen (alle 2,4). Komfort und

Ausstattung der Patientenzimmer schneiden mit 2,7 am schlechtesten ab. Dabei

fällt auf, dass Befragte mit Krankenhauserfahrung in den letzten drei Jahren

fast alle Kriterien um mindestens 0,3 Punkte besser beurteilen. Ein ähnlicher

Effekt zeigt sich mit dem Alter: Ältere Befragte stuften alle Bereiche deutlich

noch besser ein, manchmal bis zu einer kompletten Notenstufe. „Bei Wissen, das

nur aus zweiter Hand stammt, wie aus Medienberichten und Online-Texten,

resultiert möglicherweise ein negativerer Eindruck als bei der eigenen

Erfahrung als Patient:in, die weitaus positiver erlebt wird“, sagt Kai Hankeln,

Chief Executive Officer der Asklepios Kliniken.

Bei der Frage, was einen guten Arzt ausmacht, liegt „muss sich ausreichend Zeit

für mich nehmen“ mit 59 Prozent mit Abstand vorne, gefolgt von „muss mir

erklären können, welche Behandlung mindestens sinnvoll ist“ (34 Prozent) und

„muss mir Vor- und Nachteile verschiedener Therapiemöglichkeiten verständlich

erklären können“ (33 Prozent). Am wenigsten Wert legen die Befragten auf

moderne medizinische Geräte (10 Prozent) und dass der Arzt auf dem neuesten

Stand der Forschung ist (13 Prozent). Die höchste Bedeutung für die sprechende

Medizin zeigte sich ebenfalls bei der bereits erwähnten Studie „Klinikauswahl“

von 2017. Da lag das ausführliche Gespräch vor Behandlung, Eingriff und Narkose

mit 95 Prozent an erster Stelle, gefolgt von „Freundliche Ärzte, die mir eine

Operation, Behandlung so erklären können, dass ich sie verstehe“ mit 92 Prozent

und „Ärzte, die mir die Bedenken vor einem Eingriff nehmen können“ mit 87

Prozent.

Dauer des Krankenhausaufenthaltes angemessen, kaum Zweitmeinung bei Tumoren

gefragt

Immer wieder wird in der Öffentlichkeit die These vertreten, durch die

Fallpauschalen (DRG) würden die Krankenhausaufenthalte verkürzt und es käme zu

„blutigen Entlassungen“. Zu frühe Entlassungen gibt von den Befragten nur eine

Minderheit von 9 Prozent an, die den letzten eigenen Krankenhausaufenthalt als

zu kurz empfand. Hingegen hielten ihn 85 Prozent für angemessen und 6 Prozent

sogar für zu lang.

Jeder zehnte Befragte hat in den letzten 12 Monaten eine Zweitmeinung

eingeholt, 2 Prozent sogar mehrmals. 17 Prozent davon betrafen das Fach

Orthopädie/Unfallchirurgie, 15 Prozent den Hausarzt und 14 Prozent eine

zahnärztliche Behandlung. Schlusslicht bildete die Onkologie mit 2 Prozent.

Auch zu Zweitmeinungsverfahren gab es bereits 2015 eine Asklepios Studie, bei

der Ärzt:innen befragt wurden. Diese hatten damals 13 Prozent ihrer Patienten

eine Zweitmeinung empfohlen – was fast exakt der gleichen Quote in der

aktuellen Befragung entspricht. Die Ärzt:innen hatten seinerzeit gerade bei

schweren operativen Eingriffen wie Herzerkrankungen und Krebserkrankungen und

generell bei schweren Erkrankungen wie Tumoren oder Schlaganfällen zu einer

Zweitmeinung geraten. „Es ist erstaunlich, dass ausgerechnet bei

lebensbedrohlichen Krankheiten wie Krebs so selten eine Zweitmeinung,

beispielsweise in einem spezialisierten Tumorzentrum, eingeholt wird“, sagt

Hankeln. „Gerade in dieser Situation sollte man auf Nummer sicher gehen“,

empfiehlt der Asklepios Chef.

Quelle: Asklepios, 27.07.2021