Medizinischer Dienst sieht sich gut aufgestellt für die neuen Aufgaben (MDS e.V.).

Ob Pflegebegutachtung, Gutachten zu Arbeitsunfähigkeit und Hilfsmittelversorgung, Qualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen oder Abrechnungsprüfungen im Krankenhaus – der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) ist der Begutachtungs- und Beratungsdienst der

gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Mit dem MDK-Reformgesetz wurde

die Unabhängigkeit gestärkt und die Aufgaben wurden erweitert. Die 15

regionalen Dienste firmieren nun unter „Medizinischer Dienst“. Der MDS wird

Ende 2021 „Medizinischer Dienst Bund“ sein. Bei der Vorstellung der

Neuorganisation zieht der Medizinische Dienst Bilanz über die Leistungen im

Pandemiejahr 2020: Knapp 4,3 Mio. sozialmedizinische Empfehlungen haben die

Gutachterinnen und Gutachter für die gesetzliche Kranken- und 2,8 Mio. für die

Pflegeversicherung abgegeben.

„Die Neuorganisation unterstreicht unsere Unabhängigkeit und sie schafft die

Voraussetzung für mehr Rollenklarheit in der Öffentlichkeit. Wir als

Medizinische Dienste sind keine Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen mehr,

sondern eigenständige Körperschaften des öffentlichen Rechts und damit

gesundheitspolitischer Akteur mit klarem Auftrag“, sagt Erik Scherb,

Vorstandsvorsitzender des Medizinischen Dienstes Baden-Württemberg.

Durch die Reform verändert sich die Zusammensetzung der Verwaltungsräte. In

jedem Verwaltungsrat sind nun 16 ehrenamtliche Mitglieder aus der sozialen

Selbstverwaltung, 5 Vertreterinnen und Vertreter aus Patienten- und

Verbraucherorganisationen sowie 2 Mitglieder ohne Stimmrecht aus Ärzteschaft

und Pflegeberufen vertreten. Der Verwaltungsrat entscheidet über grundsätzliche

Angelegenheiten wie Haushaltsplan, Betriebs- und Rechnungsführung und er wählt

den Vorstand. „Die Neuzusammensetzung des Verwaltungsrates wird zu mehr

Transparenz über unsere Arbeit führen“, erläutert Scherb. Die Umwandlung auf

Landesebene wurde zum 1. Juli abgeschlossen.

Medizinischer Dienst Bund in Trägerschaft der Medizinischen Dienste

Im nächsten Schritt erfolgt die Errichtung des „Medizinischen Dienstes Bund“.

Der MDS, der die Arbeit der regionalen Dienste koordiniert und fördert, wird

künftig in Trägerschaft der Medizinischen Dienste und nicht mehr in der des

GKV-Spitzenverbandes sein. Neue Aufgabe des Medizinischen Dienstes Bund ist der

Erlass von Richtlinien für die Tätigkeit der Medizinischen Dienste. Die

Beratung des GKV-Spitzenverbandes bleibt als zentrale Aufgabe bestehen. „Es

kommt jetzt darauf an, dass der Medizinische Dienst seine Rolle als kompetenter

und verlässlicher Berater der Kranken- und Pflegeversicherung weiterhin

unabhängig wahrnimmt und durch transparentes Handeln auch bei den Betroffenen

gute Akzeptanz findet“, sagt Dr. Stefan Gronemeyer, Geschäftsführer des MDS.

Neue Aufgaben im Krankenhausbereich

Durch das MDK-Reformgesetz erhalten die Medizinischen Dienste zudem neue

Aufgaben im Krankenhausbereich: Bisher erfolgten die Abrechnungsprüfungen

ausschließlich auf den Einzelfall bezogen, nachdem Versicherte behandelt worden

sind. Nun können Krankenhäuser im Vorfeld sogenannte Strukturprüfungen beim

zuständigen Medizinischen Dienst auf Landesebene beauftragen. Damit ist die

Prüfung von personellen und technischen Ausstattungen für besonders komplexe

und teure Behandlungen gemeint. Dies ist in Zukunft Voraussetzung dafür, dass

die Krankenhäuser diese Leistungen in Zukunft mit den Krankenkassen abrechnen

können.

Neues Logo und neuer Außenauftritt

Die Neuorganisation ist auch im Außenauftritt des Medizinischen Dienstes

sichtbar: „Aus den Bezeichnungen MDK und MDS wird der Medizinische Dienst.

Diese Veränderung spiegelt sich in unserem Logo und Corporate Design ebenso

wider wie die Kontinuität unserer Tätigkeit als sozialmedizinischer

Begutachtungsdienst. Uns ist es wichtig, das, was wir tun, transparent,

nachvollziehbar und verständlich darzustellen“, sagt Dr. Ulf Sengebusch,

Vorstandsvorsitzender des Medizinischen Dienstes Sachsen.

Das zentrale Webportal www.medizinischerdienst.de wurde daher überarbeitet. Von

hier aus werden Versicherte, Leistungserbringer sowie Kranken- und Pflegekassen

zu den Medizinischen Diensten auf Landesebene weitergeleitet. Dort finden sie

dann zielgruppenspezifische Informationen und Hinweise zum regionalen

Medizinischen Dienst.

Leistungen im Pandemiejahr 2020: weniger Krankenhausabrechnungsprüfungen

Um die Vielfalt der Leistungen transparent zu machen, hat der MDS die

bundesweiten Begutachtungszahlen des vergangenen Jahres ausgewertet: Im Auftrag

der gesetzlichen Krankenkassen gaben die Gutachterinnen und Gutachter 4,3 Mio.

sozialmedizinische Stellungnahmen ab. Das Spektrum der Einzelfallbegutachtungen

umfasste Stellungnahmen zu Arbeitsunfähigkeit, zur Häuslichen Krankenpflege, zu

Hilfsmitteln, Krankenhausabrechnungsprüfungen und vieles andere mehr.

Das Pandemiejahr hatte unmittelbare Auswirkungen: Mit dem

COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz sind die Krankenhäuser von

administrativem Aufwand entlastet worden, um sich auf die Versorgung von

Corona-Patienten zu konzentrieren. Die Möglichkeit der Krankenkassen,

Abrechnungen prüfen zu lassen, wurde vom Gesetzgeber auf maximal fünf Prozent

aller Abrechnungen begrenzt. Im Ergebnis führte der Medizinische Dienst im

Pandemiejahr ein Drittel weniger Prüfungen durch als in den Vorjahren (2020:

1,9 Mio. Krankenhausabrechnungsprüfungen; 2019: 3,04 Mio.).

Telefonbegutachtung stellte zeitnahen Leistungsbezug der Versicherten sicher

Im Bereich der Pflegeversicherung haben die Gutachterinnen und Gutachter knapp

2,8 Mio. Empfehlungen abgegeben (2019: 2,6 Mio.). Dabei waren über 2,3 Mio.

Pflegebegutachtungen zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit zu leisten (2019:

2,1 Mio.). Die Aufrechterhaltung der Pflegebegutachtung war in der Pandemie

besonders wichtig, um den zeitnahen Leistungsbezug der Versicherten zu

ermöglichen. Ab März 2020 erfolgte die Pflegebegutachtung mittels eines

strukturierten Telefoninterviews und vorliegender schriftlicher Unterlagen.

Qualitätsregelprüfungen und Unterstützungsleistungen in der Pandemie

Um die besonders verletzlichen pflegebedürftigen Menschen vor Infektionen zu

schützen, mussten im Corona-Jahr die Qualitätsprüfungen in den

Pflegeeinrichtungen erheblich eingeschränkt werden. Die Regelprüfungen wurden

durch den Gesetzgeber für mehr als 8 Monate ausgesetzt. Daher konnten sie nur

in 6.600 Pflegeeinrichtungen stattfinden – was etwas mehr als einem Viertel der

üblichen Anzahl der Prüfungen entspricht (2019: 24.500 Prüfungen).

Anlassprüfungen aufgrund von Beschwerden von Angehörigen waren jederzeit

möglich. Mittlerweile finden die Qualitäts-Regelprüfungen wieder flächendeckend

statt.

Die Pandemie erforderte auf vielen Ebenen neue Wege und Kooperationen. So

unterstützten im Jahr 2020 zeitweise bis zu 800 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes freiwillig den Öffentlichen

Gesundheitsdienst, Krisenstäbe und die Versorgung. Sie waren zum Beispiel in

der Kontaktnachverfolgung, in Abstrichzentren und in Krisenstäben tätig.

Hintergrund:

Mit dem MDK-Reformgesetz – dem „Gesetz für bessere und unabhängigere

Prüfungen“– das am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, erfolgt die

schrittweise Umwandlung von MDK und MDS einheitlich in Körperschaften

öffentlichen Rechts. Ziel des Gesetzes war es, die Medizinischen Dienste zu

stärken und sie unabhängiger von den Krankenkassen zu organisieren und die

Abrechnungsprüfungen im Krankenhaus zu reformieren. Die Medizinischen Dienste

auf Landesebene sind seit 1. Juli nicht mehr als Arbeitsgemeinschaften der

Krankenkassen organisiert. Es erfolgte eine Neuaufstellung der Verwaltungsräte.

In jedem Verwaltungsrat sind 16 ehrenamtliche Mitglieder aus der sozialen

Selbstverwaltung, 5 Vertreterinnen und Vertreter aus Patienten- und

Verbraucherorganisationen sowie 2 Mitglieder ohne Stimmrecht aus Ärzteschaft

und Pflegeberufen vertreten. Der Verwaltungsrat entscheidet über grundsätzliche

Angelegenheiten wie Haushaltsplan, Betriebs- und Rechnungsführung und er wählt

den Vorstand.

Der MDS wird im Zuge der Reform aus der Trägerschaft des GKV-Spitzenverbandes

gelöst, Träger des künftigen „Medizinischen Dienstes Bund“ sind ab Anfang 2022

die Dienste auf Landesebene. Der Medizinische Dienst Bund erhält die Aufgabe,

Richtlinien für die Tätigkeit der Medizinischen Dienste zu erlassen. Zu seinen

Aufgaben gehören außerdem die Koordination und Förderung der Arbeit der

Medizinischen Dienste sowie die Beratung des GKV-Spitzenverbandes in

medizinischen und pflegerischen Fragen.

Quelle: MDS e.V., 08.07.2021